Кръщелницата на крал Чарлз се бори с "бързоразвиващ се" рак

И ндия Хикс, кръщелницата на крал Чарлз, разкри, че наскоро е била диагностицирана с „тревожно бързоразвиващ се“ рак на кожата в долната част на прасеца, предаде Page Six.

58-годишната роднина на кралското семейство сподели новината в своя блог във вторник, 2ри декември, като обясни на читателите си, че лекарите са открили заболяването след медицинска процедура.

„Резултатите от биопсията след операцията излязоха и новината... не беше особено добра“, написа Хикс. „Не е нещо драматично, но е обезпокоително. От онези новини, които карат света около теб леко да се размие.“

Тя продължи: „Реагирах като повечето хора – със странна смесица от спокойно хладнокръвие и тих, вътрешен страх. Казваш си, че всичко е наред, правиш си чай, отговаряш на имейли, докато един вътрешен глас ти шепне: Ами ако е по-лошо, отколкото си мислим?’“

King Charles’ goddaughter India Hicks diagnosed with a ‘worryingly fast-moving’ skin cancer https://t.co/gU7QoIbEFL pic.twitter.com/csXjZafVdq — Page Six (@PageSix) December 3, 2025

За да се справи с проблема, Хикс обяснява, че е намерила лекар в Маями, който е можел да извърши спешна процедура, наречена „операция на Моос“.

Според клиниката „Мейо“ операцията „включва отстраняване на тънки слоеве кожа. Всеки слой се изследва внимателно под микроскоп за признаци на рак. Процесът продължава, докато не останат ракови клетки.“

„Самата процедура беше доста неприятна“, спомня си тя.

„Седиш там с отворена рана на крака, докато тъканта се изследва в лабораторията. А след това идва най-трудната част: чакането“, уточнява Хикс.

„Чувстваш се добре, разговаряш, ровиш в телефона си, но всичко зависи от това, което се случва в другата стая.“

В крайна сметка лекарите ѝ съобщили добрата новина – че е „късметлийка“ и ракът е напълно премахнат. След това получила разрешение да пътува, точно навреме, за да отпразнува Деня на благодарността със семейството си.

„Обичам събиранията, приятелите около масата, шумния смях, щастливия хаос“, казва тя за празника.

King Charles' Goddaughter and Royal Wedding Bridesmaid India Hicks Reveals Skin Cancer Diagnosis https://t.co/cfWVXTeltk — People (@people) December 3, 2025

Майката на Индия, лейди Памела Хикс, е потомка на рода Маунтбатън и първа братовчедка на покойния принц Филип. Тя е и най-възрастният жив потомък на кралица Виктория.

Новината за състоянието на Индия идва на фона на продължаващата борба на крал Чарлз III с рака. Монархът разкри, че е диагностициран с рак през февруари 2024 г. след медицинска процедура за доброкачествено уголемяване на простатата.

По време на скорошна публична поява Чарлз сподели, че „не е много зле“, докато посещаваше пациенти в Университетската болница в Мидландс през септември.