Свят

Дъщерята на Роб Райнър е живяла в страх от брат си преди убийствата

Роми „не смятала за добра идея“ 32-годишният Ник да живее в къщата за гости на родителите им

22 декември 2025, 10:14
Руски генерал загина при експлозия на кола бомба в Москва (ВИДЕО)

Руски генерал загина при експлозия на кола бомба в Москва (ВИДЕО)
Уиткоф определи преговорите с Украйна като продуктивни

Уиткоф определи преговорите с Украйна като продуктивни
Облачно и мъгливо време с валежи в понеделник

Облачно и мъгливо време с валежи в понеделник
Многохилядни протести в Румъния

Многохилядни протести в Румъния
Какво знаем за българина, който почина в миграционен център в САЩ

Какво знаем за българина, който почина в миграционен център в САЩ
Ограничено е движението на ГКПП

Ограничено е движението на ГКПП "Илинден - Ексохи"
Пхенян призова за ограничаване на ядрените амбиции на Япония

Пхенян призова за ограничаване на ядрените амбиции на Япония
Визова криза в САЩ удря технологичния сектор

Визова криза в САЩ удря технологичния сектор

Д ъщерята на Роб Райнър, Роми, е живяла в постоянен страх от по-големия си брат Ник Райнър години преди той да убие родителите им в дома им в Брентуд, Калифорния, разкри вътрешен източник в неделя, 21 декември, предаде Page Six

„Усещането е, че Роми се е страхувала от Ник още като дете“, каза вътрешен източник пред Daily Mail.

„Дори преди пристрастяването му към наркотиците, избухванията му бяха плашещи, защото бяха от нищото. Тя се опитваше да стои далеч от него, колкото можеше, но не беше лесно.“

  • Във видеото: Режисьорът Роб Райнер и съпругата му са намерени мъртви в имението им в Калифорния

Зловещите последни думи на Роб Райнър за сина му Ник

Източникът твърди, че Роми, която ще отпразнува своя 28-и рожден ден на 27 декември, „не смятала за добра идея“ 32-годишният Ник да живее в къщата за гости на родителите им.

Душ, пълен с кръв: Шокиращи улики срещу Ник Райнър след убийството на родителите му

„Тя дори не харесваше идеята той да живее отсреща“, твърди вътрешният източник, обяснявайки, че интернет личността е живяла в съседство с баща си Роб и майка си Мишел Сингър Райнър.

„Но тя знаеше, че са го настанили, за да могат да го наблюдават отблизо и да му осигурят подслон“, каза източникът.

Драматични снимки показват ареста на сина на Роб Райнър за убийството му

„Имаше много случаи, когато Роми беше разстроена от Ник, и естествено това я направи много по-близка до Джейк.“

Според източника, 34-годишният брат на Роми, Джейк Райнер, е имал подобни опасения за Ник, „и Роми е можела да говори за това, когато не е искала да обременява родителите си.“

„Тя и Джейк са вцепенени в момента“, твърди вътрешният източник.

Въпреки предполагаемия си страх от Ник, Роми се е опитвала да помогне на брат си по начини, по които е можела, и го е наричала свой „най-добър приятел“, според източника.

„Всеки път, когато родителите ѝ изглеждаха претоварени или искаха помощ, Роми и Джейк бяха до Ник. В никакъв случай не беше перфектно, но тя никога не се е отричала от Ник“, добави вътрешният източник.

Представител на семейство Райнър не беше на разположение за коментар пред Page Six.

Ник беше арестуван на 14 декември във връзка със смъртта на известните си родители в дома им в Брентуд, Калифорния.

Вътрешни източници съобщиха, че Роми е открила телата на родителите си. Според съобщенията тя е казала на полицаите, че Ник трябва да бъде заподозрян.

Ник, който има история на насилие и злоупотреба с вещества, ще бъде призован пред съда на 7 януари.

Медии и полиция пред резиденцията на Роб Райнър в Лос Анджелис
14 снимки
Медии и полиция пред резиденцията на Роб Райнър в Лос
Медии и полиция пред резиденцията на Роб Райнър в Лос
Медии и полиция пред резиденцията на Роб Райнър в Лос
Медии и полиция пред резиденцията на Роб Райнър в Лос
Източник: Page Six    
Убийство на родители Ник Райнър Роми Райнър Страх от брат Семейство Райнър Злоупотреба с наркотици Брентуд Калифорния Семейни проблеми Арест на убиец Семейно насилие
Последвайте ни

По темата

Президентството:

Президентството: "Трети март" няма нищо общо с Румен Радев

Откриха скрита снимка на принцеса Даяна в дома на Джефри Епстийн

Откриха скрита снимка на принцеса Даяна в дома на Джефри Епстийн

Руски генерал загина при експлозия на кола бомба в Москва (ВИДЕО)

Руски генерал загина при експлозия на кола бомба в Москва (ВИДЕО)

Детска звезда на Nickelodeon е открит бездомен в Калифорния

Детска звезда на Nickelodeon е открит бездомен в Калифорния

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Хиляди AI камери почват да снимат в Гърция, бъдете внимателни

Хиляди AI камери почват да снимат в Гърция, бъдете внимателни

carmarket.bg
<p>Имен ден имат хората с тези красиви имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден имат хората с тези красиви имена...

