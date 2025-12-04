Любопитно

Как възпитават децата си във Финландия?

Свобода да взимат решения сами, следобедна дрямка навън дори когато е минус 2 градуса и гарантирана детска градина за всеки

4 декември 2025, 07:04
Как възпитават децата си във Финландия?
Източник: iStock

С вобода да взимат решения сами, следобедна дрямка навън дори когато е минус 2 градуса и гарантирана детска градина за всеки: как отглеждат децата си във Финландия, съобщи Deutsche Welle.

Бихте ли изоставили без надзор своето дете или бебе пред някое кафене или супермаркет? За финландците това е нещо съвсем нормално - например за Роня Перо и нейната дъщеричка Елми.

"Да оставиш детето си отвън е съвсем в реда на нещата. Няма какво да се случи, останалите хора също се грижат за безопасността ѝ, докато аз пазарувам", казва жената пред ДВ.

"Оставяме децата да изпробват неща сами"

Примерът на Роня и съпруга ѝ Ерка е съвсем типичен за финландските семейства. Заедно с едногодишната си дъщеричка те живеят в град Порвоо, който се намира на около 45 минути път с кола от столицата Хелзинки.

Роня е филмова продуцентка, а Ерка е мениджър в хотел. Двамата заедно се грижат за отглеждането и възпитанието на малкото дете, както и за домакинството.

"Мисля, че ние във Финландия имаме доста спокоен подход към въпросите, свързани с възпитанието. Гледаме всичко да се базира на взаимно доверие и оставяме децата да изпробват нещата сами, дори и понякога да се провалят в тези си опити", обяснява бащата на малката Елми.

И Финландия се бори с ниската раждаемост

Но защо във Финландия се раждат толкова малко деца? Световният доклад за щастието за 2025 година за осми път определи Финландия като страната, в която живеят най-щастливите хора на света. Общо 5,6 милиона жители има страната, която се слави с прекрасната си природа. Статистиката обаче сочи, че финландките раждат средно по 1,26 деца.

"Един от факторите за това е несигурният живот и неясното бъдеще, климатичните промени, а и всичко, което сега се случва в света. Това тревожи много от младите хора", обяснява Роня.

Родителите във Финландия получават всевъзможни консултации и помощ, както и финансова подкрепа след раждането на всяко дете. Всеки от родителите, който има среден за страната доход, получава майчинство и съответно бащинско на стойност около 70% от предишната си заплата - в продължение на 160 дни. Държавата освен това изплаща детски надбавки - за първите две деца те са в размер на 100 евро.

Гарантирана детска градина за всички

Всяка сутрин малко след 8 часа Роня се отправя с Елми към детската градина. Всяко дете във Финландия, навършило девет месеца, има гарантирано място в предучилищно заведение. Малката Елми я посещава, откакто е станала на една.

Майката разказва, че обикновено тя завежда дъщеря си в детската градина, а мъжът ѝ я взима оттам вечерта. Момиченцето обичало да я посещава и изобщо не протестирало, когато я оставят там.

Елми прекарва в детската градина от 8 часа сутринта до 16 часа следобед. Много от детските заведения във Финландия предлагат и 24-часови грижи за децата на онези родители, които работят на смени или професията им изисква да пътуват много често. За отглеждането на първото дете родителите плащат такса, която е в зависимост от доходите им, но никога не е повече от 311 евро на месец.

Възпитателката в детската градина на Елми разказва, че децата учат всичко по време на игра - например как да се отнасят помежду си, как да действат самостоятелно и как да понасят раздялата с родителите си. Във Финландия момичетата и момчетата прекарват голяма част от времето навън - на чист въздух. "Работим много с музика, за да научат децата по-лесно езика, учим ги да четат и много често пеем песни", казва възпитателката Оути Авикайнен.

Какъв е ключът към щастието?

Има дни, в които малката Елми си остава вкъщи за обяд. Следобедният сън тогава също е навън - в градината пред къщата. Детето е облечено със зимни дрехи и спи в количката, а бебефон под якето му мери телесната температура и издава алармен сигнал, когато детето се събуди. И всичко това под открито небе дори когато външната температура в Порвоо е минус два градуса.

Майката на Елми казва, че е типично за Финландия децата да спят навън, просто защото на чист въздух се спи най-добре. Животът сред природата е един от големите фактори на щастието за финландците. Роня и Ерка се радват и на времето, което младите родители прекарват заедно. Те искат и дъщеря им един ден да се чувства щастлива.

"Мисля, че сме честни и искрени помежду си, а това ни прави щастливи", казва Роня. Мъжът ѝ добавя и друго: "Никога не сме притежавали много неща, живеем скромно и сме щастливи с онова, което имаме. Радваме се на малките неща от живота."

