Лекар е осъден на 30 месеца затвор за смъртта на Матю Пери

К алифорнийски лекар, който е доставял кетамин на звездата от „Приятели“ Матю Пери, е осъден на 30 месеца федерален затвор, превръщайки се в първия човек, получил присъда за смъртта на актьора от предозиране, съобщи BBC.

Д-р Салвадор Пласенсия беше един от петимата обвинени в многогодишно федерално разследване, което проучваше как Пери се е сдобил с дисоциативния анестетик чрез подземна мрежа за наркотици в Холивуд.

54-годишният Пери беше намерен мъртъв в дома си в Лос Анджелис през 2023 г. след години на борба с депресия и пристрастяване.

Семейството на актьора поиска от съдията дълга присъда, наричайки Пласенсия „най-виновния“ и описвайки подробно как се борят да разберат защо той многократно е снабдявал Пери с наркотици.

Майката на Пери, Сузан Морисън, беше сред няколко членове на семейството, които говориха в съда преди произнасянето на присъдата на Пласенсия. Тя изтъкна текстови съобщения, включени в съдебните протоколи, където Пласенсия е нарекла Пери „идиот“ и се е чудила колко би бил готов да плати за лекарствата.

Тя беше емоционална, обръщайки се директно към Пласенсия. „Нямаше нищо идиотско в този човек“, каза майка му, добавяйки, че лекарят е положил клетва да защитава хората и е трябвало да защити сина ѝ.

Пласенсия също говори в съда и се обърна към семейството на Пери, изразявайки както съжаление, така и разкаяние, докато собствената му майка плачеше на седалка зад него. Пласенсия каза, че има двегодишен син.

„Искам да го възпитам правилно. Мисля и как да му обясня това“, каза той.

Той също така се извини на семейството на Пери.

„Провалих се. Няма извинение. Не мога да отменя стореното. Знам това. Трябваше да го защитя, както каза майка му. Просто много съжалявам.“

Заедно с присъдата си, лекарят от Санта Моника беше осъден от окръжния съдия на САЩ Шерилин Пийс Гарнет да плати глоба от 5600 долара. Той беше незабавно взет под федерален арест след произнасянето на присъдата.

Пласенсия се призна за виновен през лятото по четири обвинения за разпространение на кетамин. Обвиненията носеха максимална присъда от 40 години затвор, въпреки че прокурорите поискаха присъда от три години.

Четиримата други обвинени по делото - включително друг лекар, асистентът на Пери и двамата души, които са му дали дозата кетамин, която го е убила - също са се признали за виновни и ще бъдат осъдени през следващите месеци.

JUST IN: A doctor who admitted to distributing ketamine to Matthew Perry weeks before he died has been sentenced to 30 months in federal prison — the first to be sentenced among the five people convicted in connection with the actor's 2023 overdose death. https://t.co/TKqxXw7ckk pic.twitter.com/s52T9FUT0s — ABC News (@ABC) December 3, 2025

Най-известен с ролята си на Чандлър Бинг в „Приятели“, звездата от ситкома беше гласовит и публичен през годините за борбите си с депресията и наркотичната зависимост.

Преди произнасянето на присъдата в сряда, семейството на Пери подаде до съдията писма, известни като декларации за въздействие върху жертвата, за да ги разгледа преди да вземе решение за присъдата.

„Възстановяването на Матю разчиташе на това да кажеш НЕ“, написаха баща му Джон и мащехата му Деби в емоционално писмо. „Вашите мотиви? Не мога да си представя. Лекар, чийто живот е посветен на това да помага на хората?“

Семейството на актьора заяви, че загубата ги е „опустошила“, тъй като техният „следващ патриарх“ вече го няма, обвинявайки Пласенсия - когото майката и доведеният баща на Пери наричаха „чакал“ - за многократното нарушаване на Хипократовата му клетва.

Майка му и доведения му баща, Кийт Морисън, в изявлението си за въздействието върху жертвите подробно описаха колко трудно е било да се осъзнае загубата. Те казаха, че Пери е прекарал известно време в опити да се възстанови и се е надявал на ново актьорско завръщане.

„Той искаше, нуждаеше се, заслужаваше... трето действие. Беше... в плана. И тогава, тези чакали.“

В писмо до съдията миналия месец Пласенсия се извини и заяви, че е поел пълна отговорност за действията и ролята си в смъртта на Пери. Той обясни, че медицинската му клиника е изпитвала затруднения и въпреки че е видял „признаците на пристрастяване“ на Пери, предложението за „големи суми пари е било привлекателно“.

Пласенсия също така каза, че доброволно се е отказал от медицинския си лиценз, когато е бил арестуван, и се е отказал от клиниката си и професията, която някога го е определяла.

Кетаминът има някои халюциногенни ефекти и е предназначен да се прилага само от лекар.

Актьорът приемал законни, предписани количества от лекарството, за да лекува депресията си, но след това започнал да иска повече от предоставеното.

Съдебни документи като част от федералното разследване показват, че това го е довело до множество лекари и жена прокурор, наричана „Кралицата на кетамина“, която е доставяла огромни количества от лекарството и други от дома си в Лос Анджелис, който властите наричат ​​„магазин за продажба на наркотици“.

Прокурорите твърдят, че Пласенсия - известен още като „д-р П“ - е инжектирал кетамин на Пери в дома му и на паркинга на аквариум в Лонг Бийч, на около 25 мили южно от Лос Анджелис.

Пласенсия е обучил асистента на Пери, Кенет Ивамаса, който също се е признал за виновен по делото, как да прилага лекарството и им е продал допълнителни флакони, които да пазят у дома, според съдебните документи, подадени за споразумението за признаване на вината.

Прокурорите заявиха, че между 30 септември 2023 г. и 12 октомври 2023 г. Пласенсия е продал двадесет флакона кетамин от 5 ml (100 mg/ml), таблетки за смучене с кетамин и спринцовки на Пери и неговия асистент.

Те заявиха, че Пласенсия и другите обвинени по делото „са се възползвали от проблемите със зависимостта на г-н Пери, за да се обогатят“.