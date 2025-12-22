Свят

Пътуващите до Обединеното кралство трябва да имат електронно разрешение от февруари

Посетители от 85 държави (включително САЩ, Канада и Франция), които досега не се нуждаеха от виза, ще трябва да получат електронно разрешение за пътуване

22 декември 2025, 13:34
След многохилядните протести в Румъния: Президентът инициира референдум сред магистратите

След многохилядните протести в Румъния: Президентът инициира референдум сред магистратите
Дъщерята на Роб Райнър е живяла в страх от брат си преди убийствата

Дъщерята на Роб Райнър е живяла в страх от брат си преди убийствата
Руски генерал загина при експлозия на кола бомба в Москва (ВИДЕО)

Руски генерал загина при експлозия на кола бомба в Москва (ВИДЕО)
Уиткоф определи преговорите с Украйна като продуктивни

Уиткоф определи преговорите с Украйна като продуктивни
Облачно и мъгливо време с валежи в понеделник

Облачно и мъгливо време с валежи в понеделник
Многохилядни протести в Румъния

Многохилядни протести в Румъния
Какво знаем за българина, който почина в миграционен център в САЩ

Какво знаем за българина, който почина в миграционен център в САЩ
Ограничено е движението на ГКПП

Ограничено е движението на ГКПП "Илинден - Ексохи"

П ътуването до Обединеното кралство няма да бъде възможно без предварително одобрение от февруари 2026 г. Посетители от 85 държави (включително САЩ, Канада и Франция), които досега не се нуждаеха от виза, ще трябва да получат електронно разрешение за пътуване (ETA), считано от 25 февруари 2026 г. Това е ключова стъпка към дигитализация на имиграционната система и въвеждане на безконтактна граница в бъдеще, предаде NOVA

Всички пътуващи до Великобритания ще трябва да имат цифрово разрешение - чрез ETA или eVisa. Превозвачите ще проверяват документите преди отпътуване. 

  • Във видеото: От април: Пътуваме до Великобритания с електронно разрешение

Електронно разрешение за българите, пътуващи до Великобритания от април

От старта на ETA през октомври 2023 г. над 13,3 млн. посетители са кандидатствали успешно, с по-бързо и плавно пътуване. Сега ETA е основно условие за пътувания, включително при транзит и преминаване през британска паспортна проверка. 

“Дигитализацията на имиграционната система осигурява по-гладко пътуване за милионите хора, които посрещаме всяка година”, сподели министърът по миграцията и гражданството Майк Тап.

От април: Пътуваме до Великобритания с електронно разрешение

Кандидатстването за ETA е бързо и лесно през официалното приложение. Струва 16 паунда. Повечето отговори идват автоматично в рамките на минути, но се препоръчва желаещите да предвидят до три работни дни за одобрение. 

Гражданите на Великобритания и Ирландия (включително тези с двойно гражданство) не се нуждаят от ETA. Правителството препоръчва на британските граждани с двойно гражданство да носят валиден британски паспорт или сертификат, за да избегнат проблеми с качването на самолет.

Източник: NOVA    
Обединеното кралство Електронно разрешение за пътуване ETA Пътуване до Великобритания Имиграционна система Дигитализация Безконтактна граница Нови правила за пътуване Такса ETA Изключения от ETA Предварително одобрение
Последвайте ни

По темата

Конституционният съд образува дело за референдума за еврото

Конституционният съд образува дело за референдума за еврото

Ема Хеминг откровено: Как празниците се промениха заради болестта на Брус Уилис

Ема Хеминг откровено: Как празниците се промениха заради болестта на Брус Уилис

Мъж загина, затиснат от АТВ-то си в Пернишко

Мъж загина, затиснат от АТВ-то си в Пернишко

Случаи на проказа са регистрирани в Хърватия и Румъния

Случаи на проказа са регистрирани в Хърватия и Румъния

Жилищата поскъпват с до 8% през 2026 г.

Жилищата поскъпват с до 8% през 2026 г.

pariteni.bg
Колко дълго живеят бълхите без гостоприемник

Колко дълго живеят бълхите без гостоприемник

dogsandcats.bg
<p>Имен ден имат хората с тези красиви имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден имат хората с тези красиви имена...

