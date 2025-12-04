България

Изслушват вътрешния министър Даниел Митов в НС за протеста в София

Той ще обясни за предварителното планиране и организация на охраната

4 декември 2025, 07:06
Времето се влошава - дъжд и мъгли в четвъртък

Нови протести в София и страната, пистолет, боксове, ножове, полицията реагира

От

Президентството атакува НС: Очевидно е, че този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите

Националното следствие въвежда нова методика за тежки катастрофи

След катастрофата, 18 години затвор за Димитър Любенов

Проф. Кантарджиев: Случаите на грип ще започнат да се увеличават до две седмици

НС с решение за референдума за еврото

П арламентът ще започне работа в петък с изслушване на министъра на вътрешните работи Даниел Митов за действията и бездействията на министерството и Столичната дирекция на вътрешните работи по време и след протеста в София на 1 декември т.г., предвижда програмата на Народното събрание за днес.

Министърът ще обясни и за предварителното планиране и организация на охраната на протеста и шествията; допускането и неутрализирането (или липсата на такава реакция) на организирани групи провокатори и футболни агитки; употребата на сила и специални помощни средства срещу граждани както и за  реалните мащаби на безредиците. Изслушването е по искане на парламентарната група "Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ).

 

В програмата на Народното събрание е също

второто гласуване на промени в Наказателния кодекс, както и второто четене на Законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс.

Предвижда се НС да обсъди и ратифициране на Споразумението за партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и членовете на Организацията на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от друга страна, подписано в Самоа на 15 ноември 2023 г. 

В дневния ред е и ратифициране на Споразумението между България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие относно привилегиите, имунитетите и улесненията, предоставени на Организацията. 

Източник: Нелли Желева/БТА    
софия протести даниел митов нс изслушване
