Свят

Уиткоф определи преговорите с Украйна като продуктивни

Те са се съсредоточили по-специално върху „графика“ и „последователността на следващите стъпки“

22 декември 2025, 07:16
Облачно и мъгливо време с валежи в понеделник

Облачно и мъгливо време с валежи в понеделник
Многохилядни протести в Румъния

Многохилядни протести в Румъния
Какво знаем за българина, който почина в миграционен център в САЩ

Какво знаем за българина, който почина в миграционен център в САЩ
Ограничено е движението на ГКПП

Ограничено е движението на ГКПП "Илинден - Ексохи"
Пхенян призова за ограничаване на ядрените амбиции на Япония

Пхенян призова за ограничаване на ядрените амбиции на Япония
Визова криза в САЩ удря технологичния сектор

Визова криза в САЩ удря технологичния сектор
Изчезнали документи от архива

Изчезнали документи от архива "Епстийн" разпалиха спор във Вашингтон
Орбан посочи възможни алтернативи за премиерския пост в Унгария

Орбан посочи възможни алтернативи за премиерския пост в Унгария

П реговорите между американски, европейски и украински представители, проведени през последните три дни във Флорида с цел прекратяване на войната на Русия в Украйна, бяха продуктивни и се фокусираха върху съгласуване на позициите. Това заяви специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф, цитиран от Ройтерс.

Уиткоф след срещата в Берлин: Постигнат е значителен напредък

След срещата със специалния пратеник на руския президент Владимир Путин Кирил Дмитриев в събота, Уиткоф и съветникът на Доналд Тръмп Джаред Къшнър се срещнаха днес с официални представители от Украйна и Европа, а след това отделно само с украинската делегация, начело на която е Рустем Умеров.

В публикация в социалните мрежи Уиткоф определи днешните разговори като „продуктивни и конструктивни“ и фокусирани върху „общ стратегически подход между Украйна, САЩ и Европа“.

Той не спомена разговорите си с руснаците.

Уиткоф: Путин е готов за траен мир с Украйна

Срещите в Маями бяха поредните от поредицата разговори между САЩ, Русия и Украйна по изготвения от САЩ 20-точков план за прекратяване на войната.

Уиткоф заяви, че срещата между САЩ и Украйна се е фокусирала върху четири ключови точки: по-нататъшно развитие на 20-точковия план, многостранна рамка за гаранции за сигурност, рамка за гаранции за сигурност на САЩ за Украйна и по-нататъшно развитие на икономиката и просперитета за възстановяване на Украйна.

Преговорите Украйна-САЩ: Какво знаем досега

Преговарящите са се съсредоточили по-специално върху „графика“ и „последователността на следващите стъпки“, каза Уиткоф.

Тръмп оказва натиск върху Украйна и Русия да постигнат споразумение за прекратяване на конфликта, който продължава вече почти четири години, но Русия иска да запази украинските територии, които е превзела, а Киев отказва да отстъпи, отбелязва Ройтерс.

По-рано тази седмица представители на САЩ, Украйна и Европа съобщиха за напредък по отношение на гаранциите за сигурност за Киев като част от преговорите за прекратяване на войната, но все още не е ясно дали тези условия ще бъдат приемливи за Москва.

„Мирът трябва да бъде не само прекратяване на военните действия, но и достойна основа за стабилно бъдеще“, каза още Уиткоф.

Източник: Владимир Арангелов, БТА    
САЩ Русия Украйна преговори Уиткоф Къшнър
Последвайте ни
Пиян шофьор се вряза в ограда на къща в Монтанско

Пиян шофьор се вряза в ограда на къща в Монтанско

Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв

Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв

И днес е в сила

И днес е в сила "зелен билет" за градския транспорт в София

Ники Минаж нарече Джей Ди Ванс „убиец“ пред вдовицата на Чарли Кърк

Ники Минаж нарече Джей Ди Ванс „убиец“ пред вдовицата на Чарли Кърк

Изчисляват вторите пенсии по нов начин

Изчисляват вторите пенсии по нов начин

pariteni.bg
4 причини защо котките изведнъж започват да съскат

4 причини защо котките изведнъж започват да съскат

dogsandcats.bg
<p>Русия прекратява военните си споразумения с България</p>
Ексклузивно

Русия прекратява военните си споразумения с България

Преди 1 ден
САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия
Ексклузивно

САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия

Преди 1 ден
Доближаваме се до най-дългото слънчево затъмнение на века
Ексклузивно

Доближаваме се до най-дългото слънчево затъмнение на века

Преди 1 ден
Досиетата „Епстийн“ отново насочват вниманието към Бил Клинтън
Ексклузивно

Досиетата „Епстийн“ отново насочват вниманието към Бил Клинтън

Преди 1 ден

Виц на деня

– Докторе, имам алергия към понеделниците. – Симптоми? – Работя трудно.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Изненадващи ползи от ежедневната консумация на лук

