Ескалацията след протеста в София: Гледат мерките на задържаните

Президентството атакува НС: Очевидно е, че този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите

„Не съм плащал на протестиращи“, твърди задържаният с 31 000 лв. по време на размириците след протеста

С офийският районен съд решава за мерките за неотклонение на 10-имата задържани за 72 часа за погрома след протеста в София в понеделник вечер. От държавното обвинение съобщиха, че 14 души са обвинени за хулиганство, извършено с особени дързост и цинизъм.

Нови протести в София и страната, пистолет, боксове, ножове, полицията реагира

Събраните до момента данни сочат, че те са замеряли полицейските служители с камъни, бомбички и стъклени бутилки и са обръщали и палили контейнери за боклук. От прокуратурата са изискали записите от камерите за видеонаблюдение в района, разпитани са и свидетели.

Преди ден от СДВР съобщиха, че след протеста са задържани 71 души.

