Руски генерал загина при експлозия на кола бомба в Москва (ВИДЕО)

Това съобщи официалният представител на руския разследващ комитет Светлана Петренко

22 декември 2025, 09:29
П ри експлозия на улица „Ясенева“ в Москва загина началникът на оперативно-учебния отдел на Генералния щаб на руските въоръжени сили, генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Това съобщи официалният представител на руския разследващ комитет Светлана Петренко пред ТАСС.

Руски генерал е убит с кола бомба в Москва

„Според разследването, на сутринта на 22 декември на улица „Ясенева“ в Москва е било взривено взривно устройство, поставено под дъното на кола. В резултат на нараняванията си е починал началникът на оперативно-учебния отдел на Генералния щаб на въоръжените сили на Руската федерация, генерал-лейтенант Фанил Сарваров“, посочи тя. 

Взривиха руски ветеран в Ставропол

Започнало е разследване за „убийство“ на генерал-лейтенант Сарваров. Една от разследваните версии е „свързана“ с „украинските специални служби“, според същия източник.

