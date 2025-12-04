Изслушват вътрешния министър Даниел Митов в НС за протеста в София

Проф. Кантарджиев: Случаите на грип ще започнат да се увеличават до две седмици

П арламентът ще започне работа в петък с изслушване на министъра на вътрешните работи Даниел Митов за действията и бездействията на министерството и Столичната дирекция на вътрешните работи по време и след протеста в София на 1 декември т.г., предвижда програмата на Народното събрание за днес.

Министърът ще обясни и за предварителното планиране и организация на охраната на протеста и шествията; допускането и неутрализирането (или липсата на такава реакция) на организирани групи провокатори и футболни агитки; употребата на сила и специални помощни средства срещу граждани както и за реалните мащаби на безредиците. Изслушването е по искане на парламентарната група "Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ).

В програмата на Народното събрание е също

второто гласуване на промени в Наказателния кодекс, както и второто четене на Законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс.

Предвижда се НС да обсъди и ратифициране на Споразумението за партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и членовете на Организацията на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от друга страна, подписано в Самоа на 15 ноември 2023 г.

В дневния ред е и ратифициране на Споразумението между България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие относно привилегиите, имунитетите и улесненията, предоставени на Организацията.