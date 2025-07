"Направих всичко възможно": Учителка почина, след като спаси 20 деца от самолетна катастрофа в Бангладеш

„Тези деца също са мои деца“ — с тези думи Махрийн Чоудхури се обръща към съпруга си малко преди да издъхне в болница в Дака в понеделник, 21 юли. Само часове по-рано тя е преподавала на ученици от втори до пети клас в столичното училище Milestone School and College. Но едно трагично събитие превръща обикновения учебен ден в смразяващ кошмар — военен самолет се разбива в сградата на училището, отнемайки десетки животи, пише BBC.

В понеделник следобед изтребител F-7 на военновъздушните сили на Бангладеш катастрофира в двуетажна сграда в квартал на Дака, след като получава повреда по време на тренировъчен полет. Пилотът, лейтенант Мохамед Таукир Ислам, се опитва да отклони самолета от гъсто населените райони, но без успех. Машината се забива в сградата на училището, избухва в пламъци и предизвиква хаос и паника.

Оцелели от самолетната катастрофа в Бангладеш: Най-добрият ми приятел умря пред очите ми

По последни данни, потвърдени от властите, жертвите на инцидента са поне 31, от които 25 — деца. Над 160 души са пострадали, мнозина от тях с тежки изгаряния, предимно от реактивното гориво. Голяма част от пострадалите са ученици на възраст между 10 и 15 години.

Героична саможертва

В разгара на бедствието, Чоудхури — учител със 17-годишен стаж, която по това време се намирала пред входа на училището — не се колебае нито миг. Разбирайки, че в сградата все още има ученици, тя се втурва обратно в пламъците, за да ги изведе.

Maherin Chowdhury, a teacher at Milestone College in the capital's Uttara, who rescued at least 20 students during yesterday's BAF training jet crash, has died from her injuries.



Link in comments#maherinchowdhury #milestoneteacher #milestonetragedy #TBSNews pic.twitter.com/JN367tcK40 — The Business Standard (@tbsnewsbd) July 22, 2025

"Направих всичко възможно да извадя около 20 до 25 души - колкото можах", казва Чоудхури на съпруга си. „Не знам какво се случи след това.“

Когато най-накрая я откриват, Чоудхури е с почти 100% изгаряния. Малко след това умира в интензивното отделение на Националния институт по изгаряния в Дака.

Траур

Във вторник цяла Бангладеш се обяви в ден на траур. Националните знамена бяха спуснати наполовина, а тленните останки на Чоудхури бяха погребани в родния ѝ град Нилфамари, в северната част на страната.

Правителството обяви, че ще сформира комисия за разследване на причините за катастрофата. Междувременно напрежението в столицата нарасна. Стотици студенти излязоха по улиците на Дака, настоявайки за пълна прозрачност относно броя на загиналите, както и за отговорност от страна на институциите. Според свидетели, протестиращите са успели да пробият входа на сградата на правителствения секретариат. Полицията използва сълзотворен газ и звукови гранати, за да разпръсне тълпата. Има десетки ранени.

Студентите настояват за адекватни компенсации за пострадалите семейства, спиране на експлоатацията на остарели самолети и преразглеждане на стандартите за обучение и безопасност във военната авиация.

Шок и съпричастност

Bangladesh Air Force's Made in China F-7 fighter jet crashed in Milestone School in Dhaka.



More than 25 killed and 75+ injured.



Bangladesh Air Force has seen multiple Made in China jet crashes recently. Sources have confirmed that China bribes Bangladeshi officials and forces… pic.twitter.com/853quUqAMU — Incognito (@Incognito_qfs) July 21, 2025

Катастрофата се случва само седмици след подобна трагедия в съседна Индия, където самолет на Air India се разби след излитане от Ахмедабад, отнемайки живота на 260 души — най-смъртоносният авиационен инцидент в света за последното десетилетие.

Случаят в Дака обаче разтърси особено силно общественото съзнание, не само заради броя на жертвите, а заради саможертвата на една жена — учител, майка, герой - Махрийн Чоудхури.