Любопитно

Има 4 вида алчни мъже – как да ги разпознаем

Психолог смята, че разликата между партньор, който живее според възможностите си, и скъперник е емоционална

22 декември 2025, 14:49
Има 4 вида алчни мъже – как да ги разпознаем
Източник: iStock/GettyImages

К итайски учени проведоха проучване, включващо 364 студенти, за да изследват еволюционните корени на алчността. Резултатите показват, че условията на средата на детето пряко влияят върху проявлението на алчността му в зряла възраст.

Например, ако едно дете е израснало в семейство, на което липсва финансова стабилност, то като възрастен в повечето случаи то започва интензивно да брои пари.

Авторите на експеримента заключават, че алчността може да е адаптивна стратегия, еволюционен отговор на сурови изпитания в миналото. Психологът Евгений Богданов посочва в сайта rambler.ru други възможни причини за мъжката алчност:

  • Мъжът е израснал в семейство, където парите са били култ и е бил научен да пести от всичко.
  • Ниско самочувствие. Финансите са основният показател за успеха на един мъж.
  • Егоизъм, поставяне на личния комфорт над нуждите на близките.
  • Симптом на по-дълбоки разстройства, като например компулсивно трупане, което се отнася до непреодолимо желание за събиране и съхраняване на ненужни вещи.

Как да различим пестелив човек от алчен

Психологът смята, че разликата между партньор, който живее според възможностите си, и скъперник е емоционална.

Пестеливият човек е рационален. За него най-важното е разумно да разпределя ресурсите за постигане на важни цели: сигурност, стабилност и изпълнение на плановете. Може да се ограничи в малките неща, за да си позволи големите.

Алчният човек се ръководи не от конкретна цел, а от страха от бедност.

„За алчния човек парите се превръщат в самоцел, а натрупването им – в източник на фалшива сигурност. Докато пестеливостта носи удовлетворение от постигнатото, алчността е постоянно напрежение и недоволство, което се разпространява и върху другите“, казва експертът.

4 психологически типа алчни мъже

  • „Контролиращият“. Води строги записи на всеки разход, изисква отчети и диктува за какво могат и за какво не могат да се харчат парите.
  • „Самодоволни прахосници“. Те могат да бъдат щедри, когато става въпрос за собствените им удоволствия (джаджи, хобита), но невероятно скъпернически, когато става въпрос за нуждите на партньора им или за споделените им нужди.
  • „Отмъстителен скъперник“. Използва парите като инструмент за власт и наказание: оттегля финансова подкрепа в случаи на конфликт или неподчинение.
  • „Пасивен скъперник“. Избягва харченето на всяка цена: постоянно забравя портфейла си, намира извинения да не купи нещо и прехвърля финансовата тежест върху партньора си.

Емоционална стиснатост: невидимата страна на монетата

Емоционалната скъперничество често върви ръка за ръка с финансовото скъперничество. То се проявява в нежелание за споделяне на време, внимание и подкрепа. Такъв мъж е скъперник на обич, комплименти и искрени разговори. Всичките му ресурси, включително емоционалните, се „разпределят в премерени дози“.

Психологът смята, че и двата вида скъперничество имат общ корен: дълбоко вкоренен страх, тревожно мислене и убеждението, че няма достатъчно от всичко и трябва да се вкопчваш във всяка малка част.

Когато не всичко е загубено: 3 вида здравословна пестеливост

Пестеливостта също се проявява в различни форми. Ако вашият партньор принадлежи към един от тези три типа , има надежда за здравословна връзка:

  • „Стратег“. Те планират бюджета си месеци предварително, спестяват за конкретни цели (жилище, образование, пътуване) и спестяванията им са логични и разбираеми.
  • „Съзнателен потребител“. Той не харесва ненужните разходи, цени качествените и дълготрайни вещи и избягва импулсивните покупки. Неговата пестеливост отразява житейската му философия.
  • „Принудена пестеливост“. Те коригират финансовото си поведение въз основа на текущите ограничения (заем, стартиране на бизнес), но запазват способността си да харчат разумно и избягват да проектират тревожността си върху близките си.

Как да разпознаете алчен мъж: Предупредителни знаци на срещите

В ранните етапи алчността често е прикрита като рационалност, но има нюанси. Според Евгений Богданов, ако вашият мъж постоянно избира най-евтините варианти за свободното време, дори когато това е неподходящо, това е така.

Също сред предупредителните знаци:

  • Мъжът е живо заинтересован кой колко харчи, сякаш води невидим отчет за разходите на други хора.
  • Често говори за това колко скъпо е всичко.
  • Обезценява желанията ви.
  • Не е готов да харчи пари за романтична атмосфера (цветя, малък подарък, красиво място за среща). Въпреки това, той не изпитва финансови затруднения.
  • Ако човек демонстративно пести от партньора си на първите срещи, това е сериозен предупредителен знак.

