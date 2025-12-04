Украинската делегация се подготвя за нови преговори в САЩ

С лед срещата между представители на САЩ и руския президент Владимир Путин в Москва, украинският президент Володимир Зеленски обяви планове за нови преговори между украински и американски официални лица, предаде ДПА.

"Подготвяме срещи в САЩ", заяви Зеленски във вечерното си видеообръщение тази нощ.

"Украйна очаква новини по този въпрос в следващите няколко дни", добави той.

Преговорите ще бъдат водени от секретаря на Съвета за национална сигурност Рустем Умеров и шефа на кабинета Андрий Гнатов, добави украинският президент.

Зеленски описа процеса като доста напреднал, позовавайки се на по-ранни дискусии в Женева и Флорида относно американски план за потенциално прекратяване на войната в Украйна. Той отново подчерта, че успехът зависи от комбинация от конструктивна дипломация и натиск върху Русия.

По време на шестата си среща с Путин специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф обясни американската позиция относно постигането на мир. За първи път към Уиткоф се присъедини зетят на Тръмп Джаред Къшнър.

След петчасовата среща съветникът по външна политика на Путин Юрий Ушаков заяви, че все още не е постигнат компромис, припомня ДПА.