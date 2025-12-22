Руски генерал загина при експлозия на кола бомба в Москва (ВИДЕО)

Какво знаем за българина, който почина в миграционен център в САЩ

Облачно и мъгливо време с валежи в понеделник

П ри експлозия на улица „Ясенева“ в Москва загина началникът на оперативно-учебния отдел на Генералния щаб на руските въоръжени сили, генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Това съобщи официалният представител на руския разследващ комитет Светлана Петренко пред ТАСС.

Руски генерал е убит с кола бомба в Москва

„Според разследването, на сутринта на 22 декември на улица „Ясенева“ в Москва е било взривено взривно устройство, поставено под дъното на кола. В резултат на нараняванията си е починал началникът на оперативно-учебния отдел на Генералния щаб на въоръжените сили на Руската федерация, генерал-лейтенант Фанил Сарваров“, посочи тя.

Взривиха руски ветеран в Ставропол

Започнало е разследване за „убийство“ на генерал-лейтенант Сарваров. Една от разследваните версии е „свързана“ с „украинските специални служби“, според същия източник.