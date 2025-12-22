Почина музикантът Крис Риа

М узикантът Крис Риа е починал на 74-годишна възраст, съобщава английското издание Daily Mail. Новината беше съобщено от говорител на съпругата и двете деца на певеца, пише Би Би Си (BBC). Той заяви: „С огромна тъга съобщаваме за смъртта на нашия любим Крис. Той почина мирно в болница по-рано днес след кратко боледуване, заобиколен от семейството си“.

Крис Риа е синоним на празничния коледен сезон, още откакто хитът му „Driving Home for Christmas“ излиза през 1986 г. Според уебсайта на Риа, песента „разказва историята на уморен пътешественик, който се прибира вкъщи, момент на топлина, хумор и празничен дух, който никога не е губил своята магия“.

И с промяна в правилата през последните години, песента често се озовава отново в класациите през декември - тази година достигайки номер 30 в коледните класации.

Крис Риа прекара безброй часове на път, а любовта му към колите и шофирането е вдъхновение за много от песните му.Той записа 25 самостоятелни албума, два от които оглавиха британската класация за албуми. Неговият отличителен дрезгав глас и свирене на слайд китара са запазени в песни като Road to Hell, Auberge, On the Beach и Driving Home for Christmas.

Кристофър Антон Риа е роден в Мидълсбро през 1951 г. от баща италианец и майка ирландка и е едно от седем деца. Семейството е известно на местно ниво с фабриката за сладолед и кафенетата на Камило, собственост на баща му Камило Риа.

Крис е работил в кафенетата като тийнейджър и е полагал шофьорския си изпит в един от микробусите за сладолед на баща си. Когато е бил помолен да спре аварийно, изпитващият е паднал от кутията, на която е седял, и е порязал крака си. Риа каза: „Трябваше да го заведа в болницата, но въпреки това ме пусна на изпита“.

Той все още работел за баща си, когато си купил първата китара, Hofner V3 от 1961 г., в началото на 20-те си години. Риа каза, че по това време е бил „предназначен да развие кафенето за сладолед на баща ми в глобален бизнес, но аз прекарвах цялото си време в склада, свирейки на слайд китара“.

Риа става известен през седемдесетте и осемдесетте години на миналия век с песни като „Fool (If You Think It's Over)“ и „Let's Dance“. Дебютният му албум, озаглавен „Whatever Happened To Benny Santini?“, препратка към сценичния псевдоним, който звукозаписната му компания искаше да приеме, е издаден през 1978 г. Парчето „Fool (If You Think It's Over)“ е номинирано за „Грами“.

Първият му албум, класиран номер едно, е през 1989 г. с „The Road to Hell“, а албумът „Auberge“, издаден през 1991 г., също е на първо място в класациите.

Но той става синоним на декември с празничния хит „Driving Home for Christmas“, издаден за първи път през 1986 г.