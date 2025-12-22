Дъщерята на Роб Райнър е живяла в страх от брат си преди убийствата

Какво знаем за българина, който почина в миграционен център в САЩ

Облачно и мъгливо време с валежи в понеделник

Д ъщерята на Роб Райнър, Роми, е живяла в постоянен страх от по-големия си брат Ник Райнър години преди той да убие родителите им в дома им в Брентуд, Калифорния, разкри вътрешен източник в неделя, 21 декември, предаде Page Six.

„Усещането е, че Роми се е страхувала от Ник още като дете“, каза вътрешен източник пред Daily Mail.

„Дори преди пристрастяването му към наркотиците, избухванията му бяха плашещи, защото бяха от нищото. Тя се опитваше да стои далеч от него, колкото можеше, но не беше лесно.“

Във видеото: Режисьорът Роб Райнер и съпругата му са намерени мъртви в имението им в Калифорния

Зловещите последни думи на Роб Райнър за сина му Ник

Източникът твърди, че Роми, която ще отпразнува своя 28-и рожден ден на 27 декември, „не смятала за добра идея“ 32-годишният Ник да живее в къщата за гости на родителите им.

Душ, пълен с кръв: Шокиращи улики срещу Ник Райнър след убийството на родителите му

„Тя дори не харесваше идеята той да живее отсреща“, твърди вътрешният източник, обяснявайки, че интернет личността е живяла в съседство с баща си Роб и майка си Мишел Сингър Райнър.

Rob Reiner’s daughter, Romy, ‘lived in fear’ of brother Nick, leaning heavily on brother Jake after grisly murders: report https://t.co/PLIvBRHOEC pic.twitter.com/kDdCtXhzqn — Page Six (@PageSix) December 21, 2025

„Но тя знаеше, че са го настанили, за да могат да го наблюдават отблизо и да му осигурят подслон“, каза източникът.

Драматични снимки показват ареста на сина на Роб Райнър за убийството му

„Имаше много случаи, когато Роми беше разстроена от Ник, и естествено това я направи много по-близка до Джейк.“

Според източника, 34-годишният брат на Роми, Джейк Райнер, е имал подобни опасения за Ник, „и Роми е можела да говори за това, когато не е искала да обременява родителите си.“

„Тя и Джейк са вцепенени в момента“, твърди вътрешният източник.

Въпреки предполагаемия си страх от Ник, Роми се е опитвала да помогне на брат си по начини, по които е можела, и го е наричала свой „най-добър приятел“, според източника.

„Всеки път, когато родителите ѝ изглеждаха претоварени или искаха помощ, Роми и Джейк бяха до Ник. В никакъв случай не беше перфектно, но тя никога не се е отричала от Ник“, добави вътрешният източник.

Представител на семейство Райнър не беше на разположение за коментар пред Page Six.

Ник беше арестуван на 14 декември във връзка със смъртта на известните си родители в дома им в Брентуд, Калифорния.

Вътрешни източници съобщиха, че Роми е открила телата на родителите си. Според съобщенията тя е казала на полицаите, че Ник трябва да бъде заподозрян.

Ник, който има история на насилие и злоупотреба с вещества, ще бъде призован пред съда на 7 януари.