Честни, открити и скромни - така се описват Роня и Ерка. За много от финландските родители това е ключът към щастието.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Финландия Отглеждане на деца Детски градини Родителство Сънят навън Ниска раждаемост Финансова подкрепа Възпитание на деца Семейно щастие Независимост на децата
Последвайте ни

По темата

Времето се влошава - дъжд и мъгли в четвъртък

Времето се влошава - дъжд и мъгли в четвъртък

4 декември: Любовният триъгълник, който бележи живота на велики писатели

4 декември: Любовният триъгълник, който бележи живота на велики писатели

Отиде си поетът Найден Вълчев, автор на

Отиде си поетът Найден Вълчев, автор на "Една българска роза"

Днес не правете тези неща - забраните на св. Варвара, които пазят дома

Днес не правете тези неща - забраните на св. Варвара, които пазят дома

Българите ударно купуват евро

Българите ударно купуват евро

pariteni.bg
Нов боксер двигател... от Китай

Нов боксер двигател... от Китай

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 5 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 5 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 5 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 5 дни

Виц на деня

Жена към приятелка: — Мъжът ми винаги има последната дума… — И коя е тя? — „Добре“.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мадуро проведе "сърдечен" разговор с Тръмп

Мадуро проведе "сърдечен" разговор с Тръмп

Свят Преди 29 минути

Венецуелският президент го определи като "потенциална възможност за дипломацията"

Изслушват вътрешния министър Даниел Митов в НС за протеста в София

Изслушват вътрешния министър Даниел Митов в НС за протеста в София

България Преди 37 минути

Той ще обясни за предварителното планиране и организация на охраната

<p>Ако искате да ви върнат част от данъците - сега е моментът&nbsp;</p>

Ако искате да ви върнат част от данъците - сега е моментът за подаване на искане

България Преди 1 час

Няма промени в размерите на данъчните облекчения за придобитите доходи през 2025 г. и те се запазват същите като през предходната година

Бивш собственик на порно сайт иска активи на „Лукойл“

Бивш собственик на порно сайт иска активи на „Лукойл“

Свят Преди 9 часа

Бергмайер се е обърнал към Министерството на финансите на САЩ

Могерини твърди, че е невинна

Могерини твърди, че е невинна

Свят Преди 9 часа

Тя вярва, че правотата на действията на Колежа на Европа ще бъде потвърдена в съда

Русия блокира популярната платформа за игри Roblox

Русия блокира популярната платформа за игри Roblox

Свят Преди 10 часа

Това е била най-изтегляната мобилна игра в Русия през 2023 г.

В Украйна: Върнахме си Купянск, Вовчанск го няма

В Украйна: Върнахме си Купянск, Вовчанск го няма

Свят Преди 11 часа

Според Трегубов Купянск отдавна заема важно място в руските пропагандни послания

Симеон Сакскобургготски награди Лили Иванова с орден “Дамски кръст”

Симеон Сакскобургготски награди Лили Иванова с орден “Дамски кръст”

Любопитно Преди 12 часа

Това написа Лили Иванова в профила си във Фейсбук

ЕК вкара Русия в списъка на високорисковите страни

ЕК вкара Русия в списъка на високорисковите страни

Свят Преди 13 часа

Русия отговаря на критериите, за да бъде определена за високорискова трета държава

Столична община започва отчуждаване на имоти за улица към бъдещата Национална детска болница

Столична община започва отчуждаване на имоти за улица към бъдещата Национална детска болница

България Преди 13 часа

Изграждането на улицата е ключов елемент

Ново умение, нова посока – и свободата да го започнеш сега

Ново умение, нова посока – и свободата да го започнеш сега

Пари Преди 14 часа

Знанието е крилото, с което се издигаш по-високо

Касапинът от Вършец с присъда от 15 години затвор

Касапинът от Вършец с присъда от 15 години затвор

България Преди 14 часа

Спрямо тримата пострадали били предприети незабавни животоспасяващи действия

Огромен скандал с фалшиви тестове за COVID-19 в Хърватия

Огромен скандал с фалшиви тестове за COVID-19 в Хърватия

Свят Преди 14 часа

Тестовете имитирали оригиналните продукти

Съдят пенсионерка за огромни измами за стотици хиляди

Съдят пенсионерка за огромни измами за стотици хиляди

България Преди 14 часа

Една от пострадалите изтеглила по молба на обвиняемата 27 кредита

От "Възраждане" не успяха да изпишат "референдум" в НС

От "Възраждане" не успяха да изпишат "референдум" в НС

България Преди 15 часа

На червен фон, с големи бели букви беше изписано: "Реферерендум за лева! Не на еврото!"

"Крайно разочарован и омерзен" - Александър Русанов напуска КС на "Продължаваме Промяната"

"Крайно разочарован и омерзен" - Александър Русанов напуска КС на "Продължаваме Промяната"

България Преди 15 часа

"Прекрасната фасада, зад която се крият подмолни цели, не е и никога няма да бъде дом на борбата за чиста и свята република", обяви той

Всичко от днес

От мрежата

Безопасно ли е да даваме на кучето кашкавал

dogsandcats.bg

Как да изненадате котешкия стопанин с перфектния подарък за Коледа?

dogsandcats.bg
1

Облачно и дъждовно за Никулден

sinoptik.bg
1

Най-дъждовната есен за последните 10 години

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 4 декември, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 4 декември, четвъртък

Edna.bg

Лидерът Левски с трудна визита на намиращия се във възход Славия

Gong.bg

Ботев Враца и Спартак Варна ще искат да прекъснат негативни серии

Gong.bg

Облачно и дъждовно за Никулден

Nova.bg

На края на света: Магията на най-северните градове на Земята (СНИМКИ)

Nova.bg