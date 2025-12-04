10-километрова опашка от камиони на "Кулата" заради протеста на гръцките фермери

„Не съм плащал на протестиращи“, твърди задържаният с 31 000 лв. по време на размириците след протеста

Г ръцки фермери блокираха с тракторите си границата между България и Гърция при "Кулата-Промахон". С огромно шествие протестиращите затвориха магистралата към Серес, както и страничните пътища около нея. Те протестират срещу забавянето на изплащането на земеделски субсидии след корупционен скандал в Агенцията по земеделските плащания в Гърция.

Спряха преминаването през „Кулата“ от българска страна

Заради демонстрацията се е образувала дълга опашка от тирове, които не се пропускат през границата. Това е възможно само за леките автомобили.

"Отворен е трафикът само за леки автомобили, лекотоварни автобуси в двете посоки, както и за тежкотоварни автомобили по посока Гърция – България. За момента няма договорен „отворен прозорец“ за изчакващите тирове от българска страна. Ние сме в постоянна връзка с гръцките власти. Надяваме се въпросът да бъде решен в най-скоро време. Ако не бъде пуснат целият трафик, поне да се договорят прозорци за поетапно пропускане на товарните автомобили", обясни пред NOVA старши инспектор Стойчо Траянов от ГПУ-Петрич.

Гръцки фермери готвят блокада на Промахон в сряда

До 12 часа на обяд в четвъртък ще бъде забранено движението на тежкотоварни камиони в посока Гърция. На обяд гръцките фермери ще обявят новите си решения – дали ще позволят преминаване на тежкотоварни камиони, или ще затегнат още повече блокадата. Това зависи от разговорите им с гръцкото правителство.

Призивите са тежкотоварните камиони да се движат по другото трасе към Гърция – през пункта "Илинден – Ексохи".

"Той е отворен за всякакъв вид трафик, така че предлагаме да използват този алтернативен маршрут", заяви Траянов.