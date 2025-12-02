Любопитно

Стратегически ход изпрати Траян на елиминации в „Игри на волята”

Той ще се изправи срещу стратезите Алекс и Радостина

Коледната елха на София грейна с над 20 000 светлини

Продадоха „Зимното яйце“ на Фаберже за рекордна сума

"Мислих само за родителите си!" - Николета от “Игри на волята” с изповед минути след като отпадна на Арената! (ВИДЕО)
Тежко ново изпитание застава на пътя на финалистите в “Игри на волята”

Николета от “Игри на волята”: Нямах самоувереността и не можех да взимам решенията сама! (ВИДЕО)

NOVA започна работа по най-новия си филмов проект

Кой е най-безличният участник в

Мария Илиева: Научих се да избирам себе си всеки ден

Т раян, Алекс и Радостина ще се борят за оцеляване в екстремното риалити “Игри на волята” в епизода в сряда. Тенисистът беше номиниран стратегически от съюзниците си Дино и Калин, за да получи шанс да вземе богатството на състезателката по фитнес.

Източник: NOVA

Индивидуалното предизвикателство изправи финалистите пред чисто ново изпитание на търпението и баланса. Първа от играта отпадна непримиримата Радостина, което ѝ донесе служебна номинация. Победител в съревнованието беше колоритният миньор Теодор-Чикагото, който получи имунитет за предстоящия съвет.

Източник: NOVA

Срещата около огъня протече изненадващо. Още в самото начашо допълнителни гласове си закупиха Алекс, Радостина, Калин и Мирослав. В стратегически премерен ход Траян бе изпратен на елиминации с цел извоюване на допълнително надмощие преди решаващата фаза на надпреварата.

Източник: NOVA

Тази вечер Арената в Дивия север ще приеме поредния вълнуващ елиминаицонен сблъсък, след който още един финалист ще се сбогува с шанса за голямата победа.

Източник: NOVA

Гледайте “Игри на волята” в сряда, 3 декември, от 20:00 ч. по NOVA.

Гледайте "Игри на волята" в сряда, 3 декември, от 20:00 ч. по NOVA.

Източник: NOVA    
Игри на волята
Борисов: Или застанете с ГЕРБ, или избори

Протести в няколко български града тази вечер

Зеленски: Украйна е по-близо до мира от всякога

Десислава Радева: Моля се, този протест да не се окаже поредният кастинг за власт

Земеделец: Рентите у нас са икономически необосновани

Китай наводнява света с бензинови коли, които не може да продаде у дома

<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
„Възраждане“, МЕЧ и „Величие“: Оставка!

България Преди 4 часа

Трите партии излязоха с позиции срещу правителството на Росен Желязков

Папата с апел срещу военна инвазия на САЩ във Венецуела

Свят Преди 5 часа

Лъв XIV: Наистина вярвам, че е по-добре да се търсят начини за диалог, може би натиск

<p>България подписа договор за нови ядрени мощности</p>

България Преди 7 часа

България навлиза в определящ етап от реализацията на мащабния проект за изграждане на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“

Възходът на френската крайнодясна звезда Бардела поставя Льо Пен в отбранителна позиция

Свят Преди 7 часа

Президентът на Националния сбор се радва на стабилни позиции, докато неговият ментор е замесен в правни проблеми

OpenAI обяви „код червено“ за ChatGPT поради ожесточена конкуренция

Технологии Преди 7 часа

Това заяви изпълнителният директор на OpenAI Сам Олтман

Томислав Дончев, Теменужка Петкова

Теменужка Петкова към синдикатите и бизнеса: Чухме протеста на хората

България Преди 7 часа

Финансовият министър обясни, че общата стойност на спорните приходни мерки е 1,492 млрд. евро

<p>Мадуро готви Венецуела за партизанска война срещу САЩ</p>

Свят Преди 7 часа

Вместо да се изправи в пряк сблъсък срещу нашествениците, Венецуела планира да осъществи партизанска съпротива и да сее хаос

Синът на Ел Чапо призна вината си по обвинения за наркотици в САЩ

Свят Преди 7 часа

Счита се, че картелът Синалоа е отговорен за изпращането на "огромни" количества фентанил към САЩ, където опиатът убива хиляди всяка година

Разкриха нови подробности за развода на Чанинг Тейтъм и Джена Дюан

Любопитно Преди 7 часа

Тейтъм и Дюан финализираха развода си през септември 2024 г., шест години след раздялата си

<p>Столичният&nbsp;инспекторат с равносметка&nbsp;за щетите след протеста в София</p>

България Преди 8 часа

Над 20 квадрата тротоарна настилка е изкъртена

Сърбия остава без рафинерия

Свят Преди 8 часа

Запасите от горива в Сърбия са достатъчни до края на януари

<p>Сарафов е оттеглил жалбата за спрения избор на главен прокурор</p>

България Преди 8 часа

В определението на съда не са посочени мотивите, с които Сарафов оттегля жалбата

Коледа в Белия дом: Мелания срещу Джил – чии украси блестят повече

Свят Преди 8 часа

Мелания Тръмп представи коледната украса на Белия дом за 2025 г. с тема „Домът е там, където е сърцето“, вдъхновена от 250-ата годишнина на САЩ и сравнявана широко с миналогодишната визия на Джил Байдън

<p>Невероятното дарение от милиони на Джеф Безос и Лорън Санчес</p>

Любопитно Преди 8 часа

Джеф Безос и Лорън Санчес даряват 102 милиона долара на 32 организации в САЩ в подкрепа на бездомни семейства, продължавайки филантропската си дейност само месеци след сватбата си

Любовницата на Робърт Ф. Кенеди-младши разкри тайните му: Наркотици, ФБР и еротична поезия

Свят Преди 8 часа

32-годишната Оливия Нузи пише в книгата си, че наследникът на фамилия Кенеди е искал тя да му роди дете

Обиски и арести на върха на ЕС, задържаха Федерика Могерини

Свят Преди 8 часа

Прокуратурата уточнява, че в случая може да се установят измами, корупция, конфликт на интереси и нарушаване на професионалната тайна

