Празни родилни отделения и изчезващо поколение - демографският шок в Украйна

Д окато много украински болници се борят да се справят с безкрайния поток от ранени, родилното отделение в западния град Хощча стои зловещо празно. Болницата в Хощча е регистрирала едва 139 раждания досега тази година, в сравнение със 164 през 2024 г., което е далеч от периода преди малко повече от десетилетие, когато всяка година са се раждали над 400 бебета, според местните власти.

„Много млади мъже са загинали“, оплаква се гинекологът Евген Хекел в кабинета си. „Млади мъже, които, откровено казано, трябваше да попълват генофонда на Украйна“, казва той, цитиран от агенция Ройтерс (Reuters).

Властите се борят с един ключов въпрос, докато Украйна се движи стремглаво към демографска катастрофа: Кой ще остане, за да възстанови разрушената страна, когато войната приключи? Стотици хиляди хора са убити и ранени за почти четири години бойни действия, милиони са избягали от страната, а раждаемостта намалява рязко.

Хощча, малък град с около 5000 жители, е на стотици километри от фронтовата линия, но въпреки това напълно усеща последиците от демографската криза. В близкото село Садове училище, което някога е обучавало над 200 ученици, е затворено.

„Преди две години бяхме принудени да затворим това училище. Защо? Защото останаха само девет деца“, казва Микола Панчук, ръководител на общинския съвет на Хощча.

Украинското население – 42 милиона преди пълномащабната инвазия през февруари 2022 г. – вече е намаляло до под 36 милиона, включително няколко милиона души в територии, контролирани от Русия, според Института по демография към Националната академия на науките на Украйна. Прогнозата е, че до 2051 г. населението ще спадне до 25 милиона. Спадът се ускорява. Страната има едновременно най-висока смъртност и най-ниска раждаемост в света, според данни за 2024 г. в Световния фактбук на ЦРУ: на всяко раждане се падат около три смъртни случая.

По правителствени оценки, средната продължителност на живота при мъжете е паднала от 65.2 години преди войната до 57.3 години през 2024 г. При жените спадът е от 74.4 до 70.9 години.

Експерти и политици смятат, че Украйна ще се нуждае от милиони хора, за да възстанови разрушената си икономика и да може да се защити в бъдеще, ако Москва отново нападне, както много украинци се опасяват.

Правителството в Киев се опита да реагира на кризата миналата година, като представи демографска стратегия до 2040 г. Документът предупреждава, че страната е изправена пред недостиг от 4.5 милиона работници през следващото десетилетие. Най-засегнатите сектори ще бъдат строителството, технологиите и административните услуги.

Стратегията се фокусира върху ограничаването на по-нататъшната емиграция и връщането на украинци от чужбина чрез подобряване на жилищните условия, инфраструктурата и образованието, както и привличане на имигранти от други страни, ако работните места не могат да бъдат запълнени. Властите изчисляват, че тези мерки могат да повишат населението до 34 милиона до 2040 г., но предупреждават, че ако тенденциите продължат, то може да се понижи до 29 милиона.

По време на посещение на Ройтерс през октомври портрети на загинали войници бяха подредени по алеята към сградата на общината в Хощча. Възрастна жена остави цветя пред един от тях, избърсвайки сълзите си в студеното есенно утро. По улицата се движеха предимно хора на средна или по-голяма възраст.

Панчук разказва, че 141 души от Хощча и околните села, общо около 24 000 жители, са загинали във войната след 2022 г. Още 11 са загинали, воювайки срещу подкрепяните от Русия сепаратисти в Източна Украйна от 2014 г. насам.

В едно от двете останали училища в Хощча директорката Марианна Хрипа казва, че броят на първокласниците намалява, а около 10% от завършващите заминават в чужбина – предимно момчета. „Родителите изкарват децата си извън страната, преди да навършат 18 години“, казва тя. Киев забранява на повечето мъже над 18 години да напускат страната по време на война, макар че президентът Володимир Зеленски повиши възрастовата граница на 22 години през август.

Украйна, чието население е надвишавало 48 милиона през 2001 г., вече беше в демографски упадък преди конфликта, тъй като милиони граждани напускаха страната заради икономически трудности и корупция. След руската инвазия изходът допълнително се ускори.

Украинският аналитичен център „Център за икономическа стратегия“ съобщи през март, че около 5.2 милиона украинци, напуснали след инвазията, все още се намират в чужбина, главно в европейски държави като Германия и Полша. Центърът прогнозира, че между 1.7 и 2.7 милиона от тези хора ще останат зад граница, и към тях може да се присъединят стотици хиляди пълнолетни мъже, които в момента нямат право да напускат страната, когато войната приключи.

Олександър Гладун, заместник-директор на Института по демография, казва, че кризата се задълбочава и от факта, че сред бежанците след 2022 г. значително преобладават млади жени.

Независимите прогнози са тревожни: според прогнозите на ООН, публикувани през 2024 г., населението на Украйна може да спадне до между 9 и 23 милиона души до 2100 г.

Родилното отделение в Хощча загуби държавното си финансиране през 2023 г., след като не достигна изисквания минимум от 170 раждания годишно: „Имахме дете, родено с 15 минути закъснение, така останахме с 169 раждания“, казва Панчук. Отделението сега се поддържа с оскъдни средства от общинския бюджет.

Непредсказуемостта на войната е основен фактор, който възпира хората да създават семейства. Инна Антонюк, ръководителка на родилното отделение, казва, че около една трета от жените, които идват, имат съпрузи на военна служба, някои от тях загинали или изчезнали безследно.

Докато фронтовите линии на изток и юг напредват бавно, руските сили засилват ракетните и дроновите удари в цяла Украйна, нанасяйки щети на цивилна, енергийна и военна инфраструктура. Панчук казва, че населението на Хощча не намалява толкова забележимо, отчасти защото околните села опустяват и жителите им се преместват в града, след като местни училища, клиники и услуги затварят.

По пътя към селото Дулиби, по-малко от 10 км от Хощча, няколко къщи стоят изоставени. Местната жителка Оксана Форманчук разказва, че дори в това малко село, където живеят под 200 души, девет мъже са мобилизирани. Сред тях е бил и съпругът ѝ, който е в неизвестност от юли, казва тя, добавяйки, че се страхува, че може двамата ѝ пораснали синове също да бъдат призовани. „Ами ако вземат и тях? Какво ще правя без тях?“.

Анастасия Юшчук, 21-годишна, която продава кафе от ван на главната улица в Хощча, казва, че много нейни приятели се колебаят да имат деца. Тя самата се надява някой ден да има семейство, но не смята да го прави в следващите няколко години. „Няма стабилност, няма на какво да се стъпи“.

Съществуващите финансови затруднения са се задълбочили от войната — например нарастващи наеми и разходи за живот, казва тя. „Много е трудно младите да си купят жилище. Трябва да сме финансово стабилни и аз, и партньорът ми, а ситуацията в страната се променя постоянно, всеки месец-два. Трудно е да планираш“.

Анастасия Табекова, заместник-председател на общинския съвет на Хощча, има съпруг, който служи в армията. „След като разбрах, че съм бременна, няколко дни по-късно мъжът ми беше мобилизиран“, разказва тя. „Дадоха му отпуск, за да присъства на раждането. Тръгна си със сълзи на очи“.

Децата могат да дадат надежда за бъдещето, казва тя. „Познавам съм много жени, чиито съпрузи воюват, познавам и такива, чиито съпрузи вече не са с нас“, добавя тя. „Те се държат, някои ходят на терапия, за други децата са момент на радост, причина да не се отказват“.