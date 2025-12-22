Свят

Масов бой в парламента в Турция при спор за бюджета

Размяната на реплики бързо ескалира

22 декември 2025, 18:08
Пътуващите до Обединеното кралство трябва да имат електронно разрешение от февруари

След многохилядните протести в Румъния: Президентът инициира референдум сред магистратите

Дъщерята на Роб Райнър е живяла в страх от брат си преди убийствата

Руски генерал загина при експлозия на кола бомба в Москва (ВИДЕО)

Уиткоф определи преговорите с Украйна като продуктивни

Облачно и мъгливо време с валежи в понеделник

Многохилядни протести в Румъния

Какво знаем за българина, който почина в миграционен център в САЩ

Т урски депутати си размениха удари по време на разгорещен дебат по проектобюджета за 2026 година на 21 декември, въпреки че в крайна сметка както бюджетът, така и законопроектът за финансовите отчети за 2024 година бяха приети, съобщи „Евронюз“.

Сблъсъкът избухна, след като депутатът от управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) Мустафа Варанк направи изказвания, насочени срещу председателя на опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) Йозгюр Йозел, по време на обсъжданията в турския парламент.

Депутати се сбиха в парламента в Турция

След като Варанк отправи остри критики към Йозел във връзка със снимки, направени на гроба на бившия депутат от Тунджели Камер Генч, заместник-председателят на парламентарната група на НРП Гьокхан Гюнайдън отговори от трибуната, обвинявайки ПСР, че умишлено създава напрежение и провокации по време на дебатите по бюджета.

Размяната на реплики бързо ескалира в остри коментари относно наследството на основателя на Турската република Мустафа Кемал Ататюрк. Последвалите провокации доведоха до физическа конфронтация, при която депутати започнаха да се блъскат, а впоследствие бяха разменени и удари.

Лют скандал и масов бой в парламента в Турция

Сбиването продължи около 10 минути, като народни представители се бутаха и удряха, докато охраната и други депутати се опитваха да ги разтърват. След обявяване на почивка сблъсъците на моменти бяха подновявани. Въпреки проявеното насилие работата на парламента продължи.

Законопроектът за бюджета за 2026 година беше приет с 320 гласа „за“ срещу 249 „против“, а окончателният финансов отчет за 2024 година — с 316 гласа „за“ срещу 247 „против“.

Източник: БГНЕС    
Турски парламент Депутати Сбиване в парламента
Шофьор помете жени на тротоар във Варна

Почина музикантът Крис Риа

Удар на украински партизани дълбоко в Русия, подпалиха руски изтребители

Ето с колко вдигат цените на водата след Нова година

Жилищата поскъпват с до 8% през 2026 г.

Знаете ли точно колко зъба има кучето ви?

<p>Имен ден имат хората с тези красиви имена...</p>
Имен ден имат хората с тези красиви имена...

Преди 11 часа
<p>Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима</p>
Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима

Преди 10 часа
Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв
Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв

Преди 12 часа
Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света
Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света

Преди 10 часа

Русия обяви, че разузнаването на САЩ греши

Свят Преди 25 минути

Песков: Това е напълно невярно

Детски рожден ден завърши с бой и ранени полицаи насред Виена

Свят Преди 34 минути

И тримата задържани, които са литовски граждани, все още се намират в ареста

„ДПС-Ново начало” предложи значително увеличение на наказанията за сексуални посегателства срещу деца

България Преди 2 часа

Законопроектът беше внесен днес в Народното събрание

Как да се преборим с махмурлука: Почасов хранителен режим от експерт

Любопитно Преди 2 часа

Може би тайната за лечение на махмурлука е в това, което ядете, след като приключите с пиенето, преди дори да си легнете?

ЕК задържа 153 млн. евро от парите по ПВУ за България

България Преди 2 часа

Причината са неизпълнени реформи

Как да оцелеете на Коледа, когато сте домакин - и как всички да си тръгнат преди 11 вечерта

Любопитно Преди 2 часа

Очакванията за радостен ден са толкова високи – както и свързаните с него емоции, разходи и стрес

Мария Цънцарова

България Преди 2 часа

​Новината беше официално съобщена на сайта на медията, а преди това и самата журналистка направи съобщение в социалните мрежи. От АЕЖ организират протест в нейна подкрепа

.

Броите калории? Ето как да избегнете качването на килограми по време на празниците

Любопитно Преди 3 часа

Много хора се притесняват, че празничните угощения могат да обезсмислят усилията им

Русия разработва космическо оръжие срещу Starlink, твърди НАТО

Свят Преди 3 часа

То би използвало разрушителни орбитални облаци от шрапнели с цел ограничаване на превъзходството на Запада в космоса, което помага на Украйна на бойното поле

Прокуратурата протестира пускането под гаранция на бившия директор на 138-о училище

България Преди 3 часа

Тежка катастрофа със загинал и пиян шофьор край Севлиево

България Преди 3 часа

При извършената справка в информационните масиви на МВР е установено, че водачът е неправоспособен

Назначиха Антон Урумов за разследващ главния прокурор

България Преди 3 часа

Срокът на изпълнение на функциите на ad hoc прокурор не може да бъде повече от две години

,

Коледа е „Време за надежда“ по NOVA

Любопитно Преди 4 часа

В благородната инициатива водещите на Прогнозата за времето търсят дом на бездомни кучета

<p>Има 4 вида алчни мъже &ndash; как да ги разпознаем&nbsp;</p>

Има 4 вида алчни мъже – как да ги разпознаем

Любопитно Преди 4 часа

Психолог смята, че разликата между партньор, който живее според възможностите си, и скъперник е емоционална

Майка сподели: Децата ми отвориха всичките си коледни подаръци докато спях

Любопитно Преди 4 часа

Историята предизвика дебат дали децата трябва да бъдат наказвани за провинението си

Без синя и зелена зона в София за празниците

България Преди 4 часа

Безплатното паркиране ще бъде общо 10 дни – два пъти по 5 дни

