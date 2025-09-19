Носител на "Грами" загина в самолетна катастрофа

Б рет Джеймс, носител на награда „Грами“ и автор на някои от най-големите хитове в кънтри музиката, включително „Jesus Take the Wheel“ и „I Hold On“, загина при самолетна катастрофа в Северна Каролина в четвъртък следобед, съобщава The Post .

Джеймс, на 57 години, е бил един от тримата души на борда на едномоторния самолет Cirrus SR22T, който е излетял от летище John C. Tune в Нешвил, преди да се разбие в открито поле близо до началното училище Iotla Valley в Франклин, Северна Каролина. Всички трима на борда загиват. Имената на другите две жертви все още не са известни.

Nashville songwriter Brett James killed in small plane crash https://t.co/9nw1igTX5W via @DailyMail — Willis McGillis (@aquabella415) September 19, 2025

Нито един ученик или служител в училището - разположено в съседство с летище Macon County - не е пострадал при катастрофата.

Самолетът SR22T от 2016 г. е регистриран на името на Джеймс, под неговото истинско име Брет Корнелиус, от Брентууд, Тенеси, според полетните регистри.

Джеймс е планирал излитане за полет от 250 мили в 13:15 ч., но самолетът е напуснал Нешвил след 13:40 ч. Самолетът, превозващ Джеймс и двама пътници, се разбива в полето малко преди 15:00 ч.

USA: Piccolo aereo si schianta in un campo a Franklin nella contea di Macon nello stato del North Carolina: 3 morti tra cui il cantautore americano Brett James pic.twitter.com/hTIfqQQG4h — BreakingItalyNews (@BreakingItalyNe) September 19, 2025

Първите реагиращи поставят покривало върху белия самолет, който се е забил в земята.

Федералната авиационна администрация (FAA) и Националният съвет за транспортна безопасност (NTSB) разследват катастрофата.

Джеймс е посещавал медицинско училище, преди да се откаже по средата на обучението и да се премести в Нешвил, за да започне самостоятелна музикална кариера. През 1992 г. подписва договор с Career Records.

През 1995 г. издава самостоятелния си албум и в рамките на осем години пуска пет сингъла, достигнали класациите на Billboard за кънтри музика.

След това се посвещава на писането на песни и постига почти незабавен успех, създавайки песни за Били Рей Сайръс, Чесни и Мартина МакБрайд.

Reports: Grammy-winning songwriter Brett James among 3 killed in WNC plane crash https://t.co/19M97XYIr6 — FOX Carolina News (@foxcarolinanews) September 19, 2025

Брет Джеймс става един от най-известните автори на кънтри песни през 2000-те и началото на 2010-те, като пише хитове като „Jesus Take the Wheel“ на Кари Ъндърууд, „A Perfectly Good Heart“ на Тейлър Суифт, „Bottoms Up“ на Брантли Гилбърт и „Summer Nights“ на Rascal Flatts.

Той има общо 27 песни на първо място по кънтри радиото и работи също с Кени Чесни, Джейсън Алдън, Тим МакГроу и Бон Джови.

През 2020 г. Брет Джеймс е въведен в Залата на славата на авторите на песни в Нешвил. Той е автор и на хита на Диркс Бентли от 2013 г. „I Hold On“.

Plane Crash Claims Songwriter Brett James



Nashville mourns Grammy winner Brett James, 57, whose Cirrus SR22T crashed near Franklin, NC, killing him and two others. Departing Tune Airport midday, the plane slammed into a field near Iotla Valley Elementary, sparing those below.… pic.twitter.com/CBaBPLSmQZ — UnreadWhy (@TheUnreadWhy) September 19, 2025

Диркс Бентли описа Джеймс като „истинска легенда“ и сподели, че тяхната песен „I Hold On“ е била писана след смъртта на баща му.

„Почивай в мир, приятелю. Истинска легенда. Колега авиатор. Един от най-добрите певци и автори на песни в нашия град… истинска легенда,“ каза Бентли.

Бентли призна заслугата на Джеймс за усъвършенстването на концепцията на песента, като обясни, че когато изпълнява „I Hold On“ на живо, винаги мисли за баща си и за деня, в който са писали песента заедно. Той добави, че тяхното приятелство и съвместната работа по песента са променили живота му.

Последната публикация на Джеймс в социалните мрежи е снимка с жена му Сандра и децата им, празнуващи Деня на бащата.