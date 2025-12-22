България

bTV и Мария Цънцарова се разделят

​Новината беше официално съобщена на сайта на медията, а преди това и самата журналистка направи съобщение в социалните мрежи. От АЕЖ организират протест в нейна подкрепа

22 декември 2025, 16:37
bTV и Мария Цънцарова се разделят
Мария Цънцарова   
Източник: БТА

„За да се разсеят всички неверни твърдения и спекулации в общественото пространство, bTV се чувства длъжна да изложи всички факти относно ситуацията. През последните няколко месеца Мария Цънцарова нееднократно наруши редица редакционни политики и принципи: 

  • Мария Цънцарова многократно си позволи в ефир да изразява политическите си предпочитания, което е недопустимо и не отговаря на нито един журналистически стандарт. Един от примерите за това беше появата в ефир с брандирана чаша с послание, което ясно се асоциира с провеждана в момента политическа кампания. Според вътрешните ни правила лицата на водещи формати носят специфична отговорност да подпомагат балансирането на ангажиментите към свободата на изразяване и безпристрастността. 
  • Мария Цънцарова си позволи в ефир да направи множество коментари, с които обвинява прекия си ръководител,  че влияе на редакционното съдържание, което е негово право, прерогатив и задължение, а именно да осигури представянето на всички гледни точки. 
  • Мария Цънцарова взе сама решение да удължи интервю на гост в сутрешния блок с над 15 минути, поради което емисия „Новини” не бе излъчена в заложеното програмно време, с което направи грубо нарушение на вътрешните правила за работа на медията. 

Въпреки тези безпрецедентни нарушения на Стандартите за редакционна работа на CME за безпристрастност, равна отдалеченост от всички политически партии, към които всички журналисти на медията трябва да се придържат, ръководството на bTV взе решение да проведе конструктивен диалог с нея, като ѝ предложи друго предаване в праймтайма на телевизията. 

В рамките на тези дискусии в петък бяха обсъдени множество нови възможности за професионална реализация на Мария Цънцарова в праймтайма на медията.

От bTV посочват, че Цънцарова е поискала отсрочка и междувременно е публикувала пост в социалната мрежа „Фейсбук“, с който обявява, че е свалена от ефир.

Ето и цялото съобщение на телевизията:

Самата тя написа във Фейсбук„Последните ми думи като водещ на сутрешния блок в петък бяха: „Ще се видим в понеделник“. Извинявам се, уважаеми зрители, винаги съм внимавала да не сгреша в това, което ви казвам от екрана. След това първо аз, после колегите в нюзрума чухме, че този път съм сгрешила: „Мария е свалена от сутрешния блок“.

Винаги съм се старала, ако нещо съществено не е казано във вечерните новини, зрителите на сутрешния блок да го чуят. Тази сутрин не стана така, затова с благодарност към всеки един, който в мен позна себе си и не замълча през тези дни, искам да кажа – всичко е вярно, само срещу името ми трябва да добавим „свалена от ефир“.

В отговор на този скандал от Асоциацията на европейските журналисти в България организират "Протестно пиене на кафе пред bTV". То ще се проведе утре (23 декември) от 8 ч. пред сградата на медията. Ето какво казват от АЕЖ:

"Всичко е вярно: свалена от ефир“
В петък казахме, че чашата е преляла. Опитаха се да омаловажат: водил се нормален диалог, “стандартна практика”.
Нова седмица, ново начало - всичко се потвърди и вече не е сваляне от ефир, а освобождаване от работа на Мария Цънцарова.
Затова Асоциацията на европейските журналисти – България кани журналисти и граждани на протестно пиене на кафе 📍 пред редакцията на bTV - вторник в 8:00 ч.
Поводът е решението на ръководството на bTV, което твърди, че журналистката е нарушила редакционни принципи, включително с публична критика към прекия си ръководител. Напомняме, че Законът за радиото и телевизията изрично защитава правото на журналистите да критикуват публично работодателя си, без това да се счита за нелоялност.
Събираме се, за да защитим свободата на словото, професионалните стандарти и правото на журналистите да задават въпроси, а не просто да приемат нареждания.
📣 Това е професионален, а не политически протест.
Призоваваме за солидарност — защото ако неудобните гласове бъдат отстранявани един по един, всички губим.
☕ Кафе и чай ще има. Имаме и чаши, но може да донесете и своя.
Заповядайте на кафе".

