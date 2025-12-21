Облачно и мъгливо време с валежи в понеделник

Доналд Тръмп пътува до Флорида за нов кръг преговори за Украйна в Маями

В понеделник ще бъде предимно облачно и на много места през целия ден ще се задържи с намалена видимост и мъгла. Ще има и валежи от дъжд, главно в югоизточните райони. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). В Югозападна България ще преобладава слънчево време. Ще е почти тихо, в източната част от страната ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток.

Максималните температури в повечето места ще бъдат между 5° и 10°.

В София максималните температури ще са около 9°.

Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Източник: НИМХ

По Черноморието ще бъде облачно и на отделни места главно по южното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините в Югозападна България ще е предимно слънчево, но над масивите от останалата част от страната ще е облачно, с валежи от дъжд главно в Странджа. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 5°, а на 2000 метра – около минус 1°.

Атмосферното налягане е около средната стойност за месеца и ще е без съществена промяна.

Вижте в нашата галерия : 7-те ползи за здравето от ходенето пеша през зимата

През следващите дни ще бъде предимно облачно. Температурите ще се задържат без съществена промяна, минималните – между минус 2° и 3°, а максималните – между 5° и 10°.

Във вторник ще е почти тихо и на много места в низините и котловините ще остане мъгливо, слаби превалявания от дъжд ще има в крайните източни райони.

Източник: НИМХ

В сряда дъжд ще превалява на места в Северна и Западна България. По-късно през деня вятърът ще се ориентира от североизток, а през нощта срещу четвъртък и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух.

Източник: НИМХ