Преди 3 часа
<p>Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима</p>
Ексклузивно

Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима

Преди 2 часа
Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв
Ексклузивно

Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв

Преди 4 часа
Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света
Ексклузивно

Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света

Преди 2 часа

Виц на деня

– Докторе, имам алергия към понеделниците. – Симптоми? – Работя трудно.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Започва проверка на видеонаблюдението в училищата в „Люлин”

България Преди 3 минути

Георги Тодоров предприе незабавни действия, за да се гарантират сигурността и правата на децата

<p>Три зодии пренаписват съдбата си в края на декември</p>

Три зодии пренаписват съдбата си в края на декември

Любопитно Преди 6 минути

Астролозите предвиждат период на неочаквани възможности, важни решения и шансове, които могат значително да оформят хода на бъдещите събития

,

Китай налага мита до 42,7% върху млечни продукти от ЕС

Свят Преди 28 минути

Те влизат в сила от 23 декември

,

Свръхпреработените храни - нож с две остриета

Любопитно Преди 45 минути

Свръхпреработените храни определят менютата и рекламите по цял свят

Австралийска полиция: Нападателите от Бонди тренирали преди стрелбата

Австралийска полиция: Нападателите от Бонди тренирали преди стрелбата

Свят Преди 1 час

Според съдебните документи Саджид и Навийд Акрам са направили и оглед на плажа няколко дни преди стрелбата

.

Предлагат да се отнемат повече контролни точки при нарушения на пътя

България Преди 1 час

Броят на отнетите контролни точки вече ще се отбелязва в издадения фиш

Почина бившата съпруга на Чък Норис – Даян Хоулчек

Почина бившата съпруга на Чък Норис – Даян Хоулчек

Свят Преди 1 час

Дълго време тя се е борила с деменция

Германия въвежда анкета за военна служба за всички навършващи 18 години

Германия въвежда анкета за военна служба за всички навършващи 18 години

Свят Преди 1 час

Според новите правила за военната служба в Германия всеки, навършил 18 години, ще трябва да отговори на въпроса дали е готов да се запише в армията

Цените на златото и среброто удариха нови рекорди

Цените на златото и среброто удариха нови рекорди

Пари Преди 1 час

Дадоха на съд адвокат за измами с обезщетения на пострадали в катастрофи

Дадоха на съд адвокат за измами с обезщетения на пострадали в катастрофи

България Преди 1 час

Досъдебното производство, което е образувано, е за сумата от 1 346 000 лева, присвоена чрез фалшиви пълномощни

Депутатите излизат във ваканция

Депутатите излизат във ваканция

България Преди 1 час

Следващото редовно пленарно заседание е на 14 януари

Лорън Санчес отпразнува първия си рожден ден като г-жа Безос с бляскаво парти

Лорън Санчес отпразнува първия си рожден ден като г-жа Безос с бляскаво парти

Любопитно Преди 1 час

Лорън Санчес отпразнува първия си рожден ден като съпруга на Джеф Безос с пищно парти, на което присъстваха Клои Кардашиян и Крис Дженър, а Ким отдаде почит онлайн – всичко това в бляскава атмосфера с луксозни тоалети и впечатляваща декорация

Круз Бекъм: Бруклин блокира мен и родителите ни в Instagram

Круз Бекъм: Бруклин блокира мен и родителите ни в Instagram

Любопитно Преди 1 час

Круз отрече твърденията, че родителите му също са блокирали Бруклин в социалните мрежи

5 задачи, които вече няма нужда да правим в Windows

5 задачи, които вече няма нужда да правим в Windows

Технологии Преди 2 часа

Съвременните версии на Windows автоматично се грижат за поддръжката на системата. Ръчни дейности като почистване на файлове, дефрагментиране, регистърни „чистачи“, антивирусни сканирания и драйвери вече са излишни и понякога вредни

<p>Тествахме кола за 10 млрд. евро</p>

Тествахме кола за 10 млрд. евро: BMW iX3 Neue Klasse

Технологии Преди 2 часа

Очевидно използвам хипербола, говоря за инвестицията, направена от BMW в научна и развойна дейност, нови технологии и завода в Дебрецен, автомобил, с който почва новото летоброене за баварците

Защо жертвите в Помпей са носели дебели вълнени палта в най-горещия месец?

Защо жертвите в Помпей са носели дебели вълнени палта в най-горещия месец?

Любопитно Преди 2 часа

Дали това е доказателство за особено студено лято? Грешка в датирането? Или просто отражение на римските навици за облекло?

Всичко от днес

От мрежата

Как да разпознаем признаците на кучешка депресия

dogsandcats.bg

8 породи кучета, които променят цвета си с времето

dogsandcats.bg
1

Дядо Коледа с писмо до „Здравей България”

sinoptik.bg
1

Снежна Коледа, ледена Нова година

sinoptik.bg

Синът на Силвия Петкова стана на 9! Празнува с футболна торта и любов към Роналдо (СНИМКИ)

Edna.bg

Сагата продължава: Семейната драма при Бекъм се задълбочава

Edna.bg

Жестът на Мбапе: Роналдо отговори със сърце!

Gong.bg

Мустафа Сангаре гостува на "стършел" в Лондон

Gong.bg

„По следите": Съдят адвокат за участие в схеми за измами с обезщетения на пострадали при катастрофи

Nova.bg

Президентът: Хората, които се представят за организатори на моя партия и събират пари от мое име, са измамници

Nova.bg