България

Българската икономика продължава да се изсветлява

Стойностите на Композитния индекс и на Под-индекса „Заетост на светло“ бяха публично оповестени днес

22 декември 2025, 18:53
Българската икономика продължава да се изсветлява
Източник: АИКБ

К омпозитният индекс „Икономика на светло“ (КИИС) достига стойност от 79,44 пункта, като и през миналата година продължава тенденцията за изсветляване от 2010 г. насам.

„Изсветляването на българската икономика е кауза за Асоциацията на индустриалния капитал в България. Особено важно е да се отбележи, че през 2024 г. нашата работа за ограничаване и превенция на сивата икономика и на недекларираната заетост беше определена като най-добра практика от Европейския орган по труда. Това е много висока оценка, която заслужава да бъде ясно заявена.“, посочи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Румен Радев.

Стойностите на Композитния индекс и на Под-индекса „Заетост на светло“ бяха публично оповестени по време на пресконференция днес.

Работодатели: Делът на сивата икономика е намалял

Индексът нараства спрямо 2023 г. с 1,44 пункта. Увеличение се отчита и при двата му компонента – статистическия и социологическия.

„Основен принос за подобрението имат по-високата събираемост на ДДС, разширяването на безкасовите разплащания, по-добрият контрол върху акцизните стоки и относителната стабилност на пазара на труда“, уточни проф. д-р Стефан Петранов, ключов експерт по проекта и ръководител на екипа, разработил двата индекса.

„В резултат на това се отчита една стабилна тенденция за намаляване на нивото на сивата икономика през годините.“, допълни той.

„МТСП разчита изключително много на научния подход, който в годините беше изграден и прилаган от АИКБ, позволяващ посредством изчисляването на този изключително важен индекс да следим напредъка в борбата със сивата икономика. Чрез него ние проследяваме тенденциите на неформалната икономика, и разбираме по-добре същността и основанията за нейното съществуване, за да можем да прилагаме мерки, с които да я намаляваме. И днес виждаме устойчива тенденция за подобряване на икономическата среда. Това означава, че бизнесът и обществото стават все по-зрели и все по-нетърпими към недобросъвестни практики.“, посочи Наталия Ефремова, зам.-министър на труда и социалната политика и председател на Обществения съвет „Икономика на светло“.

Сивата икономика у нас намалявала

Под-индексът „Заетост на светло“ (ПИЗС) отчита спад, като от 82,24 пункта през 2023 г. достига до 80,21 пункта през 2024 г., което е най-ниската му стойност от 2020 г. насам. Според представения анализ, намалението се дължи както на понижение в статистическия компонент, така и на спад в социологическите оценки на работодателите относно практиките на трудовия пазар. Данните ясно показват, че проблемите със заплащането „в плик“, недекларирането на реалните възнаграждения и допълнителната работа без трудови договори, продължават да са структурен риск за пазара на труда. Притеснително висок остава делът на младите хора, които формално не са нито в образование, нито на пазара на труда.

„Бих искал да обърна внимание на една често погрешно интерпретирана тема за тези млади хора. Анализите ни показват, че значителна част от тях всъщност работят, но при нерегламентирани и сиви трудови практики. Именно те са сред най-уязвимите жертви на сивата икономика, включително чрез плащания „в плик“. Това е системен проблем, който изисква системен отговор.“, допълни Румен Радев.

Анализът за 2024 г. потвърждава, че въпреки отчетеното изсветляване на икономиката като цяло, делът на сивата икономика в България остава относително висок.

Източник: АИКБ    
Сива икономика Трудов пазар
Последвайте ни
След жестокото убийство на финландка насред София, ново развитие

След жестокото убийство на финландка насред София, ново развитие

Ето с колко вдигат цените на водата след Нова година

Ето с колко вдигат цените на водата след Нова година

Русия обяви, че разузнаването на САЩ греши

Русия обяви, че разузнаването на САЩ греши

Удар на украински партизани дълбоко в Русия, подпалиха руски изтребители

Удар на украински партизани дълбоко в Русия, подпалиха руски изтребители

Жилищата поскъпват с до 8% през 2026 г.

Жилищата поскъпват с до 8% през 2026 г.

pariteni.bg
8 породи кучета, които променят цвета си с времето

8 породи кучета, които променят цвета си с времето

dogsandcats.bg
<p>Имен ден имат хората с тези красиви имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден имат хората с тези красиви имена...