Малко по-късно дългогодишният журналист на bTV Стоян Георгиев обяви, че напуска телевизията в знак на солидарност с колегата си Цънцарова. "Време е за истинска промяна. Тази сутрин написах молбата си за напускане на бТВ, а преди малко я входирах. След 18 години в бТВ и почти 25 в журналистиката поемам по нов път. Наскоро завърших курс за електически инсталции и вече съм сертифифициран електротехник. Използвам тази публикация, за да споделя, че си търся работа. Не само като електротехник. Това, в което вярвам е почтеността, без значение каква професия имаш. Вярвам, че да започнеш отначало, е възможно на всяка възраст. Благодаря на всички мои колеги, които вярваха в мен и които ми дадоха възможност да правя това, която обичам! Изразявам подкрепата си към Maria Tsantsarova, защото тя има цялото ми уважение като професионалист и човек", написа той в социалната мрежа Фейсбук.

Шофьор помете жени на тротоар във Варна

Шофьор помете жени на тротоар във Варна

Почина музикантът Крис Риа

Почина музикантът Крис Риа

Удар на украински партизани дълбоко в Русия, подпалиха руски изтребители

Удар на украински партизани дълбоко в Русия, подпалиха руски изтребители

ЕК задържа 153 млн. евро от парите по ПВУ за България

ЕК задържа 153 млн. евро от парите по ПВУ за България

Жилищата поскъпват с до 8% през 2026 г.

Жилищата поскъпват с до 8% през 2026 г.

8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

Имен ден имат хората с тези красиви имена...
Имен ден имат хората с тези красиви имена...

Преди 10 часа
Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима
Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима

Преди 9 часа
Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв
Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв

Преди 10 часа
Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света
Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света

Преди 8 часа

Нова тенденция: Защо жените премахват гръдните импланти?

Броят на операциите за отстраняване на гръдни импланти почти се е удвоил през последните години

Една трета от българите живеят в пренаселени жилища

Една трета от българите живеят в пренаселени жилища

Как да оцелеете на Коледа, когато сте домакин - и как всички да си тръгнат преди 11 вечерта

Как да оцелеете на Коледа, когато сте домакин - и как всички да си тръгнат преди 11 вечерта

Очакванията за радостен ден са толкова високи – както и свързаните с него емоции, разходи и стрес

Броите калории? Ето как да избегнете качването на килограми по време на празниците

Много хора се притесняват, че празничните угощения могат да обезсмислят усилията им

Русия разработва космическо оръжие срещу Starlink, твърди НАТО

Русия разработва космическо оръжие срещу Starlink, твърди НАТО

То би използвало разрушителни орбитални облаци от шрапнели с цел ограничаване на превъзходството на Запада в космоса, което помага на Украйна на бойното поле

Прокуратурата протестира пускането под гаранция на бившия директор на 138-о училище

Прокуратурата протестира пускането под гаранция на бившия директор на 138-о училище

Тежка катастрофа със загинал и пиян шофьор край Севлиево

Тежка катастрофа със загинал и пиян шофьор край Севлиево

При извършената справка в информационните масиви на МВР е установено, че водачът е неправоспособен

Назначиха Антон Урумов за разследващ главния прокурор

Назначиха Антон Урумов за разследващ главния прокурор

Срокът на изпълнение на функциите на ad hoc прокурор не може да бъде повече от две години

Коледа е „Време за надежда“ по NOVA

В благородната инициатива водещите на Прогнозата за времето търсят дом на бездомни кучета

<p>Има 4 вида алчни мъже &ndash; как да ги разпознаем&nbsp;</p>

Има 4 вида алчни мъже – как да ги разпознаем

Психолог смята, че разликата между партньор, който живее според възможностите си, и скъперник е емоционална

Майка сподели: Децата ми отвориха всичките си коледни подаръци докато спях

Майка сподели: Децата ми отвориха всичките си коледни подаръци докато спях

Историята предизвика дебат дали децата трябва да бъдат наказвани за провинението си

Без синя и зелена зона в София за празниците

Без синя и зелена зона в София за празниците

Безплатното паркиране ще бъде общо 10 дни – два пъти по 5 дни

Туристка загина при сблъсък между круизни кораби в Египет

Инцидентът е станал в района на шлюза до град Есна

Ема Хеминг откровено: Как празниците се промениха заради болестта на Брус Уилис

Ема Хеминг откровено: Как празниците се промениха заради болестта на Брус Уилис

Майката на две деца си спомня как Уилис ентусиазирано празнувал празниците преди да се сблъска с деменцията

Случаи на проказа са регистрирани в Хърватия и Румъния

Случаи на проказа са регистрирани в Хърватия и Румъния

Властите и на двете страни заявяват, че няма риск от масово разпространение на инфекцията

Пътуващите до Обединеното кралство трябва да имат електронно разрешение от февруари

Пътуващите до Обединеното кралство трябва да имат електронно разрешение от февруари

Посетители от 85 държави (включително САЩ, Канада и Франция), които досега не се нуждаеха от виза, ще трябва да получат електронно разрешение за пътуване

