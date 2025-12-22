bTV и Мария Цънцарова се разделят

„За да се разсеят всички неверни твърдения и спекулации в общественото пространство, bTV се чувства длъжна да изложи всички факти относно ситуацията. През последните няколко месеца Мария Цънцарова нееднократно наруши редица редакционни политики и принципи:

Мария Цънцарова многократно си позволи в ефир да изразява политическите си предпочитания , което е недопустимо и не отговаря на нито един журналистически стандарт. Един от примерите за това беше появата в ефир с брандирана чаша с послание, което ясно се асоциира с провеждана в момента политическа кампания. Според вътрешните ни правила лицата на водещи формати носят специфична отговорност да подпомагат балансирането на ангажиментите към свободата на изразяване и безпристрастността.

Въпреки тези безпрецедентни нарушения на Стандартите за редакционна работа на CME за безпристрастност, равна отдалеченост от всички политически партии, към които всички журналисти на медията трябва да се придържат, ръководството на bTV взе решение да проведе конструктивен диалог с нея, като ѝ предложи друго предаване в праймтайма на телевизията.

В рамките на тези дискусии в петък бяха обсъдени множество нови възможности за професионална реализация на Мария Цънцарова в праймтайма на медията.

От bTV посочват, че Цънцарова е поискала отсрочка и междувременно е публикувала пост в социалната мрежа „Фейсбук“, с който обявява, че е свалена от ефир.

Самата тя написа във Фейсбук: „Последните ми думи като водещ на сутрешния блок в петък бяха: „Ще се видим в понеделник“. Извинявам се, уважаеми зрители, винаги съм внимавала да не сгреша в това, което ви казвам от екрана. След това първо аз, после колегите в нюзрума чухме, че този път съм сгрешила: „Мария е свалена от сутрешния блок“.

Винаги съм се старала, ако нещо съществено не е казано във вечерните новини, зрителите на сутрешния блок да го чуят. Тази сутрин не стана така, затова с благодарност към всеки един, който в мен позна себе си и не замълча през тези дни, искам да кажа – всичко е вярно, само срещу името ми трябва да добавим „свалена от ефир“.

В отговор на този скандал от Асоциацията на европейските журналисти в България организират "Протестно пиене на кафе пред bTV". То ще се проведе утре (23 декември) от 8 ч. пред сградата на медията. Ето какво казват от АЕЖ:

"Всичко е вярно: свалена от ефир“

В петък казахме, че чашата е преляла. Опитаха се да омаловажат: водил се нормален диалог, “стандартна практика”.

Нова седмица, ново начало - всичко се потвърди и вече не е сваляне от ефир, а освобождаване от работа на Мария Цънцарова.

Затова Асоциацията на европейските журналисти – България кани журналисти и граждани на протестно пиене на кафе 📍 пред редакцията на bTV - вторник в 8:00 ч.

Поводът е решението на ръководството на bTV, което твърди, че журналистката е нарушила редакционни принципи, включително с публична критика към прекия си ръководител. Напомняме, че Законът за радиото и телевизията изрично защитава правото на журналистите да критикуват публично работодателя си, без това да се счита за нелоялност.

Събираме се, за да защитим свободата на словото, професионалните стандарти и правото на журналистите да задават въпроси, а не просто да приемат нареждания.

📣 Това е професионален, а не политически протест.

Призоваваме за солидарност — защото ако неудобните гласове бъдат отстранявани един по един, всички губим.

☕ Кафе и чай ще има. Имаме и чаши, но може да донесете и своя.

Заповядайте на кафе".

Малко по-късно дългогодишният журналист на bTV Стоян Георгиев обяви, че напуска телевизията в знак на солидарност с колегата си Цънцарова. "Време е за истинска промяна. Тази сутрин написах молбата си за напускане на бТВ, а преди малко я входирах. След 18 години в бТВ и почти 25 в журналистиката поемам по нов път. Наскоро завърших курс за електически инсталции и вече съм сертифифициран електротехник. Използвам тази публикация, за да споделя, че си търся работа. Не само като електротехник. Това, в което вярвам е почтеността, без значение каква професия имаш. Вярвам, че да започнеш отначало, е възможно на всяка възраст. Благодаря на всички мои колеги, които вярваха в мен и които ми дадоха възможност да правя това, която обичам! Изразявам подкрепата си към Maria Tsantsarova, защото тя има цялото ми уважение като професионалист и човек", написа той в социалната мрежа Фейсбук.