България

Прокуратурата протестира пускането под гаранция на бившия директор на 138-о училище

22 декември 2025, 15:28
Прокуратурата протестира пускането под гаранция на бившия директор на 138-о училище
Източник: БТА

П рокурор при Софийска районна прокуратура внесе протест в Софийски градски съд срещу наложената от Софийски районен съд мярка за неотклонение спрямо 35-годишния бивш директор на 138-о 138-о СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“, държал специални записващи устройства, скрити в тоалетни на училище.

Обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност за това, че за времето от неустановена дата през 2025 г. до 16.12.2025 г. в училище в ж.к. „Гео Милев“ в София, е държал специално техническо средство, предназначено за събиране на информация - камери за видеонаблюдение.

СРС пусна под гаранция от 5000 лв. директора на 138-о училище

Деянието е извършено от длъжностно лице във връзка със службата му. Александър Евтимов е привлечен към наказателна отговорност и за това, че е създал порнографски материали чрез заснемане със скрити камери, поставени в тоалетните, като за създаването на материалите са използвани лица, ненавършили 18-годишна възраст.

Арестуваният директор на 138 СУ: Вчера разбрах за камери

Александър Евтимов бе задържан за срок до 72 часа. На 19.12.2025 г. наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо А.Е. Състав на съда наложи на обвиняемия мярка за неотклонение „гаранция в пари“ в размер на 5000 лв.

Днес, прокурор внесе протест срещу наложената от Софийски районен съд мярка за неотклонение спрямо обвиняемия.

Източник: Prb.bg    
Училищен директор Скрити камери Прокурорски протест 138-о СУ
<p>Имен ден имат хората с тези красиви имена...</p>
