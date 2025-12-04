Свят

Институт за мир във Вашингтон вече се казва Доналд Тръмп

През първите месеци на втория си мандат Тръмп се опита да разформирова института, създаден през 1984 г.

4 декември 2025, 07:47
Доналд Тръмп   
Източник: GettyImages

И мето на Доналд Тръмп беше изписано на фасадата на Американския институт за мир, организация във Вашингтон, в навечерието на церемонията по подписването на споразумение между Демократична република Конго и Руанда, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес.

„Тази сутрин Държавният департамент преименува бившия Институт за мир, за да отдаде почит на най-добрия преговарящ в историята на нашата страна. Добре дошли в Института Доналд Тръмп за мир“, написа в социалната мрежа X официалният акаунт на американската дипломация, като добави и снимка.

През първите месеци на втория си мандат Тръмп се опита да разформирова института, създаден през 1984 г. по време на президентството на Роналд Рейгън, припомня АФП. Финансираната от Конгреса независима организация с нестопанска цел се стремеше по-специално да предотвратява и разрешава международни конфликти и до началото на годината разполагаше с изследователи и специалисти по международни въпроси, както би направил един мозъчен тръст.

Очаква се в седалището на тази институция, в центъра на Вашингтон, днес се състои церемонията по подписването на мирно споразумение, което трябва да сложи край на насилието в източната част на Демократична република Конго. В нея ще участват президентите на ДР Конго и на Руанда Феликс Чисекеди и Пол Кагаме.

Според самия Тръмп усилията му да сложи край на няколко конфликта по света – в Газа, между Индия и Пакистан, между Камбоджа и Тайланд и др. – би трябвало да му донесат Нобелова награда за мир, припомня още АФП.

Източник: БТА/Асен Георгиев    
