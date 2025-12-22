Удар на украински партизани дълбоко в Русия, подпалиха руски изтребители

У краински партизани подпалиха два руски изтребителя Су-30 по време на операция, проведена в нощта на 21 декември в руската Липецка област.

Това заяви украинското военно разузнаване (HUR), цитирано от „Киев Индипендънт“.

Запалиха руски изтребител Су-34 в Челябинск

Атаката е била насочена срещу военно летище в близост до град Липецк, разположен на около 340 км. от украинската граница, в резултат на което два военни самолета са били обхванати от пламъци.

Първоначално HUR съобщи, че при нападението са били повредени един Су-30 и един Су-27, но впоследствие уточни, че става дума за два изтребителя Су-30.

Операцията е била успешна след внимателно проучване на маршрутите на патрулите и графиците на охраната, което е позволило на участника в акцията да проникне в охранявания военен обект, да атакува руските изтребители в хангарите и да напусне летището, без да бъде забелязан.

Русия: Няколко военни самолета са се запалили при украинската атака в Сибир

Подготовката за операцията е продължила две седмици, като тя е била осъществена от „представител на движението за съпротива“ срещу руското правителство, посочват от HUR. Според украинското военно разузнаване стойността на извадените от строя самолети се оценява на до 100 млн. щатски долара.

Су-27 е руски двумоторен изтребител, проектиран за завоюване на въздушно превъзходство, докато Су-30 представлява двуместен многоцелеви вариант с по-голям обсег и усъвършенствана авионика, предназначена за въздушни и наземни бойни мисии.