Преди 13 часа
<p>Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима</p>
Ексклузивно

Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима

Преди 12 часа
Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв
Ексклузивно

Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв

Преди 13 часа
Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света
Ексклузивно

Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света

Преди 11 часа

Виц на деня

– Докторе, имам алергия към понеделниците. – Симптоми? – Работя трудно.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Детски рожден ден завърши с бой и ранени полицаи насред Виена

Детски рожден ден завърши с бой и ранени полицаи насред Виена

Свят Преди 1 час

И тримата задържани, които са литовски граждани, все още се намират в ареста

Момиче на 14 г. се обади в полицията, че мъж бие майка ѝ

Момиче на 14 г. се обади в полицията, че мъж бие майка ѝ

България Преди 3 часа

На пострадалата са нанесени удари с юмруци в областта на лицето

„ДПС-Ново начало” предложи значително увеличение на наказанията за сексуални посегателства срещу деца

„ДПС-Ново начало” предложи значително увеличение на наказанията за сексуални посегателства срещу деца

България Преди 3 часа

Законопроектът беше внесен днес в Народното събрание

Как да се преборим с махмурлука: Почасов хранителен режим от експерт

Как да се преборим с махмурлука: Почасов хранителен режим от експерт

Любопитно Преди 3 часа

Може би тайната за лечение на махмурлука е в това, което ядете, след като приключите с пиенето, преди дори да си легнете?

Крис Риа

Почина музикантът Крис Риа

Любопитно Преди 3 часа

ЕК задържа 153 млн. евро от парите по ПВУ за България

ЕК задържа 153 млн. евро от парите по ПВУ за България

България Преди 3 часа

Причината са неизпълнени реформи

Как да оцелеете на Коледа, когато сте домакин - и как всички да си тръгнат преди 11 вечерта

Как да оцелеете на Коледа, когато сте домакин - и как всички да си тръгнат преди 11 вечерта

Любопитно Преди 3 часа

Очакванията за радостен ден са толкова високи – както и свързаните с него емоции, разходи и стрес

Мария Цънцарова

bTV и Мария Цънцарова се разделят

България Преди 3 часа

​Новината беше официално съобщена на сайта на медията, а преди това и самата журналистка направи съобщение в социалните мрежи. От АЕЖ организират протест в нейна подкрепа

.

Броите калории? Ето как да избегнете качването на килограми по време на празниците

Любопитно Преди 4 часа

Много хора се притесняват, че празничните угощения могат да обезсмислят усилията им

Шофьор помете жени на тротоар във Варна

Шофьор помете жени на тротоар във Варна

България Преди 4 часа

После колата се е врязала в търговски обект

Русия разработва космическо оръжие срещу Starlink, твърди НАТО

Русия разработва космическо оръжие срещу Starlink, твърди НАТО

Свят Преди 4 часа

То би използвало разрушителни орбитални облаци от шрапнели с цел ограничаване на превъзходството на Запада в космоса, което помага на Украйна на бойното поле

Прокуратурата протестира пускането под гаранция на бившия директор на 138-о училище

Прокуратурата протестира пускането под гаранция на бившия директор на 138-о училище

България Преди 5 часа

Тежка катастрофа със загинал и пиян шофьор край Севлиево

Тежка катастрофа със загинал и пиян шофьор край Севлиево

България Преди 5 часа

При извършената справка в информационните масиви на МВР е установено, че водачът е неправоспособен

Назначиха Антон Урумов за разследващ главния прокурор

Назначиха Антон Урумов за разследващ главния прокурор

България Преди 5 часа

Срокът на изпълнение на функциите на ad hoc прокурор не може да бъде повече от две години

,

Коледа е „Време за надежда“ по NOVA

Любопитно Преди 5 часа

В благородната инициатива водещите на Прогнозата за времето търсят дом на бездомни кучета

<p>Има 4 вида алчни мъже &ndash; как да ги разпознаем&nbsp;</p>

Има 4 вида алчни мъже – как да ги разпознаем

Любопитно Преди 5 часа

Психолог смята, че разликата между партньор, който живее според възможностите си, и скъперник е емоционална

Всичко от днес

От мрежата

Как да спасим коледната елха от домашната си котка

dogsandcats.bg

5 породи котки, които обичат зимата

dogsandcats.bg
1

Дядо Коледа с писмо до „Здравей България”

sinoptik.bg
1

Снежна Коледа, ледена Нова година

sinoptik.bg

Удивителната история на властелините на Дунава – есетрите

Edna.bg

Коледа е „Време за надежда“: Водещи от NOVA търсят дом на бездомни кучета

Edna.bg

Ботев Пловдив обяви задълженията си към ФИФА

Gong.bg

Левски решава важен казус

Gong.bg

Новата година идва с нови цени на водата

Nova.bg

Как незрящите ще могат да различат фалшивото евро

Nova.bg