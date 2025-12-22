България

Една трета от българите живеят в пренаселени жилища

22 декември 2025, 17:10
Една трета от българите живеят в пренаселени жилища
Източник: iStock/GettyImages

Б ългария се нарежда на трето място сред страните с най-висок дял на хората в пренаселени жилища през 2024 г., сочат най-новите данни на Евростат, публикувани днес.

През 2024 г. 16,9 на сто от хората в ЕС са живеели в пренаселени жилища, което е лек спад спрямо 18,1 на сто през 2014 г.

В какви жилища живеят българите

Над 30 на сто от хората в пет европейски страни живеят в пренаселени жилища. Най-висок дял е регистриран в Румъния (40,7 на сто), следвана от Латвия (39,3 на сто), България (33,8 на сто), Полша (33,7 на сто) и Хърватия (31,7 на сто).

96% от българите със собствен, но пренаселен дом

За сметка на това най-ниски равнища на хората, живеещи в пренаселени жилища, са отчетени в Кипър (2,4 на сто), Малта (4,4 на сто) и Нидерландия (4,6 на сто).

Източник: БТА, Галя Горнишка    
България пренаселени жилища Евростат
Последвайте ни
Шофьор помете жени на тротоар във Варна

Шофьор помете жени на тротоар във Варна

Почина музикантът Крис Риа

Почина музикантът Крис Риа

Удар на украински партизани дълбоко в Русия, подпалиха руски изтребители

Удар на украински партизани дълбоко в Русия, подпалиха руски изтребители

ЕК задържа 153 млн. евро от парите по ПВУ за България

ЕК задържа 153 млн. евро от парите по ПВУ за България

Жилищата поскъпват с до 8% през 2026 г.

Жилищата поскъпват с до 8% през 2026 г.

pariteni.bg
Какво представлява котешката настинка

Какво представлява котешката настинка

dogsandcats.bg
<p>Имен ден имат хората с тези красиви имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден имат хората с тези красиви имена...

Преди 10 часа
<p>Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима</p>
Ексклузивно

Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима

Преди 9 часа
Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв
Ексклузивно

Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв

Преди 10 часа
Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света
Ексклузивно

Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света

Преди 8 часа

Виц на деня

– Докторе, имам алергия към понеделниците. – Симптоми? – Работя трудно.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ето с колко вдигат цените на водата след Нова година

Ето с колко вдигат цените на водата след Нова година

България Преди 8 минути

За повечето ВиК дружества КЕВР одобри поскъпване

Момиче на 14 г. се обади в полицията, че мъж бие майка ѝ

Момиче на 14 г. се обади в полицията, че мъж бие майка ѝ

България Преди 14 минути

На пострадалата са нанесени удари с юмруци в областта на лицето

Мария Цънцарова

bTV и Мария Цънцарова се разделят

България Преди 1 час

​Новината беше официално съобщена на сайта на медията, а преди това и самата журналистка направи съобщение в социалните мрежи. От АЕЖ организират протест в нейна подкрепа

.

Броите калории? Ето как да избегнете качването на килограми по време на празниците

Любопитно Преди 1 час

Много хора се притесняват, че празничните угощения могат да обезсмислят усилията им

Русия разработва космическо оръжие срещу Starlink, твърди НАТО

Русия разработва космическо оръжие срещу Starlink, твърди НАТО

Свят Преди 2 часа

То би използвало разрушителни орбитални облаци от шрапнели с цел ограничаване на превъзходството на Запада в космоса, което помага на Украйна на бойното поле

Прокуратурата протестира пускането под гаранция на бившия директор на 138-о училище

Прокуратурата протестира пускането под гаранция на бившия директор на 138-о училище

България Преди 2 часа

Тежка катастрофа със загинал и пиян шофьор край Севлиево

Тежка катастрофа със загинал и пиян шофьор край Севлиево

България Преди 2 часа

При извършената справка в информационните масиви на МВР е установено, че водачът е неправоспособен

Назначиха Антон Урумов за разследващ главния прокурор

Назначиха Антон Урумов за разследващ главния прокурор

България Преди 2 часа

Срокът на изпълнение на функциите на ad hoc прокурор не може да бъде повече от две години

,

Коледа е „Време за надежда“ по NOVA

Любопитно Преди 2 часа

В благородната инициатива водещите на Прогнозата за времето търсят дом на бездомни кучета

<p>Има 4 вида алчни мъже &ndash; как да ги разпознаем&nbsp;</p>

Има 4 вида алчни мъже – как да ги разпознаем

Любопитно Преди 2 часа

Психолог смята, че разликата между партньор, който живее според възможностите си, и скъперник е емоционална

Майка сподели: Децата ми отвориха всичките си коледни подаръци докато спях

Майка сподели: Децата ми отвориха всичките си коледни подаръци докато спях

Любопитно Преди 2 часа

Историята предизвика дебат дали децата трябва да бъдат наказвани за провинението си

Без синя и зелена зона в София за празниците

Без синя и зелена зона в София за празниците

България Преди 3 часа

Безплатното паркиране ще бъде общо 10 дни – два пъти по 5 дни

Снимката е илюстративна

Туристка загина при сблъсък между круизни кораби в Египет

Свят Преди 3 часа

Инцидентът е станал в района на шлюза до град Есна

Ема Хеминг откровено: Как празниците се промениха заради болестта на Брус Уилис

Ема Хеминг откровено: Как празниците се промениха заради болестта на Брус Уилис

Любопитно Преди 3 часа

Майката на две деца си спомня как Уилис ентусиазирано празнувал празниците преди да се сблъска с деменцията

Случаи на проказа са регистрирани в Хърватия и Румъния

Случаи на проказа са регистрирани в Хърватия и Румъния

Свят Преди 3 часа

Властите и на двете страни заявяват, че няма риск от масово разпространение на инфекцията

Пътуващите до Обединеното кралство трябва да имат електронно разрешение от февруари

Пътуващите до Обединеното кралство трябва да имат електронно разрешение от февруари

Свят Преди 4 часа

Посетители от 85 държави (включително САЩ, Канада и Франция), които досега не се нуждаеха от виза, ще трябва да получат електронно разрешение за пътуване

Всичко от днес

От мрежата

8 породи кучета, които променят цвета си с времето

dogsandcats.bg

Как да разпознаем признаците на кучешка депресия

dogsandcats.bg
1

Дядо Коледа с писмо до „Здравей България”

sinoptik.bg
1

Снежна Коледа, ледена Нова година

sinoptik.bg

Мадона празнува Ханука без грим и семейство около трапезата (СНИМКИ)

Edna.bg

Светът на киното загуби Джеймс Рансоун

Edna.bg

Левски решава важен казус

Gong.bg

Редица клубове с интерес към напуснал Локомотив Пловдив

Gong.bg

Новата година идва с нови цени на водата

Nova.bg

Кола блъсна и уби две жени на тротоар във Варна и се вряза в магазин

Nova.bg