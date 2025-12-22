Как да се преборим с махмурлука: Почасов хранителен режим от експерт

М ного коледни партита и вечери могат да означават много пиене, което неизбежно води до тежък махмурлук. Последиците от обилното пиене изглеждат като „проблем за утре“, когато се поддавате на още една глътка. Но може да мислите по различен начин, след като пулсиращото главоболие, силното гадене и изтощителната тревожност ви връхлетят на следващия ден. От десетилетия учените търсят идеалното лекарство за облекчаване на неизбежната агония, която идва след прекаляване с алкохола, предаде The Sun.

Може да сте измислили свои собствени лекове, от мазни пържени храни до поръчване на храна или студена чаша газирана напитка. Но може би тайната за лечение на махмурлука е в това, което ядете, след като приключите с пиенето, преди дори да си легнете?

Киран Джоунс, клиничен фармацевт от Oxford Online Pharmacy, споделя почасов хранителен наръчник за след голям запой, за да ускорите възстановяването си.

Преди лягане...

Пилешки крилца, кокосова вода и добавка от витамин В

След излизане, мазната, пържена, бърза храна може да е изкушаваща, но Киран казва, че това всъщност може да влоши махмурлука ви. „Може да разстрои храносмилателната ви система и да причини възпаление, забавяйки възстановяването на тялото ви“, предупреждава той. Вместо това той предлага да изберете пилешки крилца на грил. „Те съдържат по-малко мазнини и олио, но все пак са богати на протеини, които помагат за стабилизиране на кръвната ви захар, която често спада след нощно пиене“, казва той.

Съчетайте това с голяма чаша (около 500 мл) кокосова вода. „Тя е пълна с електролити като натрий, калий и магнезий, за да възстанови това, което е загубено поради диуретичния ефект на алкохола“, обяснява той. И накрая, помислете за прием на добавка от витамин В и магнезий. „Алкохолът изчерпва витамините от група В, които са от решаващо значение за енергията и мозъчната функция, докато магнезият помага за отпускане на мускулите и може да намали главоболието“, добавя той.

Веднага след като се събудите...

Вода с лимон, джинджифилов чай с мед и портокал

Събуждането може да бъде трудно след нощно излизане. Но започването на деня с голяма чаша вода с лимон може да подобри хидратацията и да подпомогне храносмилането, казва Киран. Междувременно, джинджифилът е доказано средство против гадене, а медът съдържа естествени захари, които стабилизират нивата на кръвната захар и подпомагат метаболизма на черния дроб, казва той. „За най-добри резултати, сварете пресен джинджифил във вода за пет до десет минути, преди да добавите мед за сладост“, казва той. Портокалът е чудесна закуска за сутринта, тъй като е богат на витамин С. „Витамин С поддържа имунната система и детоксикацията на черния дроб, като същевременно осигурява естествени захари за стабилизиране на нивата на кръвната захар и подпомага храносмилането“, добавя Киран.

Закуска (един час след събуждане)...

Смути със суперхрани и тост с авокадо и яйце

След като преодолеете първоначалния шок от събуждането си в сънливо състояние, пригответе си питателна закуска. „Започнете, като си направите смути за лесно смилаема закуска, която е щадяща за стомаха и осигурява основни хранителни вещества“, казва фармацевтът. „Можете да го направите със съставки като банани, които са богати на калий за попълване на електролитите, и спанак, който е богат на магнезий и фолат, за да възстанови това, което алкохолът е изчерпал. Опитайте също да добавите боровинки, пълни с антиоксиданти за намаляване на възпалението, и бадемово мляко, за да осигурите хидратация и здравословни мазнини за енергия.“

След това експертът предлага да си приготвите закуска от пълнозърнест тост, гарниран с авокадо и яйца. „Авокадото ще осигури повече калий и здравословни мазнини за борба с възпалението и стабилизиране на кръвната захар“, казва Киран. „Докато яйцата съдържат цистеин, аминокиселина, която помага на черния дроб да разгражда ацеталдехида, токсичен страничен продукт на алкохола. А тостът осигурява сложни въглехидрати за постепенно освобождаване на енергия, за поддържане на концентрацията и борба с умората.“

Обяд

Пилешка супа или леща

Няма да сбъркате с купа супа, за да се рехидратирате и да възстановите нивата на натрий и други електролити, казва Киран. „Пилешкото или лещата са отлични източници на протеини, които могат да стабилизират енергийните ви нива, за да предотвратят спадове в средата на деня“, добавя той. „Докато зеленчуци като моркови, целина или спанак са щадящи за стомаха и пълни с витамини С и В.“ Можете да съчетаете това с малка порция сложни въглехидрати като киноа или кафяв ориз. „Те могат да помогнат за попълване на гликогенните запаси, осигурявайки бавно освобождаване на енергия и подпомагайки умствената яснота“, добавя експертът.

Време за вечеря...

Сьомга със сладък картоф и задушени зеленчуци

Вечерта след излизане, да се обърнете към доставка на храна често може да изглежда като единствената опция. Но Киран препоръчва да оставите телефона и да посегнете към хладилника за нещо свежо. „Заменете храната за вкъщи с чиния с вкусотии като риба и зеленчуци“, казва той. „Сьомгата е богата на омега-3 мастни киселини, които помагат за намаляване на възпалението и подобряване на настроението, докато сладкият картоф е сложен въглехидрат, който осигурява фибри и хранителни вещества, като витамин С и калий, за борба с умората и повишаване на концентрацията. Добавете задушени зеленчуци като броколи или аспержи, които съдържат витамини и антиоксиданти за намаляване на оксидативния стрес и подпомагане на чернодробната функция. Аспержите също съдържат аминокиселини, които засилват метаболизма на алкохола.“

Киран казва, че чай от лайка или мента може да помогне за „отпускане на мускулите, успокояване на храносмилателната система и насърчаване на спокоен сън“. „Това трябва да се предпочита пред опциите с кофеин, за да се избегне стимулиране на нервната система преди лягане“, казва той. „И не забравяйте да изпиете последна чаша вода преди лягане, за да се предпазите от дехидратация през нощта, което ще облекчи значително симптомите на следващия ден."