Четирима загинаха при самолетна катастрофа в САЩ - сред тях две деца

Ч етиричленно семейство от Северна Каролина, включително две деца в училищна възраст, загина при самолетна катастрофа, докато се връщали от почивка във Флорида, съобщава АР.

Следовател от Националния съвет за безопасност на транспорта (NTSB) пристигна във вторник на мястото на трагедията, случила се ден по-рано – в понеделник – в поле, разположено до гориста местност североизточно от Санфорд, Северна Каролина.

Държавният пътен патрул идентифицира жертвите като Травис и Кандис Бюканън, и двамата на 35 години, както и децата им – Обри Бюканън, на 10 години, и Уокър Бюканън, на 9 години. Трима от четиримата са загинали на място, а четвъртият е починал в болница, съобщават властите в официално прессъобщение.

При инцидента няма оцелели. Самолетът Cirrus SR22T се е разбил около 13:30 ч., според представител на NTSB. По данни на Федералната авиационна администрация, Травис Бюканън от Санфорд е бил регистриран като собственик на самолета.

Машината е излетяла от остров Мерит, Флорида, около 11:00 ч. в понеделник, с крайна дестинация летище Raleigh Executive Jetport, близо до Санфорд – само на около 1,6 километра от мястото на катастрофата. Това съобщи следователят от NTSB Райън Ендерс на пресконференция. Санфорд се намира на около 64 километра югозападно от Роли.