Преди 7 часа
<p>Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима</p>
Ексклузивно

Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима

Преди 6 часа
Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв
Ексклузивно

Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв

Преди 7 часа
Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света
Ексклузивно

Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света

Преди 5 часа

Виц на деня

– Докторе, имам алергия към понеделниците. – Симптоми? – Работя трудно.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Без синя и зелена зона в София за празниците

Без синя и зелена зона в София за празниците

България Преди 15 минути

Безплатното паркиране ще бъде общо 10 дни – два пъти по 5 дни

Снимката е илюстративна

Туристка загина при сблъсък между круизни кораби в Египет

Свят Преди 21 минути

Инцидентът е станал в района на шлюза до град Есна

Русо, червено или обръснато: Най-смелите трансформации на прическите на звездите

Русо, червено или обръснато: Най-смелите трансформации на прическите на звездите

Любопитно Преди 1 час

От Ким Кардашиян и Ариана Гранде до Риана и Майли Сайръс – холивудските звезди доказват, че драматичната промяна на косата често бележи нов етап в живота, кариерата и личната им идентичност

Каква е стойността на малката потребителска кошница тази седмица

Каква е стойността на малката потребителска кошница тази седмица

България Преди 1 час

Поскъпнали са кашкавалът, свинското месо и краставиците

,

Тъжна вест: Отиде си бившият министър на културата Георги Йорданов

България Преди 1 час

Георги Йорданов е народен представител за периода 1971-1990 г.

Защо винаги ни се яде шоколад и как да контролираме желанието

Защо винаги ни се яде шоколад и как да контролираме желанието

Любопитно Преди 1 час

Шоколадът стимулира нервната система, повишава нивата на ендорфини, осигурява бърза енергия и се свързва с асоциации за радост и награда

Работодателите искат президентът или омбудсманът да сезират КС за удължителния бюджет

Работодателите искат президентът или омбудсманът да сезират КС за удължителния бюджет

България Преди 1 час

Това съобщи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България

Експертите по безопасност на храните никога не ядат тези ястия в ресторанти

Експертите по безопасност на храните никога не ядат тези ястия в ресторанти

Любопитно Преди 1 час

Най-рисковите храни за консумация не са тези, които потребителите очакват

,

Най-сексапилната жена според науката: 29-годишна, брюнетка и във връзка

Любопитно Преди 1 час

Много от днешните известни личности – като Дуа Липа и Хейли Бийбър – повтарят този нововъзникващ идеал

Принцеса Беатрис отказа поканата на Андрю за Коледа

Принцеса Беатрис отказа поканата на Андрю за Коледа

Любопитно Преди 2 часа

Принцесата планира да прекара празниците в чужбина, отказвайки покани от баща си Андрю в Уиндзор и от краля в Сандрингам

Гръцките фермери продължават с блокадите

Гръцките фермери продължават с блокадите

Свят Преди 2 часа

Те обаче обещаха облекчаване на движението по празниците

.

„Какво е това?“: Планета с форма на лимон шокира учените

Любопитно Преди 2 часа

Учените са озадачени от странната планета

Джейк Пол и Антъни Джошуа

Джейк Пол е със счупена челюст след нокаута от Антъни Джошуа

Любопитно Преди 2 часа

„2 титаниеви плочи от всяка страна. Махнати са няколко зъба. Ще трябва да съм на течна храна за 7 дни“, каза от болницата Джейк Пол

14-годишен катастрофира между две чирпански села и избяга

14-годишен катастрофира между две чирпански села и избяга

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал на 20 декември, около 6:50 ч.

Кои са най-предпочитаните места за посрещане на Нова година

Кои са най-предпочитаните места за посрещане на Нова година

Любопитно Преди 2 часа

Разбери повече тук

Майка разпали спор: Хората без деца са на почивка 24/7

Майка разпали спор: Хората без деца са на почивка 24/7

Любопитно Преди 3 часа

„Не мисля, че хората без деца осъзнават колко свободно време всъщност имат", заяви Даниел Екверекву

Всичко от днес

От мрежата

5 породи котки, които обичат зимата

dogsandcats.bg

8 породи кучета, които променят цвета си с времето

dogsandcats.bg
1

Дядо Коледа с писмо до „Здравей България”

sinoptik.bg
1

Снежна Коледа, ледена Нова година

sinoptik.bg

5 неща, с които да декорираме празничната трапеза

Edna.bg

ГОДИШЕН ХОРОСКОП 2026 за зодия Телец: Кариера, любов, здраве

Edna.bg

Златан Ибрахимович впечатли дори Карлос Насар (видео)

Gong.bg

Ханзи Флик иска нов защитник през януари

Gong.bg

Конституционният съд образува дело за референдума за еврото

Nova.bg

Президентът: Хората, които се представят за организатори на моя партия и събират пари от мое име, са измамници

Nova.bg