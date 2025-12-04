България

10-километрова опашка от камиони на "Кулата" заради протеста на гръцките фермери

Пропускат се само леки автомобили

4 декември 2025, 09:26
Разбиха и ограбиха църква край Пловдив

„Не съм плащал на протестиращи“, твърди задържаният с 31 000 лв. по време на размириците след протеста

Ескалацията след протеста в София: Гледат мерките на задържаните

Бюджет 2026: Срещите продължават

Изслушват вътрешния министър Даниел Митов в НС за протеста в София

Времето се влошава - дъжд и мъгли в четвъртък

Нови протести в София и страната, пистолет, боксове, ножове, полицията реагира

От

Г ръцки фермери блокираха с тракторите си границата между България и Гърция при "Кулата-Промахон". С огромно шествие протестиращите затвориха магистралата към Серес, както и страничните пътища около нея. Те протестират срещу забавянето на изплащането на земеделски субсидии след корупционен скандал в Агенцията по земеделските плащания в Гърция.

Спряха преминаването през „Кулата“ от българска страна

Заради демонстрацията се е образувала дълга опашка от тирове, които не се пропускат през границата. Това е възможно само за леките автомобили. 

"Отворен е трафикът само за леки автомобили, лекотоварни автобуси в двете посоки, както и за тежкотоварни автомобили по посока Гърция – България. За момента няма договорен „отворен прозорец“ за изчакващите тирове от българска страна. Ние сме в постоянна връзка с гръцките власти. Надяваме се въпросът да бъде решен  в най-скоро време. Ако не бъде пуснат целият трафик, поне да се договорят прозорци за поетапно пропускане на товарните автомобили", обясни пред NOVA старши инспектор Стойчо Траянов от ГПУ-Петрич.

Гръцки фермери готвят блокада на Промахон в сряда

До 12 часа на обяд в четвъртък ще бъде забранено движението на тежкотоварни камиони в посока Гърция. На обяд гръцките фермери ще обявят новите си решения – дали ще позволят преминаване на тежкотоварни камиони, или  ще затегнат още повече блокадата. Това зависи от разговорите им с гръцкото правителство. 

Призивите са тежкотоварните камиони да се движат по другото трасе към Гърция – през пункта  "Илинден – Ексохи".

"Той е отворен за всякакъв вид трафик, така че предлагаме да използват този алтернативен маршрут", заяви Траянов.

„Не съм плащал на протестиращи“, твърди задържаният с 31 000 лв. по време на размириците след протеста

Вълшебство в Ню Йорк: Легендарната елха на Рокфелер грейна с 50 000 светлини (СНИМКИ)

Катастрофа на изхода на Русе за Разград, две жени са пострадали

Бащата на Меган Маркъл се бори за живота си след спешна операция

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Уволниха човека, отговорен за

Още оръжие за Украйна: Как НАТО засилва натиска над Русия

Радостина от “Игри на волята”: Блатото се чувстваше като в затвор, в Изолатора беше красиво! (ВИДЕО)

<p>Лекар за грипа: Ваксината може да не е достатъчна, носете маски</p>

Как Белгия се превърна в най-ценния съюзник на Русия в Европа

Проверки на МОН установиха: Масово студентите не посещават лекции

Украинската делегация се подготвя за нови преговори в САЩ

Мадуро проведе "сърдечен" разговор с Тръмп

Как възпитават децата си във Финландия?

Който се моли и чете Библията, живее опасно в Северна Корея

Спъване върху равна повърхност: Kога е късмет и кога лош късмет?

<p>Ако искате да ви върнат част от данъците - сега е моментът&nbsp;</p>

