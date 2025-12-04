Любопитно

Лекар е осъден на 30 месеца затвор за смъртта на Матю Пери

Той е първия човек, получил присъда за смъртта на актьора от предозиране

4 декември 2025, 10:09
Лекар е осъден на 30 месеца затвор за смъртта на Матю Пери
Източник: Getty Images

К алифорнийски лекар, който е доставял кетамин на звездата от „Приятели“ Матю Пери, е осъден на 30 месеца федерален затвор, превръщайки се в първия човек, получил присъда за смъртта на актьора от предозиране, съобщи BBC.

Д-р Салвадор Пласенсия беше един от петимата обвинени в многогодишно федерално разследване, което проучваше как Пери се е сдобил с дисоциативния анестетик чрез подземна мрежа за наркотици в Холивуд.

54-годишният Пери беше намерен мъртъв в дома си в Лос Анджелис през 2023 г. след години на борба с депресия и пристрастяване.

Семейството на актьора поиска от съдията дълга присъда, наричайки Пласенсия „най-виновния“ и описвайки подробно как се борят да разберат защо той многократно е снабдявал Пери с наркотици.

Майката на Пери, Сузан Морисън, беше сред няколко членове на семейството, които говориха в съда преди произнасянето на присъдата на Пласенсия. Тя изтъкна текстови съобщения, включени в съдебните протоколи, където Пласенсия е нарекла Пери „идиот“ и се е чудила колко би бил готов да плати за лекарствата.

Тя беше емоционална, обръщайки се директно към Пласенсия. „Нямаше нищо идиотско в този човек“, каза майка му, добавяйки, че лекарят е положил клетва да защитава хората и е трябвало да защити сина ѝ.

Пласенсия също говори в съда и се обърна към семейството на Пери, изразявайки както съжаление, така и разкаяние, докато собствената му майка плачеше на седалка зад него. Пласенсия каза, че има двегодишен син.

„Искам да го възпитам правилно. Мисля и как да му обясня това“, каза той. 

Той също така се извини на семейството на Пери.

„Провалих се. Няма извинение. Не мога да отменя стореното. Знам това. Трябваше да го защитя, както каза майка му. Просто много съжалявам.“

Заедно с присъдата си, лекарят от Санта Моника беше осъден от окръжния съдия на САЩ Шерилин Пийс Гарнет да плати глоба от 5600 долара. Той беше незабавно взет под федерален арест след произнасянето на присъдата.

Пласенсия се призна за виновен през лятото по четири обвинения за разпространение на кетамин. Обвиненията носеха максимална присъда от 40 години затвор, въпреки че прокурорите поискаха присъда от три години.

Четиримата други обвинени по делото - включително друг лекар, асистентът на Пери и двамата души, които са му дали дозата кетамин, която го е убила - също са се признали за виновни и ще бъдат осъдени през следващите месеци.

Най-известен с ролята си на Чандлър Бинг в „Приятели“, звездата от ситкома беше гласовит и публичен през годините за борбите си с депресията и наркотичната зависимост.

Преди произнасянето на присъдата в сряда, семейството на Пери подаде до съдията писма, известни като декларации за въздействие върху жертвата, за да ги разгледа преди да вземе решение за присъдата.

„Възстановяването на Матю разчиташе на това да кажеш НЕ“, написаха баща му Джон и мащехата му Деби в емоционално писмо. „Вашите мотиви? Не мога да си представя. Лекар, чийто живот е посветен на това да помага на хората?“

Семейството на актьора заяви, че загубата ги е „опустошила“, тъй като техният „следващ патриарх“ вече го няма, обвинявайки Пласенсия - когото майката и доведеният баща на Пери наричаха „чакал“ - за многократното нарушаване на Хипократовата му клетва.

Майка му и доведения му баща, Кийт Морисън, в изявлението си за въздействието върху жертвите подробно описаха колко трудно е било да се осъзнае загубата. Те казаха, че Пери е прекарал известно време в опити да се възстанови и се е надявал на ново актьорско завръщане.

„Той искаше, нуждаеше се, заслужаваше... трето действие. Беше... в плана. И тогава, тези чакали.“

В писмо до съдията миналия месец Пласенсия се извини и заяви, че е поел пълна отговорност за действията и ролята си в смъртта на Пери. Той обясни, че медицинската му клиника е изпитвала затруднения и въпреки че е видял „признаците на пристрастяване“ на Пери, предложението за „големи суми пари е било привлекателно“.

