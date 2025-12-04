България

„Не съм плащал на протестиращи“, твърди задържаният с 31 000 лв. по време на размириците след протеста

Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов каза пред журналисти: „Предполагаме, че те е трябвало да бъдат предадени на определени лица, които да ги разпределят към други участници в провокациите”

4 декември 2025, 08:57
Ескалацията след протеста в София: Гледат мерките на задържаните

Ескалацията след протеста в София: Гледат мерките на задържаните
Бюджет 2026: Срещите продължават

Бюджет 2026: Срещите продължават
Изслушват вътрешния министър Даниел Митов в НС за протеста в София

Изслушват вътрешния министър Даниел Митов в НС за протеста в София
Времето се влошава - дъжд и мъгли в четвъртък

Времето се влошава - дъжд и мъгли в четвъртък
Нови протести в София и страната, пистолет, боксове, ножове, полицията реагира

Нови протести в София и страната, пистолет, боксове, ножове, полицията реагира
От

От "Възраждане" не успяха да изпишат "референдум" в НС
Президентството атакува НС: Очевидно е, че този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите

Президентството атакува НС: Очевидно е, че този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите
Националното следствие въвежда нова методика за тежки катастрофи

Националното следствие въвежда нова методика за тежки катастрофи

З адържаният с 31 хиляди лева по време на размириците след протеста срещу управлението и бюджета в София с разказ пред NOVA. Припомняме, че от МВР уточниха, че в мъжа са намерени пари в различни купюри с бележки с имена на столични улици. 

Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов каза пред журналисти: „Предполагаме, че те е трябвало да бъдат предадени на определени лица, които да ги разпределят към други участници в провокациите”.

Това са имена на столични улици, там държа апартаменти, които давам под наем. Трябваше да внеса парите на банкомат в банка. Голяма част от сумата е за ремонт, другата е от осигуровки, оборот от апартаментите. Не са пари, с които да плащам на протестиращи“, категоричен е Симеон Петров.

„Когато тръгнах в посока „Патриарх Евтимий“, стигнах до „Оборище“, понеже пътят беше отбит. Оставих колата и реших, че ще се движим пеша с моя колега, докато стигнем до банката. Тогава разбрах, че има протест. Снимах видео за TiKTok и точно на Триъгълника на властта ме спря полицай.

Не съм проявявал агресия. Униформеният каза: „Стой, легни на земята“. Бутна ме, сложи коляно върху мен, натисна ме. Беше доста грубо отношението. Казах, че не съм от протестиращите. Каза ми: „Няма такива работи, млъкни“.

Предупредих при ареста, че имам голяма сума в мен. Никой не ми обърна внимание. Не обясниха защо ме задържат“, разказа Симеон в ефира на „Здравей, България“. По думите му в Първо районно управление били общо 13 души. 

„Там ми направиха втори обиск. Снимаха ми парите, заедно с личната карта. Казах им, че това са имена на улици в София, където има апартаменти, мога да предоставя договори за всичко. Нито един нормален човек, който плаща на протестиращи няма да отиде с 30 хиляди лева вечерта“, уточни той. И поясни, че не познава Божидар Бобоков – син на бизнесмена Атанас Бобоков, за който се твърди че му е дал пари, за да присъства на демонстрацията.

По темата

задържане протести София размирици 31 хиляди лева полиция Симеон Петров наеми на апартаменти обвинения бюджет
Последвайте ни
„Не съм плащал на протестиращи“, твърди задържаният с 31 000 лв. по време на размириците след протеста

„Не съм плащал на протестиращи“, твърди задържаният с 31 000 лв. по време на размириците след протеста

Днес не правете тези неща - забраните на св. Варвара, които пазят дома

Днес не правете тези неща - забраните на св. Варвара, които пазят дома

Лекар за грипа: Ваксината може да не е достатъчна, носете маски

Лекар за грипа: Ваксината може да не е достатъчна, носете маски

4 декември: Любовният триъгълник, който бележи живота на велики писатели

4 декември: Любовният триъгълник, който бележи живота на велики писатели

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Анемия при кучетата - какво трябва да знаем

Анемия при кучетата - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 5 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 5 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 5 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 5 дни

Виц на деня

Жена към приятелка: — Мъжът ми винаги има последната дума… — И коя е тя? — „Добре“.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Макрон в Пекин: Китай е ключов за прекратяване на войната</p>