Изненадващи ползи от ежедневната консумация на лук

Любопитно Преди 42 минути

Лукът е богат на антиоксиданти и кверцетин, който убива бактерии, бори възпаленията, регулира кръвната захар, поддържа костите, храносмилането и имунитета, помага за контрол на теглото и е нискокалоричен

Украинска атака с дронове повреди два кораба в руския град Краснодар

Украинска атака с дронове повреди два кораба в руския град Краснодар

Свят Преди 51 минути

Всички екипажи от терминала „Волна“ в региона са били евакуирани успешно

<p>Съдът гледа делото срещу обвинените в малтретиране и убийства на животни в Перник</p>

Съдът гледа делото срещу Габриела и Красимир, обвинени в малтретиране и убийства на животни в Перник

България Преди 1 час

Според разследването двамата са заснемали убийствата и са ги публикували в интернет срещу пари

Японски учени откриха в жаби бактерия, елиминираща тумори

Японски учени откриха в жаби бактерия, елиминираща тумори

Любопитно Преди 1 час

Бактерия от червата на японски жаби проявява забележително силни способности за унищожаване на тумори, когато се прилага интравенозно

Ярката светлина ви помага да мислите по-добре

Ярката светлина ви помага да мислите по-добре

Любопитно Преди 1 час

Ярката светлина намалява сънливостта и ускорява реакциите: проучване с 58 възрастни показва, че излагането дори за кратко подобрява бдителността, когнитивните функции и работната памет, като дава реални доказателства за ефекта в ежедневието

дрон

Атака с дрон на пазар в Судан уби 10 души

Свят Преди 9 часа

Не се съобщава кой е отговорен за удара

Пхенян: Ядрените амбиции на Япония трябва да бъдат предотвратени "на всяка цена"

Пхенян: Ядрените амбиции на Япония трябва да бъдат предотвратени "на всяка цена"

Свят Преди 10 часа

В съобщението не се споменава ядрената програма на самия Пхенян, който проведе ядрени опити в нарушение на резолюциите на ООН

Рюте: Путин е основната причина да продължава войната в Украйна

Рюте: Путин е основната причина да продължава войната в Украйна

Свят Преди 10 часа

Той направи това изявление в интервю за германския в. „Билд“

Откриха 11-годишно дете от Бургас, обявено за общодържавно издирване

Откриха 11-годишно дете от Бургас, обявено за общодържавно издирване

България Преди 11 часа

То изчезнало на 19 декември след тренировка по борба

,

ГДБОП предупреждава за измами при покупка на автомобили по интернет

България Преди 11 часа

С от 1000 до 100 000 евро са изгорели желаещите да имат кола

Помощник на Путин намира за „доста неконструктивни“ предложенията на Украйна и Европа

Помощник на Путин намира за „доста неконструктивни“ предложенията на Украйна и Европа

Свят Преди 11 часа

Ушаков добави, че повечето предложения за мирен план вероятно няма да бъдат приемливи за руската страна

<p>Стойчо Кацаров: ЕК съди България за правила, които създават условия за корупция в здравеопазването</p>

Стойчо Кацаров: ЕК съди България за корупция в здравеопазването

България Преди 11 часа

Според него проблемът е в порочните правила, които водят до 70 различни цени на едни и същи лекарства

,

След Австралия: Швейцария може да забрани социалните мрежи за деца

Свят Преди 11 часа

Това заяви министърката на вътрешните работи Елизабет Бом-Шнайдер

.

Песков: Русия и САЩ могат да реализират множество проекти в близко бъдеще

Свят Преди 12 часа

Това заяви говорителят на руския президент днес

Франция влиза в нова ера: Ядрен самолетоносач заменя „Шарл дьо Гол“

Франция влиза в нова ера: Ядрен самолетоносач заменя „Шарл дьо Гол“

Свят Преди 12 часа

Одобрението за програмата е било взето тази седмица

,

Американският сенатор Линдзи Греъм обвинява "Хамас" и "Хизбула", че се превъоръжават

Свят Преди 12 часа

Спиране на огъня между Израел и "Хизбула" влезе в сила през ноември 2024 г. в Ливан, след два месеца на открита война

Всичко от днес

От мрежата

Кучето ми отказва да яде гранули, какво да правя?

dogsandcats.bg

Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

dogsandcats.bg
1

Снежна Коледа, ледена Нова година

sinoptik.bg
1

Възстановиха 6 чешми във Витоша

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 22 декември, понеделник

Edna.bg

Седмичен хороскоп 22–28 декември: Интуиция, равносметка и ключови избори за всички зодии

Edna.bg

ЦСКА си хареса бразилски талант

Gong.bg

Забележително постижение за Левандовски

Gong.bg

Сняг на Коледа, леден студ на Нова година

Nova.bg

С 1.2 промила алкохол в кръвта: Шофьор се вряза в ограда на къща в Монтанско

Nova.bg