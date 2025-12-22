Свят

Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв

Сред по-известните му филмови участия са „То: Глава втора“, „Черният телефон“ и „Черен телефон 2“

22 декември 2025, 07:01
Източник: Getty Images

А ктьорът Джеймс Рансън, познат с ролята си в култовия сериал на HBO „The Wire“, е починал на 46-годишна възраст, съобщава от CNN.

Службата на медицинския експерт на окръг Лос Анджелис посочва в онлайн регистрите си, че Рансън е починал от самоубийство в петък.

Сред по-известните му филмови участия са „То: Глава втора“, „Черният телефон“ и „Черен телефон 2“. В телевизионния ефир актьорът се е появявал и в сериали като полицейската драма „Bosch“, както и в „Poker Face“.

В неделя са били оставени съобщения с искане за коментар до представители на Джеймс Рансън, както и до говорител на службата на съдебния лекар.

