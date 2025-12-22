Назначиха Антон Урумов за разследващ главния прокурор

П ублично – пред граждани и представители на медиите, в регистратурата на Върховния касационен съд (ВКС) чрез модула за случаен избор в Единната информационна система на съдилищата бе определен съдията от Софийския градски съд Антон Урумов за съдия, който да изпълнява функциите на прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор или от негов заместник.

Процедурата бе извършена, след като с разпореждане на заместник-председателя на Върховния касационен съд и ръководител на Наказателната колегия Лада Паунова беше разпоредено да се определи на случаен принцип съдия измежду съдиите, включени в списъка, одобрен с решение на Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС, който да изпълнява функциите на прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор.

Срокът на изпълнение на функциите на ad hoc прокурор не може да бъде повече от две години, като след изтичането на този срок той се възстановява на заеманата преди това длъжност. Съобразно ЗСВ, ако производството срещу главния прокурор или срещу негов заместник продължи повече от две години, се определя друг съдия, който да бъде назначен за прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор. Налице е неприключило такова производство – прокурорска преписка № 8/2025 г. по описа на ВКП, по която е възложена допълнителна проверка.