Тежка катастрофа със загинал и пиян шофьор край Севлиево

Т ежка катастрофа със загинал стана снощи край Севлиево. Шофьорът на единия от автомобилите е бил пиян, съобщават от Областната дирекция на МВР в Габрово.

Около 20:46 часа, на телефон 112 е получен сигнал за пътнотранспортно произшествие на пътя между село Богатово и Севлиево. На място е изпратен полицейски екип, който е установил, че 32-годишен мъж, управлявайки лек автомобил „Опел Астра“ в посока Севлиево, е предприел маневра „изпреварване“, загубил е контрол над автомобила, навлязъл е в лентата за насрещно движение и се е блъснал в крайпътно дърво.

В резултат на удара е починал 49-годишен мъж, пътувал на задната седалка на автомобила. Водачът е тестван за употреба на алкохол, като техническото средство е отчело 2,74 промила. Същият е дал кръвна проба за химически анализ.

При извършената справка в информационните масиви на МВР е установено, че водачът е неправоспособен. 32-годишният мъж е настанен в МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ – Севлиево, в хирургично отделение, без опасност за живота. Две жени – на 32 и 35 години, пътували в автомобила, са прегледани от медицински екип и са освободени без установени наранявания. По случая е образувано досъдебно производство. Работата по него продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Габрово.