Вълшебство в Ню Йорк: Легендарната елха на Рокфелер грейна с 50 000 светлини (СНИМКИ)

23-метровият норвежки смърч грейна около 22:00 ч. в зрелище от 50 000 цветни светлини в оживеното сърце на Мидтаун

4 декември 2025, 09:52
М естни жители и туристи от цял свят се осмелиха да пренебрегнат тълпите и студа в сряда, чакайки с часове на опашка, за да зърнат емблематичната коледна елха на Рокфелер център, осветена за празничния сезон, съобщава New York Post.

Избраха коледното дърво за Рокфелер център: 22-метров гигант

„Откакто гледах „Сам вкъщи“, исках да видя Рокфелеровото дърво“, каза Шарън Харви, която пристигна от Обединеното кралство, за да присъства на церемонията по запалването му – подарък за 60-ия ѝ рожден ден от сестра ѝ Хана. „Ню Йорк по време на Коледа е вълшебен“, сподели Харви пред The Post. Тя и сестра ѝ чакали на опашка от 15:30 ч., за да видят емблематичния момент. „Наистина имаме късмет, че имаме тази връзка“, добави тя.

Патриша Прокобио и най-добрата ѝ приятелка пътували от Ричмънд, Вирджиния, и пристигнали около 14:00 ч., за да бъдат сред първите на опашката за церемонията.

„Това е едно от нещата в списъка ми с желания“, каза Прокобио. „Това е 100-годишнината от запалването на елхата. Казах си: ‘Трябва да тръгвам!’“

Тя обещала на приятелката си, че ще имат време за пазаруване и вечеря в Tavern on the Green в Сентръл Парк, но подчерта: „Днес е моят ден. Тук съм само за да видя дървото, всички останали неща са екстра.“

33-годишната Джесика Хауъл посещава Ню Йорк за първи път заедно с приятелката си Мишел Бълок, на 46 години.

„Обичам Коледа. Израснах, гледайки как светлините на елхата се палят по телевизията, и просто решихме да дойдем да го видим на живо. Миналата година го гледах по телевизията, а тази година сме тук“, каза Хауъл от Ноксвил, Тенеси.

Кейти Демарко също пристигна да види осветения смърч заедно с петгодишната си дъщеря, съпруга си и свекърва си, пътувайки чак от Колумбия.

„Това е емблематично. Това е Коледа в Ню Йорк!“, каза Демарко.

Дървото беше поставено на мястото си на 8 ноември с помощта на Джуди Ръс и нейния 7-годишен син Лиъм. Само два дни по-рано смърчът все още растял в задния им двор в северната част на щата Ню Йорк.

Впечатляващата елха, избрана за тазгодишните празници, беше дарена в чест на съпруга ѝ Дан, който починал през 2020 г. на 32-годишна възраст. Дървото стояло в семейния имот в Ийст Грийнбуш цели 75 години и достигнало такава височина, че Дан мечтаел един ден то да стане коледната елха на Рокфелер център.

Службата за обществени въпроси на полицията в Ню Йорк също бе домакин на церемонията по запалване на светлините за 129 ученици, служители и семейства от училища за деца със специални потребности – глухи, трудночуващи, слепи и със загуба на зрение.

„Имам възможността да ръководя много невероятни инициативи и програми за общността. Тази вечер обаче винаги е специална за мен, защото ние сме част от живота на младите хора с увреждания – да им покажем, че NYPD е тук за тях и винаги ще бъде тук за тях“, заяви помощник-комисар Алдън Фостър от Бюрото по обществени въпроси.

Заравяйки се в празничното настроение, тълпата запя „12-те дни на Коледа“, докато очакваше момента на запалването – и избухна в възгласи, вдигайки телефони за снимки, когато превключвателят най-сетне щракна.

„Беше невероятно. Блестящо. Това даде началото на коледния сезон. Дойдох в Ню Йорк само за да видя светлините на елхата. Това е преживяване“, каза 47-годишната Тами Джейкъбс от Кливланд, Охайо.

„Това е емблематична американска мечта. Гледам това всяка година по телевизията, но да бъда тук лично – това е усещането, преживяването. Хората ни пееха и разговаряха, докато чакахме“, допълни Джейкъбс, пенсиониран военен.

Групи от приятели и колеги, пристигнали в Ню Йорк за работна конференция, също се отбиха и останаха смаяни от зрелището.

„Това е вечна традиция и ние можем да я споделим с всички тези нюйоркчани“, каза флоридецът Ник Ерера. Джанет Криоло, пенсионирана учителка от Еквадор, която посещаваше дъщеря си, нарече момента „благословия“.

„Беше като благословия. Сбъдната мечта. Обичам Коледа, това е любимият ми празник“, сподели Криоло.

