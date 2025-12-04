Свят

"Рибата мирише от главата": Десните популисти атакуват ЕС заради корупционните скандали

Организаторите на форума "Битката за душата на Европа" се опитват да използват нарастващото обществено недоволство срещу брюкселския елит

4 декември 2025, 10:02
"Рибата мирише от главата": Десните популисти атакуват ЕС заради корупционните скандали
Източник: iStock/Getty Images

Г одина след като срещата на крайната десница в Брюксел се проведе зад метални врати заради опити на полиция и местни власти да я спрат, тазгодишното издание отвори врати безпрепятствено, макар и под зоркото наблюдение на охрана. Този път именно ръководството на ЕС се оказа под обсада.

Само ден след като Съюзът беше разтърсен от ареста на двама високопоставени служители в рамките на корупционно разследване, участниците във форума "Битката за душата на Европа", организиран от базирания в Брюксел мозъчен тръст MCC, близък до унгарския премиер Виктор Орбан, заявиха, че моментът е идеален за насочване на общественото недоволство срещу политическия мейнстрийм, пише Politico.

Шарл Мишел: Корупционният скандал накърнява доверието в ЕС

  • "Двойни стандарти" и срив на доверието

Последният корупционен скандал е "поредният знак за двойни стандарти", заяви Балаш Орбан, политически директор на унгарския премиер и основен говорител на конференцията. Според него "корумпираният технократичен елит" в Брюксел управлява Съюза по непрозрачен и погрешен начин, а това е очевидно както за европейците, така и за американците.

Премиерът Виктор Орбан отдавна критикува "елита на ЕС" като откъснат от реалността и посочва брюкселските институции като виновници за блокирането на средства за Унгария заради опасения относно върховенството на закона.

Настроенията на конференцията, организирана буквално на минути от европейския квартал на Брюксел, бяха открито конфронтационни. Съпредседателят на групата Европейски консерватори и реформисти Ришард Легутко отправи директна атака към председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен: "Рибата мирише от главата", заяви той.

  • "Европа е мръсна и трябва да бъде изчистена"

Джон О’Брайън, един от организаторите, заяви, че само до преди няколко години хората са се страхували да говорят открито за миграцията, "екологичния екстремизъм" и икономическото управление. "Сега хората намират смелост да кажат истината", допълни той. По думите му последните години многократно са показали, че "Европа е мръсна и трябва да бъде изчистена".

Зад думите му стоеше и конкретен повод: арестът във вторник на бившата зам.-председателка на Европейската комисия Федерика Могерини и бившия ръководител на външната служба на ЕС Стефано Санино, задържани по подозрение за измама. Новината осигури достатъчно "материал" за опонентите на Брюксел.

Очаква се на панел в четвъртък евродепутатът от "Национален сбор" Тиери Мариани и британският политолог Матю Гудуин да атакуват "дълбоката държава" от бюрокрация, НПО и институции, които според тях блокират политическата промяна.

Виктор Орбан се подигра с Европейския парламент

  • Смесица от гняв и скептицизъм

Активистката Алис Кордие, президент на френската група Nemesis Collective, определяна от критиците като крайнодясна и исламофобска, заяви, че корупцията е "огромен проблем". Според нея скандалите само увеличават общественото напрежение, което досега е било насочено основно към миграцията.

Въпреки това Балаш Орбан не смята, че новото разследване ще промени изборните резултати в Европа, включително и в Унгария. "Честно казано, това не ме изненадва и не добавя нищо ново", коментира той.

От другата страна на политическия спектър обаче евродепутатът от германските Зелени Даниел Фройнд заяви, че крайната десница няма никакво морално право да се представя като борец срещу корупцията. "Те са проблемът, не решението", каза той и припомни, че групата "Патриоти" в Европарламента, към която принадлежи ФИДЕС на Орбан, системно е гласувала срещу мерки за засилване на борбата с корупцията.

  • Защитна позиция

Ръководството на ЕС засега избягва публични коментари заради текущото разследване, но това буди тревога сред част от политиците. "Заложена е надеждността на нашите институции", предупреди Манон Обри, съпредседателка на групата "Левицата" в Европейския парламент.

В коалицията на фон дер Лайен също настояват за твърда реакция, за да бъде пресечена всяка възможност крайнодесните да наложат разказ, че "брюкселската бюрокрация е пропита от злоупотреби".

"Това трябва да бъде разгледано на европейско ниво, независимо дали става дума за "Катаргейт" или последните подозрения за измама", заяви холандският евродепутат Ракел Гарсия Ермида-ван дер Вале. "Нужни са нулева толерантност и повече инструменти за борба с корупцията."

Източник: Politico    
Крайна десница Корупционен скандал Европейски съюз Брюксел Доверие в ЕС Виктор Орбан Критика на елита Двойни стандарти Политически мейнстрийм Битката за душата на Европа
