ЕК задържа 153 млн. евро от парите по ПВУ за България

Причината са неизпълнени реформи

22 декември 2025, 17:01
Източник: iStock/Getty Images

Е вропейската комисия временно задържа 152 896 496 евро от третото плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост на България, предава БНР. Общият размер на третия транш, заявен от страната ни, възлиза на 1 618 592 629 евро.

Оценката на Еврокомисията е, че страната ни не е изпълнила задоволително два ключови етапа от заложените в националния план реформи. Единият е за създаването и действието на Антикорупционната комисия. Другият е за влизането в сила на правни актове, свързани с наказателното производство и отчетността и наказателната отговорност на главния прокурор.

България има 6 месеца да спаси 215 млн. евро по ПВУ

На 1 декември Комисията е информирала България за оценката си. Властите в София са били уведомени, че разполагат с един месец, за да представят на Брюксел своите забележки. На 3 декември българската страна е уведомила Еврокомисията, че няма такива.

През ноември ЕК временно спря изплащането на 214,5 милиона евро по второто плащане от българския национален план, възлизащо на общо 653 милиона евро. Причина пак бе неизпълнение на ключов етап, свързан с Антикорупционната комисия. Той обаче е различен от този, за който сега Брюксел отново задържа част от парите за страната ни.

ЕК одобри плащане за България по НПВУ

Изплащането на задържаните сега 152 милиона евро ще стане факт, едва когато България предприеме необходимите мерки за задоволителното изпълнение на двата ключови етапа. Страната ни разполага със срок от шест месеца да го направи. Същевременно България може да представи в срок от два месеца забележки във връзка с днешното решение.

Източник: БНР    
Европейска комисия България План за възстановяване и устойчивост
