След многохилядните протести в Румъния: Президентът инициира референдум сред магистратите

Никушор Дан обяви, че това ще стане през януари

22 декември 2025, 12:47
Р умънският президент Никушор Дан обяви, че ще инициира провеждането на референдум сред магистратите с въпрос "Висшият съвет на магистратите действа в обществен интерес или действа в интерес на една група вътре в съдебната система", предаде Аджерпрес, като се позова на прессъобщение.

Той допълни, че ще направи това през януари, "веднага след празниците".

Президентът на Румъния каза, че ако резултатите от референдума покажат, че магистратите смятат, че Висшият съвет на магистратите действа в обществен интерес, законодателните дискусии ще продължат. Ако обаче референдумът покаже, че Съветът представлява интереса на гилдията, тогава той "ще си тръгне спешно".

Дан уточни, че след прочитане на получените жалби от магистрати заключението е, че има категория магистрати, членове на Върховния административен съд, от ръководството на съда, които не действат в обществен интерес, а действат в интерес на група, която представляват.

Вълна на недоволство заля Румъния на 10 декември след публикуването и излъчването на документалния филм „Правосъдие в плен“ на новинарския сайт „Рекордер“, в който няколко бивши и настоящи магистрати говорят за натиск върху съдебната система.

Това провокира румънския президент Никушор Дан да призове всички магистрати да му пишат директно за проблемите, с които се сблъскват, и да организира среща на 22 декември в Букурещ за идентифициране на слабостите в съдебната система. 

Източник: Магдалена Димитрова, БТА    