Какво да търсите, ако вече сте във връзка

Когато една романтика премине в по-сериозна фаза, най-добре е да обърнете внимание на следните точки:

  • Отношение към парите на партньора: той ги смята за обща собственост и твърди, че ги харчат заедно.
  • Реакция на разходите на близки: мъжът постоянно ви критикува за покупки, дори малки, особено ако не са направени по негов съвет.
  • Пълно отхвърляне на съвместното планиране или, обратно, установяване на пълен контрол върху финансите.

„Наблюдавайте как се държи един мъж в необичайни ситуации, които изискват спонтанни разходи или помощ. Поведението му под стрес е основен показател“, обяснява психологът.

До какво може да доведе бракът с алчен мъж?

Според Богданов, отношението към парите е част от личността на човек. В началото романтичните чувства могат да помрачат картината, но игнорирането на предупредителните знаци може да доведе до сериозни проблеми в бъдеще:

  • Постоянните конфликти за пари разрушават доверието и уважението.
  • Жена с такъв партньор започва да се чувства унизена, защото е принудена да оправдава всяка покупка.
  • Когато се появят деца, проблемът става по-остър: скъперничеството се простира и върху нуждите на детето.
  • Натрупващото се раздразнение води до дълбоко негодувание и криза във взаимоотношенията.

„Щедростта на мъжа по време на ухажване може да е начин да привлече внимание, а не проява на истинската му щедрост. След като създаде семейство, той може внезапно да стане стиснат, защото „вече няма нужда да се опитва“. За съжаление, това може да означава, че той гледа на жена си и децата си като на финансова тежест, а не като на близки“, казва психологът.

Има ли шанс за щастие с алчен мъж?

Само ако той признае проблема си, разбере, че той вреди на връзката и е готов да работи по въпроса (може би с помощта на професионалист). Тоест, ако алчността не е черта на характера, а вродена реакция на стрес, и мъжът е отворен за диалог.

Във всички останали ситуации, особено ако алчността е съчетана с контрол, унижение на партньора или емоционална студенина, надеждата е малка.

Евгений Богданов казва: „Изборът на партньор е избор на начин на живот и емоционален климат, в който ще живеете. Стиснатият мъж създава атмосфера на пълен недостиг, което затруднява разцъфването на всичко красиво“.

Основното нещо за алчните мъже

Алчността е маркер за дълбоко вкоренени проблеми у мъжа (постоянно чувство на страх, съмнение в себе си), а не просто черта на характера. Корените на този дефект обикновено произтичат от детството.

Стиснатостта на партньора може да стане особено изразена след брака и раждането на деца. Единственото решение са открити разговори за пари преди създаване на семейство и готовност за напускане, ако конфликтите продължават. Реабилитацията на възрастен алчен човек е практически невъзможна.

По темата

Източник: rambler.ru    
алчност психология на алчността връзки и пари разпознаване на алчността пестеливост емоционална стиснатост детство и алчност видове алчни мъже конфликти във връзката здравословна пестеливост
Последвайте ни
Шофьор помете хора на тротоар във Варна

Шофьор помете хора на тротоар във Варна

Има 4 вида алчни мъже – как да ги разпознаем

Има 4 вида алчни мъже – как да ги разпознаем

Удар на украински партизани дълбоко в Русия, подпалиха руски изтребители

Удар на украински партизани дълбоко в Русия, подпалиха руски изтребители

Случаи на проказа са регистрирани в Хърватия и Румъния

Случаи на проказа са регистрирани в Хърватия и Румъния

Жилищата поскъпват с до 8% през 2026 г.

Жилищата поскъпват с до 8% през 2026 г.

pariteni.bg
Как присъствието на котка по време на работа увеличава производителността и намалява стреса

Как присъствието на котка по време на работа увеличава производителността и намалява стреса

dogsandcats.bg
<p>Имен ден имат хората с тези красиви имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден имат хората с тези красиви имена...

