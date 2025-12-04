България

Проверки на МОН установиха: Масово студентите не посещават лекции

В огромни университети като СУ и УНСС аудиториите остават полупразни, а средната посещаемост на лекции и упражнения често не надвишава 40 – 45%

4 декември 2025, 08:08
Източник: iStock photos/Getty images

М асово студентите не посещават лекции. Това показват последните проверки на МОН. В огромни университети като Софийски университет и УНСС аудиториите остават полупразни, а средната посещаемост на лекции и упражнения често не надвишава 40 – 45%.

Защо е важно студентите да посещават лекциите си? Темата коментира членът на Изпълнителния съвет на Национално представителство на студентските съвети Денислав Иванов.

"Студентите трябва да посещават лекциите си, защото това е основното място, от което получават своите знания. Но тук въпросът трябва леко да бъде преформулиран именно в посоката на това как изглеждат лекциите. В XXI век, с навлизането на дигиталните технологии, изкуствения интелект, времето, в което можем да получим всякаква информация, е в рамките на секунди. И когато студентите отиват на лекция, на която единствено се изчита презентация, която после така или иначе ще им бъде дадена, това ги мотивира да изберат да използват времето си за нещо по-ценно, а именно да не посещават лекциите", обясни той в ефира на NOVA.

И подчерта, че личното му мнение и това на Националното представителство на студентските съвети е, че студентите трябва да посещават лекциите си, но те трябва да предоставят качествено съдържание. 

По думите му преподавателите се справят. "Не говорим за хора, които живеят във „фарадеева клетка“, без достъп до технологии. Те също ги използват. Факт е, че някои от тях може би се чувстват застрашени, тъй като видимо намалява броят на студентите. Демографията показва спад в броя на младите хора. И в момент, в който студентите намаляват, а технологиите се появяват, много хора се страхуват от промяната", изтъкна той. 

Иванов обясни, че в повечето учебни програми има задължителна практика. И даде пример със собственото си обучение като студент във Военна академия в спеиалност „Сигурност и отбрана“.

"При нас задължително в последните курсове имаме практика на различни места. Това е възможност бизнесът и администрацията да се докоснат до студентите, да им дадат обратна връзка, а студентите — да проверят дали това, което учат, е интересно, актуално и дали води до реализация", заяви той.

Според него тенденцията е периодът на образование да се намалява, тъй като светът се променя много бързо.

"Много повече се разчита на следдипломни квалификации, на курсове. Някой може да си намери по-добра работа само с един допълнителен курс. Има много безплатни курсове онлайн, които човек може да премине, да се преквалифицира и да стане една идея по-добър от другите", подчерта той. 

Източник: nova.bg    
МОН лекции посещаемост университети студенти
