Пожар избухна след самолетна катастрофа в САЩ, има ранени

И збухна пожар, след като малък самолет се разби в няколко паркирани самолета на летището в Монтана в понеделник, 11 август, предаде Newsweek.

Източник: БТА

На борда на едномоторния самолет са се намирали четирима души, когато той е направил опит за кацане на летище „Калиспел Сити“ около 14:00 ч. Според първоначалното разследване, пилотът е изгубил контрол, ударил се е в пистата и се е блъснал в няколко други самолета.

Защо е важно

Two small planes Crash on the runway at Kalispell Airport, Montana, causing a massive fireball!



After landing, the aircraft collided with another plane on the ground. #PlaneCrash #USA pic.twitter.com/1qxNAyEAlk — pardeep jakhar (@jakharpardeep) August 12, 2025

Федерални следователи започнаха работа по установяване на причините, довели до загубата на контрол при кацането – въпрос, който има значение за авиационната безопасност и правилата за експлоатация на пистите в цялата страна.

Какво знаем досега

First, an explosion at US Steel in Pittsburgh - mass casualty event



Then, a shooting in Austin, Texas. Shooter on the loose.



Now, a plane has crashed into another plane at Kalispell Airport in Kalispell, Montana, creating a massive fireball.



No word on casuaIties yet, but a… pic.twitter.com/xTZFUJb7Hc — 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗔𝗡𝗗𝗘𝗟𝗘𝗩𝗘𝗡® (@commandeleven) August 11, 2025

По данни на началника на полицията в Калиспел Джордан Венецио и Федералната авиационна администрация (FAA), няма тежко пострадали. Двама пътници са получили леки наранявания и са били прегледани на място.

Пожарът е обхванал няколко самолета и се е разпространил върху близката тревна площ, но е бил потушен. Нито един човек не е бил в засегнатите паркирани машини.

Регистрационните данни на FAA показват, че самолетът TBM 700 е произведен през 2011 г. и е собственост на компанията Meter Sky от Пулман, щата Вашингтон. Националният съвет за безопасност на транспорта (NTSB) потвърди, че полетът е започнал от Пулман и че ще бъдат извършени оглед на останките и анализ на други доказателства.

Какво казват очевидците

Рон Даниелсън, собственик на близко заведение, описва звука от сблъсъка така: „Беше като да пъхнеш глава в бас барабан и някой да го удари възможно най-силно.“

Какво следва

Екипи на NTSB и FAA ще продължат огледите на място, за да установят дали причина за инцидента е била техническа повреда, човешка грешка, атмосферни условия или комбинация от фактори. Ще бъдат проверени и документите за поддръжка на самолета. Заключенията могат да отнемат седмици или дори месеци, като засега не е обявена вероятна причина.

Местните и федералните власти ще оценят щетите по летищната инфраструктура и ще решат кога „Калиспел Сити“ може да възобнови нормалните полети. Засега не е определен срок за повторно отваряне на пистите. Официални актуализации ще бъдат публикувани, докато продължават проверките и събирането на данни.