Какви бяха първите думи на Николета след отпадането ѝ от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Николета признава, че силата не ѝ е стигнала, а правилната тактика ѝ е хрумнала твърде късно

3 декември 2025, 10:32
"Мислих само за родителите си!" - Николета от “Игри на волята” с изповед минути след като отпадна на Арената! (ВИДЕО)
П онякога най-смелите решения идват в най-напрегнатите моменти - точно там, на ръба между инстинкта и избора, Николета от „Игри на волята“ разкрива най-истинското си лице. Финалният ѝ спринт към победата се препъва в една битка, един варел и един миг закъсняла стратегия. Но в игра, в която умът и сърцето често воюват помежду си, тя успява да покаже кое за нея е по-важно - честната игра, личните решения и хората, които е срещнала по пътя си.

Какво се обърка в последната ѝ битка? Николета признава, че силата не ѝ е стигнала, а правилната тактика ѝ е хрумнала твърде късно. „Вече беше невъзможно да наваксам. Варелите ми взеха цялата енергия“, споделя искрено тя.

Защо избра грошовете и сабите на спасението по време на капитанската битка вместо да вземе предимство за племето? „В тази игра всеки избор е личен риск. Прецених, че това е правилното за мен в онзи момент“, казва Николета, добавяйки, че понякога стратегиите са по-силни от човешките намерения.

Смята ли, че в „Игри на волята“ трябва да се гладува? Отговорът ѝ е директен: „Който иска да яде, да си стои вкъщи. Гладът е част от играта.“ Но признава, че именно гладът е бил най-голямото ѝ изпитание в психологически план.

Какво мисли за Калин? Тук Николета не крие нищо: „Той е най-добрият играч, фаворитът ми и човек, с когото искам да си останем близки.“ Разкрива и че двамата са спали в една стая - а дали е имало нещо повече, можете да видите във видеото.

Имала ли е рани и охлузвания от арената? „Навсякъде. Където се сетиш“, признава Николета. Затова и благодарността ѝ към Avène е съвсем искрена - „Ще ми помогнат да възстановя кожата си и най-после да се погрижа за всичко, което битките оставиха след себе си.“

На финала тя отново твърди уверено: „Калин ще спечели сезона. Има всичко необходимо.“

Какво още сподели Николета на баща си минути след като напусна като финалист в “Игри на волята”? Гледай цялото видео, за да разбереш. 