Преди 8 часа
<p>Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима</p>
Ексклузивно

Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима

Преди 7 часа
Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв
Ексклузивно

Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв

Преди 9 часа
Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света
Ексклузивно

Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света

Преди 7 часа

Виц на деня

– Докторе, имам алергия към понеделниците. – Симптоми? – Работя трудно.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Русия разработва космическо оръжие срещу Starlink, твърди НАТО

Русия разработва космическо оръжие срещу Starlink, твърди НАТО

Свят Преди 34 минути

То би използвало разрушителни орбитални облаци от шрапнели с цел ограничаване на превъзходството на Запада в космоса, което помага на Украйна на бойното поле

Прокуратурата протестира пускането под гаранция на бившия директор на 138-о училище

Прокуратурата протестира пускането под гаранция на бившия директор на 138-о училище

България Преди 36 минути

,

Коледа е „Време за надежда“ по NOVA

Любопитно Преди 1 час

В благородната инициатива водещите на Прогнозата за времето търсят дом на бездомни кучета

Майка сподели: Децата ми отвориха всичките си коледни подаръци докато спях

Майка сподели: Децата ми отвориха всичките си коледни подаръци докато спях

Любопитно Преди 1 час

Историята предизвика дебат дали децата трябва да бъдат наказвани за провинението си

Без синя и зелена зона в София за празниците

Без синя и зелена зона в София за празниците

България Преди 1 час

Безплатното паркиране ще бъде общо 10 дни – два пъти по 5 дни

Снимката е илюстративна

Туристка загина при сблъсък между круизни кораби в Египет

Свят Преди 1 час

Инцидентът е станал в района на шлюза до град Есна

Ема Хеминг откровено: Как празниците се промениха заради болестта на Брус Уилис

Ема Хеминг откровено: Как празниците се промениха заради болестта на Брус Уилис

Любопитно Преди 2 часа

Майката на две деца си спомня как Уилис ентусиазирано празнувал празниците преди да се сблъска с деменцията

Пътуващите до Обединеното кралство трябва да имат електронно разрешение от февруари

Пътуващите до Обединеното кралство трябва да имат електронно разрешение от февруари

Свят Преди 2 часа

Посетители от 85 държави (включително САЩ, Канада и Франция), които досега не се нуждаеха от виза, ще трябва да получат електронно разрешение за пътуване

.

Мъж разкри причина, поради която трябва да вземете кокос на следващия си полет

Любопитно Преди 2 часа

Кокосовите орехи са чудесни за хидратация, тъй като съдържат минерали и електролити

Кристин Лагард: Остават само 10 дни преди България да стане 21-ият член на еврозоната

Кристин Лагард: Остават само 10 дни преди България да стане 21-ият член на еврозоната

Пари Преди 2 часа

Президентът на ЕЦБ за пореден път отбеляза ключов период до присъединяването на България в еврозоната

„3.0 килограма щастие“ тръгва по кината на 30 януари 2026

„3.0 килограма щастие“ тръгва по кината на 30 януари 2026

Любопитно Преди 2 часа

Филм, вдъхновен от истинска история за майчинството, избора и цената на щастието

Русо, червено или обръснато: Най-смелите трансформации на прическите на звездите

Русо, червено или обръснато: Най-смелите трансформации на прическите на звездите

Любопитно Преди 2 часа

От Ким Кардашиян и Ариана Гранде до Риана и Майли Сайръс – холивудските звезди доказват, че драматичната промяна на косата често бележи нов етап в живота, кариерата и личната им идентичност

Каква е стойността на малката потребителска кошница тази седмица

Каква е стойността на малката потребителска кошница тази седмица

България Преди 2 часа

Поскъпнали са кашкавалът, свинското месо и краставиците

,

Тъжна вест: Отиде си бившият министър на културата Георги Йорданов

България Преди 2 часа

Георги Йорданов е народен представител за периода 1971-1990 г.

Защо винаги ни се яде шоколад и как да контролираме желанието

Защо винаги ни се яде шоколад и как да контролираме желанието

Любопитно Преди 2 часа

Шоколадът стимулира нервната система, повишава нивата на ендорфини, осигурява бърза енергия и се свързва с асоциации за радост и награда

Работодателите искат президентът или омбудсманът да сезират КС за удължителния бюджет

Работодателите искат президентът или омбудсманът да сезират КС за удължителния бюджет

България Преди 2 часа

Това съобщи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България

Всичко от днес

От мрежата

Как да спасим коледната елха от домашната си котка

dogsandcats.bg

5 породи котки, които обичат зимата

dogsandcats.bg
1

Дядо Коледа с писмо до „Здравей България”

sinoptik.bg
1

Снежна Коледа, ледена Нова година

sinoptik.bg

Светът на киното загуби Джеймс Рансоун

Edna.bg

„3.0 КИЛОГРАМА ЩАСТИЕ“ тръгва по кината на 30 януари 2026

Edna.bg

Алберт Попов завърши 23-и в слалома в Алта Бадия

Gong.bg

Жезус отново титуляр, край на 345-дневното чакане

Gong.bg

Конституционният съд образува дело за референдума за еврото

Nova.bg

Президентът: Хората, които се представят за организатори на моя партия и събират пари от мое име, са измамници

Nova.bg