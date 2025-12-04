Свят

Пийт Хегсет е изложил войници на риск със скандала „Сигнал“, сочи разследване

4 декември 2025, 08:07
Пийт Хегсет е изложил войници на риск със скандала „Сигнал“, сочи разследване
Пийт Хегсет   
Източник: GettyImages

Н езависим орган в Пентагона е преценил, че американският министър на отбраната Пийт Хегсет е изложил на опасност американски военнослужещи, като е използвал приложението за съобщения „Сигнал“, за да обсъжда удари в Йемен, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес.

В началото на 2025 г. САЩ проведоха военна кампания срещу йеменските бунтовници хути с мотива да защитят свободата на корабоплаването и международната търговия през Червено море.  Бившият съветник по националната сигурност на Доналд Тръмп, Майк Уолц, беше отстранен в началото на май, след разкритията на журналист от списание „Атлантик“ който по невнимание бил добавен към дискусионна група в „Сигнал“, посветена на тези удари.

Хегсет е под прицел – използвал незащитена интернет връзка

Този път разследването, проведено от независим орган на американското министерство на отбраната, стигна до заключението, че ресорният министър Пийт Хегсет, включен в тази дискусионна група, е изложил армията на опасност, според американските медии.

Разговорът съдържаше съобщения, в които Пит Хегсет разкрива часа на ударите няколко часа преди да се състоят, както и информация за използваното военно оборудване.

Тръмп защити съветниците си след скандала с чата в Signal

Въпреки това министърът не е нарушил правилата за класификация на секретна информация, според разследващата организация, отбелязват медиите, цитиращи източници, близки до случая. Според Ройтерс причината е, че като началник на Пентагона той може да декласифицира информация.

Говорителят на Хегсет обаче заяви в X, че заключенията от разследването представляват „ПЪЛНО оправдаване“ на министъра, отбелязва АФП. „Те доказват това, което знаехме от самото начало: не е била споделена никаква класифицирана информация“, смята Шон Парнел. Той увери, че „случаят е приключен“.

Разкритията бяха обявени в момент, когато шефът на Пентагона вече е във фокуса на медийното внимание заради ударите, нанесени от американската армия в Тихия океан и в Карибско море, в рамките на кампания за борба с наркотрафика, без да са представени доказателства за връзки между атакуваните кораби и наркокартелите.

20 чата в Signal: Екипът на Майк Уолц под прицел

Администрацията на президента Доналд Тръмп е критикувана за тези удари, чиято законност се поставя под съмнение от експерти. В центъра на неотдавнашната полемика е операция, по време на която американските сили са изстреляли втори залп срещу вече ударен кораб, убивайки оцелелите. Общо над 80 души бяха убити в тази военна кампания.

В Йемен американските удари са прекратени през май след споразумение между САЩ и хусите. Последните бяха провели няколко операции в Червено море срещу кораби, които според тях са свързани с Израел, както и с най-близките му съюзници като САЩ. Те заявиха, че действията им са в подкрепа палестинците в Газа, бомбардирани и обсадени от Израел след атаката на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г., припомня АФП.

По темата

Източник: БТА/Асен Георгиев    
Пийт Хегсет приложение Signal военни удари Йемен Пентагон национална сигурност разследване изтичане на информация хути Доналд Тръмп