Пласенсия също така каза, че доброволно се е отказал от медицинския си лиценз, когато е бил арестуван, и се е отказал от клиниката си и професията, която някога го е определяла.

Кетаминът има някои халюциногенни ефекти и е предназначен да се прилага само от лекар.

Актьорът приемал законни, предписани количества от лекарството, за да лекува депресията си, но след това започнал да иска повече от предоставеното.

Съдебни документи като част от федералното разследване показват, че това го е довело до множество лекари и жена прокурор, наричана „Кралицата на кетамина“, която е доставяла огромни количества от лекарството и други от дома си в Лос Анджелис, който властите наричат ​​„магазин за продажба на наркотици“.

Прокурорите твърдят, че Пласенсия - известен още като „д-р П“ - е инжектирал кетамин на Пери в дома му и на паркинга на аквариум в Лонг Бийч, на около 25 мили южно от Лос Анджелис.

Пласенсия е обучил асистента на Пери, Кенет Ивамаса, който също се е признал за виновен по делото, как да прилага лекарството и им е продал допълнителни флакони, които да пазят у дома, според съдебните документи, подадени за споразумението за признаване на вината.

Прокурорите заявиха, че между 30 септември 2023 г. и 12 октомври 2023 г. Пласенсия е продал двадесет флакона кетамин от 5 ml (100 mg/ml), таблетки за смучене с кетамин и спринцовки на Пери и неговия асистент.

Те заявиха, че Пласенсия и другите обвинени по делото „са се възползвали от проблемите със зависимостта на г-н Пери, за да се обогатят“.

Източник: BBC    
Матю Пери Кетамин Салвадор Пласенсия Смърт от свръхдоза Федерален затвор Разпространение на наркотици Приятели Холивуд Наркотична зависимост Съдебен процес
Последвайте ни

По темата

Митов пред НС: Шествието след протеста на 1 декември беше нерегламентирано

Митов пред НС: Шествието след протеста на 1 декември беше нерегламентирано

Кейт Мидълтън впечатли с историческа тиара на кралица Виктория на кралски банкет (СНИМКИ)

Кейт Мидълтън впечатли с историческа тиара на кралица Виктория на кралски банкет (СНИМКИ)

Путин: Украйна избра войната вместо мирa

Путин: Украйна избра войната вместо мирa

"Скрити" функции за Android, които са полезни за всички

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Уволниха човека, отговорен за

Уволниха човека, отговорен за "възраждането" на на Jaguar с Type 00

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 5 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 5 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 5 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 5 дни

Виц на деня

Жена към приятелка: — Мъжът ми винаги има последната дума… — И коя е тя? — „Добре“.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Великобритания отново флиртува с ЕС, но Брюксел е твърде зает</p>

"Брекзит": Великобритания отново флиртува с ЕС, но Брюксел е твърде зает

Свят Преди 3 минути

Британските министри вече говорят открито за икономическите щети от "хаотичния Брекзит", но възможностите за промяна са ограничени

Yettel представи новото си приложение – онлайн магазин, услуги и развлечение в едно

Yettel представи новото си приложение – онлайн магазин, услуги и развлечение в едно

Технологии Преди 6 минути

Yettel представи новото си мобилно приложение на специално събитие под надслов Future Looks Like WOW

Алекс сложи край на участието на Радостина и Траян в “Игри на волята”

Алекс сложи край на участието на Радостина и Траян в “Игри на волята”

Любопитно Преди 23 минути

Приключенецът Калин е първият сигурен полуфиналист в надпреварата

<p>Omoda и Jaecoo дебютираха в България</p>

Omoda и Jaecoo дебютираха в България, предлагат 1 млн. км гаранция на ДВГ-то

Технологии Преди 24 минути

Стартират с един дилър в София, догодина ще открият още пет

Гърция в червен код: Проливни дъждове, бури и силни ветрове до събота

Гърция в червен код: Проливни дъждове, бури и силни ветрове до събота

Свят Преди 29 минути

Кръщелницата на крал Чарлз се бори с "бързоразвиващ се" рак

Кръщелницата на крал Чарлз се бори с "бързоразвиващ се" рак

Свят Преди 45 минути

„Резултатите от биопсията след операцията излязоха и новината... не беше особено добра“, написа Индия Хикс

