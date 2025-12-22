България

Ето с колко вдигат цените на водата след Нова година

За повечето ВиК дружества КЕВР одобри поскъпване

22 декември 2025, 17:29
Ето с колко вдигат цените на водата след Нова година
Източник: iStock photos/Getty images

Н овата година идва с нови цени на водата. За повечето ВиК дружества КЕВР одобри поскъпване, но има и райони с поевтиняване на услугата, предава NOVA.

Най-скъпа ще е водата в Силистра – 6,44 лева за кубик с ДДС, като увеличението от януари е 4,8%. Сред районите със скъпа вода е и Разград. Там един кубик ще струва 6,33 лева, като одобреното поскъпване за догодина е  1,1%.  

Следва Шумен с цена 5,96 лева, но тук догодина ще плащат макар и с под 1% по-малко.

Водата поскъпва в редица градове от 1 януари

Най-голямо е поскъпването за Кърджали – почти 14%, но въпреки това цената на кубик остава по-ниска от градовете рекордьори – 5,19 лева.

В София, където има най-много потребители, поскъпването е почти 12% и кубик вода от януари ще струва 4,12 лева.

По-евтина вода ще плащат в Ямбол – там намалението е почти 12%. Кубик ще струва 4,52 лева.

Това са новите цени на водата в България от 1 януари

Във Враца цената ще е 5,48 лева, поскъпването е 8,9%, във Велико Търново кубикът ще е 5,12 лева, а поскъпването е 8,8%, в Габрово – 4,93 лева, като поскъпването е 8,4%, във Варна ще е 5,92 или поскъпване с 6,6%, в Бургас – 5,28 лева – поскъпване от 1,4%, а в Пловдив цената ще е 3,73 или увеличение от 4%.

Източник: NOVA    
Цени на водата Поскъпване КЕВР
