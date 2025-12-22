Коледа е „Време за надежда“ по NOVA

Любопитно

З а четвърта поредна година екипът на Прогнозата за времето на NOVA се обединява около кампанията „Време за надежда“. По време на най-светлите празници инициативата отново ще насочи вниманието на зрителите към бездомните животни. Новото коледно издание на кампанията ще потърси истински дом и добро семейство на изоставени или бездомни кучета.

На предпразничния 23 декември, на Бъдни вечер (24 декември) и на Коледа (25 декември) в централната емисия на Новини на NOVA, водещите на Прогнозата за времето ще се радват на компанията на четириноги екранни партньори. Към тях ще се присъединят кучетата Кая, Лара и Алби. Всички те обитават приюта в Богров и търсят своето коледно чудо в лицето на любящи стопани. Водещите напомнят на хората, че взимането на домашен любимец трябва да бъде осъзнат избор, защото грижата за куче е системна и постоянна. Четириногите са верен приятел, който се нуждае от вниманието на своя стопанин всеки ден.

Кампанията „Време за надежда“ стартира в края на 2021 г. Екипът на Прогнозата за времето на NOVA осъществи нейните издания в партньорство с различни организации, които имат отношение към опазването на живота на бездомните животни и намирането на постоянен дом за тях. Коледните и великденското издание на инициативата помогнаха на десетки кучета да намерят своите истински стопани.

Четвъртото издание на кампанията „Време за надежда“ се осъществява в партньорство с „Екоравновесие“.

Не пропускайте да се запознаете с първото куче, търсещо уютен дом, на 23 декември в Прогнозата за времето на NOVA в централната емисия новини!

