Кейт Мидълтън впечатли с историческа тиара на кралица Виктория на кралски банкет (СНИМКИ)

К ейт Мидълтън направи изумителна поява на държавния банкет, носейки най-голямата тиара, която някога е поставяла на глава – и това е третото ѝ появяване с тиара през 2025 г., при това най-впечатляващото до момента, пише PEOPLE.

По повод държавното посещение на германския президент Франк-Валтер Щайнмайер във Великобритания, кралското семейство организира бляскав банкет в замъка Уиндзор на 3 декември. 43-годишната принцеса на Уелс присъства редом с принц Уилям, крал Чарлз, кралица Камила и други високопоставени гости на събитието с изискан дрескод „бяла вратовръзка“.

Kate Middleton adds major sparkle to Windsor Castle banquet with biggest tiara she’s ever worn https://t.co/2nJfQBzttG pic.twitter.com/K8pULclaWB — Page Six (@PageSix) December 4, 2025

Принцеса Кейт дебютира с ориенталската диадема с кръгчета на кралица Виктория, съчетана със сияйна синя рокля на „Джени Пакъм“. Стилът ѝ беше допълнен от обеци, принадлежали на покойната кралица Елизабет, както и от Ордена на кралското семейство и лентата със звезда на Кралския викториански орден.

Тиарата е петата различна, която Кейт е носила – и най-голямата в колекцията ѝ досега. Според Гарард бижуто е изработено през 1853 г. за кралица Виктория под ръководството на съпруга ѝ принц Алберт. Изборът на принцесата вероятно е бил и жест на почит към германските гости, тъй като принц Алберт е родом от Германия.

Kate Middleton Makes Jaw-Dropping Entrance in the Biggest Tiara She's Ever Worn at State Banquet https://t.co/iYtPi9eBMS — People (@people) December 3, 2025

Първоначално украсена с опали, тиарата по-късно е преработена от кралица Александра, която сменя камъните с рубини. Украшението е носено и от кралицата майка, и от кралица Елизабет. Появата на Кейт на германския държавен банкет бележи и първата публична поява на тази тиара оттогава.

Откакто стана част от кралското семейство, принцесата на Уелс вече е носила четири различни тиари на официални събития като държавни банкети, дипломатически приеми и кралски сватби. Първата ѝ тиара беше „Картие Хало“, избрана за сватбата ѝ с принц Уилям през 2011 г. В последвалите години Кейт е носила и „Лотосово цвете“, „Стратморска роза“ и „Влюбеният възел на кралица Мери“.

Най-скоро принцесата се появи с „Влюбеният възел на кралица Мери“ по време на държавното посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп през септември. Аксесоарът завършваше визията ѝ с haute couture рокля на британската дизайнерка Филипа Лепли – дълго, ръчно бродирано вечерно палто от златна дантела Шантили върху копринена креп рокля.

През юли тя носеше същата кралска тиара и на държавното посещение във Франция – първият ѝ момент с тиара от 2023 г. насам. През по-голямата част от 2024 г. принцесата се оттегли от общественото пространство заради лечението си от рак, а през януари обяви, че е в ремисия.

Кейт обаче пропусна възможността за нова изява с тиара на 18 ноември, когато не присъства на приема за дипломатическия корпус в Уиндзор. Макар да е присъствала в предишни години, тя се въздържа този път, тъй като по-рано същия ден изнесе сама първата си кралска реч от години – по време на срещата на върха за бъдещата работна сила в Лондон. Междувременно кралица Камила носеше една от най-емблематичните диадеми на кралица Елизабет – „Момичетата от Великобритания и Северна Ирландия“.

На държавния банкет присъстваха и принцеса Ан със съпруга си сър Тим Лорънс; принц Едуард и Софи – херцогът и херцогинята на Единбург; както и херцогът и херцогинята на Глостър. Сред гостите бяха моделът Клаудия Шифър, позната като лейди Вон след отличието на съпруга ѝ Матю, филмовият композитор Ханс Цимер и авторът на детски книги Аксел Шефлър.

Гостите заеха местата си на 45-метровата маса. Германският президент беше поставен между крал Чарлз и принцеса Кейт, докато срещу тях седяха кралица Камила и принц Уилям. Освен традиционната украса в залата „Сейнт Джордж“ в Уиндзор, този път за атмосферата се погрижи и огромна, пищно украсена коледна елха.

Един от акцентите беше кралското шествие около 15:30 ч. местно време. Крал Чарлз и кралица Камила влязоха заедно с президента и първата дама на Германия. Следваха ги принц Уилям с д-р Дьорте Дингер – държавен секретар и началник на кабинета на федералния президент – и принцеса Кейт със Себастиан Ролоф, член на Бундестага и председател на германско-британската парламентарна група за приятелство.

Клаудия Шифър също участва в шествието, вървейки редом с германския политик д-р Йохан Вадефул. Менюто на вечерта включваше продукти от кралските имения, сред които и уиндзорска яребица.

Сред поднесените вина беше Chateau la Fleur-Petrus, Pomerol, реколта 1995 – годината, в която германският президент и съпругата му са сключили брак. Беше поднесен и специален коктейл, следващ традицията за напитки, вдъхновени от гостуващата нация – традиция, започнала след смяната на царуването през 2022 г. Тази вечер напитката включваше черешово бренди (припомнящо първия път, когато Чарлз е опитал алкохол в училище), овкусено с череша и шоколад – препратка към Шварцвалдското пиршество.

Подредбата на масата за 152-мата гости започна още в неделя: 152 лъжици, 320 ножа, съответен брой вилици, 760 чаши и 158 свещи. Масата беше декорирана със сезонни цветя и зеленина от градините на Уиндзор и Бъкингам. Цветята, които не могат да бъдат използвани повторно, ще бъдат дарени на Floral Angels – благотворителна организация под патронажа на кралица Камила, която ги разпределя в хосписи, домове за възрастни хора и местни приюти.