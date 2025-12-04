България

Лекар за грипа: Ваксината може да не е достатъчна, носете маски

Възрастни хора, хронично болни в сериозно състояние, болни от рак с тежки терапии, хора с потиснат имунитет и малки деца е добре да се пазят, по възможност носят и FFP2/N95 маски, призова д-р Аспарух Илиев, ръководител на лаборатория в Берн

4 декември 2025, 08:27
Д -р Аспарух Илиев – ръководител на лаборатория в Берн и експерт по безопасност на ваксините призова определени групи хора да се завърнат към практиката на носене на предпазни маски, която беше масово наложена по време на пандемията от COVID-19.

„Всяка зима се разпространяват няколко грипни варианта, принадлежащи към група А (по-чест) и група В – по-рядък. Математическо-епидемиологични модели предсказват доста точно кои подвидове грип ще преобладават. Въз основа на тази информация се създават и ваксините за грип.

Дали в рамките на годината, обаче, някой от тези варианти няма да се промени допълнително – не знаем. Тази година вариантът H3N2 от лятото има 7 нови мутации, които ги няма във ваксините. Вероятно ваксините ще помогнат срещу тежко заболяване, но толкова мутации накуп могат и да предизвикат „заобикаляне“ на ваксиналния имунитет“, предупреди Илиев в пост на страницата си в социалната мрежа „Фейсбук“.

„Допълнително H3N2 протича традиционно нелеко и е напълно възможно да имаме по-тежка вълна. Данни от Великобритания и Западна Европа показват по-ранна вълна (увеличението на случаите, което обикновено започва в края на декември, започва 4 седмици по-рано), т.е. декември може да е по-тежко от миналата година.

Ваксината остава добър ход, но може и да не е достатъчна за защита. Възрастни хора, хронично болни в сериозно състояние, болни от рак с тежки терапии, хора с потиснат имунитет и малки деца е добре да се пазят, по възможност носят и FFP2/N95 маски. Училищата ще бъдат много точен индикатор на настъпваща вълна“, съветва той.