Макрон: Сътрудничеството с Китай е решаващо за края на конфликта в Украйна

Свят Преди 13 минути

В отговор китайският президент Си Цзинпин призова за "по-стабилни" отношения с Франция

<p>Кейт Мидълтън блести с най-грандиозната си тиара досега (СНИМКИ)</p>

Кейт Мидълтън впечатли с историческа тиара на кралица Виктория на кралски банкет (СНИМКИ)

Любопитно Преди 16 минути

Принцеса Кейт дебютира с ориенталската диадема с кръгчета на кралица Виктория, съчетана със сияйна синя рокля на „Джени Пакъм“

Пийт Хегсет

Пийт Хегсет е изложил войници на риск със скандала „Сигнал“, сочи разследване

Свят Преди 1 час

Доналд Тръмп

Институт за мир във Вашингтон вече се казва Доналд Тръмп

Свят Преди 1 час

През първите месеци на втория си мандат Тръмп се опита да разформирова института, създаден през 1984 г.

Украинската делегация се подготвя за нови преговори в САЩ

Украинската делегация се подготвя за нови преговори в САЩ

Свят Преди 1 час

Това заяви Зеленски във вечерното си видеообръщение

Мадуро проведе "сърдечен" разговор с Тръмп

Мадуро проведе "сърдечен" разговор с Тръмп

Свят Преди 2 часа

Венецуелският президент го определи като "потенциална възможност за дипломацията"

Как възпитават децата си във Финландия?

Как възпитават децата си във Финландия?

Любопитно Преди 2 часа

Свобода да взимат решения сами, следобедна дрямка навън дори когато е минус 2 градуса и гарантирана детска градина за всеки

Който се моли и чете Библията, живее опасно в Северна Корея

Който се моли и чете Библията, живее опасно в Северна Корея

Свят Преди 2 часа

Християните в Северна Корея са смятани за "колаборационисти на империалистическите сили"

д

Отиде си поетът Найден Вълчев, автор на "Една българска роза"

България Преди 2 часа

Тъжната вест събщи внукът му Филип Вълчев

Спъване върху равна повърхност: Kога е късмет и кога лош късмет?

Спъване върху равна повърхност: Kога е късмет и кога лош късмет?

Любопитно Преди 2 часа

Народните поверия смятат подобно събитие за мощен знак на съдбата, защото тялото ви за момент е загубило контакт със земята

<p>Ако искате да ви върнат част от данъците - сега е моментът&nbsp;</p>

Ако искате да ви върнат част от данъците - сега е моментът за подаване на искане

България Преди 2 часа

Няма промени в размерите на данъчните облекчения за придобитите доходи през 2025 г. и те се запазват същите като през предходната година

Пожар на самолет от Москва с над 400 души

Пожар на самолет от Москва с над 400 души

Свят Преди 10 часа

Самолетът е "Боинг" 777

Бивш собственик на порно сайт иска активи на „Лукойл“

Бивш собственик на порно сайт иска активи на „Лукойл“

Свят Преди 10 часа

Бергмайер се е обърнал към Министерството на финансите на САЩ

Могерини твърди, че е невинна

Могерини твърди, че е невинна

Свят Преди 11 часа

Тя вярва, че правотата на действията на Колежа на Европа ще бъде потвърдена в съда

Русия блокира популярната платформа за игри Roblox

Русия блокира популярната платформа за игри Roblox

Свят Преди 11 часа

Това е била най-изтегляната мобилна игра в Русия през 2023 г.

В Украйна: Върнахме си Купянск, Вовчанск го няма

В Украйна: Върнахме си Купянск, Вовчанск го няма

Свят Преди 13 часа

Според Трегубов Купянск отдавна заема важно място в руските пропагандни послания

Всичко от днес

От мрежата

Как да изненадате котешкия стопанин с перфектния подарък за Коледа?

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които се чувстват най-добре, когато навън е студено

dogsandcats.bg
1

Облачно и дъждовно за Никулден

sinoptik.bg
1

Най-дъждовната есен за последните 10 години

sinoptik.bg

Днес отбелязваме Женска Коледа: ето кой празнува имен ден

Edna.bg

Дневен хороскоп за 4 декември, четвъртък

Edna.bg

Левски си харесал ас на Спартак Вн срещу ЦСКА

Gong.bg

Румънски гранд преговаря за защитник на Ботев Пловдив

Gong.bg

Задържаният с 31 хил. лв. на протеста в София: Парите са от наеми, минах през демонстрацията случайно

Nova.bg

Облачно и дъждовно за Никулден

Nova.bg