<p>&nbsp;&quot;Европа е мръсна и трябва да бъде изчистена&quot;</p>

"Рибата мирише от главата": Десните популисти атакуват ЕС заради корупционните скандали

Свят Преди 46 минути

Организаторите на форума "Битката за душата на Европа" се опитват да използват нарастващото обществено недоволство срещу брюкселския елит

Вълшебство в Ню Йорк: Легендарната елха на Рокфелер грейна с 50 000 светлини (СНИМКИ)

Вълшебство в Ню Йорк: Легендарната елха на Рокфелер грейна с 50 000 светлини (СНИМКИ)

Свят Преди 56 минути

23-метровият норвежки смърч грейна около 22:00 ч. в зрелище от 50 000 цветни светлини в оживеното сърце на Мидтаун

Бащата на Меган Маркъл се бори за живота си след спешна операция

Бащата на Меган Маркъл се бори за живота си след спешна операция

Свят Преди 1 час

"Единственото ми желание е Меган да прояви малко съчувствие към баща ми", сподели Томас Маркъл-младши

Разбиха и ограбиха църква край Пловдив

Разбиха и ограбиха църква край Пловдив

България Преди 1 час

По първоначална информация извършителите са откраднали кутията с дарения

Още оръжие за Украйна: Как НАТО засилва натиска над Русия

Още оръжие за Украйна: Как НАТО засилва натиска над Русия

Свят Преди 1 час

Пробив в преговорите за Украйна не се очертава

Празни родилни отделения и изчезващо поколение - демографският шок в Украйна

Празни родилни отделения и изчезващо поколение - демографският шок в Украйна

Свят Преди 1 час

„Много млади мъже са загинали“, оплаква се гинекологът Евген Хекел в кабинета си. „Млади мъже, които, откровено казано, трябваше да попълват генофонда на Украйна“

Радостина от “Игри на волята”: Блатото се чувстваше като в затвор, в Изолатора беше красиво! (ВИДЕО)

Радостина от “Игри на волята”: Блатото се чувстваше като в затвор, в Изолатора беше красиво! (ВИДЕО)

Свят Преди 1 час

Радостина Радева влезе със заявка да стане първата жена победител и излезе като последната оцеляла жена в сезона - с кураж, рани и тежки уроци

<p>Макрон в Пекин: Китай е ключов за прекратяване на войната</p>

Макрон: Сътрудничеството с Китай е решаващо за края на конфликта в Украйна

Свят Преди 1 час

В отговор китайският президент Си Цзинпин призова за "по-стабилни" отношения с Франция

„Не съм плащал на протестиращи“, твърди задържаният с 31 000 лв. по време на размириците след протеста

„Не съм плащал на протестиращи“, твърди задържаният с 31 000 лв. по време на размириците след протеста

България Преди 1 час

Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов каза пред журналисти: „Предполагаме, че те е трябвало да бъдат предадени на определени лица, които да ги разпределят към други участници в провокациите”

Ескалацията след протеста в София: Гледат мерките на задържаните

Ескалацията след протеста в София: Гледат мерките на задържаните

България Преди 1 час

14 души са обвинени за хулиганство с особени дързост и цинизъм

Всичко от днес

От мрежата

Безопасно ли е да даваме на кучето кашкавал

dogsandcats.bg

10 ползи от пътуването с котката ви

dogsandcats.bg
1

Облачно и дъждовно за Никулден

sinoptik.bg
1

Най-дъждовната есен за последните 10 години

sinoptik.bg

Лекарят, който е доставял кетамин на Матю Пери, беше осъден на 30 месеца затвор

Edna.bg

Траян от “Игри на волята”: Без подкрепата на жена ми нямаше да успея да вляза в Игрите! (ВИДЕО)

Edna.bg

Нулите продължават да преследват Виртц във Висшата лига

Gong.bg

Левски си харесал ас на Спартак Вн срещу ЦСКА

Gong.bg

Даниел Митов пред НС: Шествието след протеста на 1 декември е било нерегламентирано

Nova.bg

Задържаният с 31 хил. лв. на протеста в София: Парите са от наеми, минах през демонстрацията случайно

Nova.bg