В понеделник 94 украински цивилни граждани – 23 от тях деца – научиха по най-тежкия начин как руският президент Владимир Путин гледа на преговорите за примирие в Саудитска Арабия между Вашингтон и Москва. Те бяха ранени при руска атака, която удари детска болница в Суми, пише Марк Тот за The Hill .

Путин използва преговорите с администрацията на Тръмп като разрешение не само да убива украински войници, но и невинни мъже, жени и деца, които умишлено атакува в цивилни населени райони, посочва Тот.

По време на нападението бяха ударени още 30 жилищни сгради, „15 частни къщи и неуточнен брой складове, офиси и медицински заведения.“ Според украинския президент Володимир Зеленски, Суми е на път да се превърне в централна точка на плановете на Путин за нахлуване в Сумска област, допълва авторът на The Hill.

Путин основно използва преговорите в Рияд, за да разшири войната си срещу Украйна по други начини – включително като диктува бъдещи условия, изгодни за Москва на бойното поле, и като отвлича вниманието от струпването на руски сили за евентуална многофронтова лятна офанзива, посочва Тот.

Зеленски е убеден, че Путин възнамерява да започне едновременни атаки за завладяване на Сумска, Харковска и Запорожка област. За да постигне тази цел, Путин „играе играта на изтощение“ с екипа на Тръмп в Саудитска Арабия, коментира Марк Тот.

Тръмп развива стратегията на Никсън за разделяне на Китай и Русия

Специалният пратеник на президента Тръмп, Стив Уиткоф, му съдейства. В странно интервю с Тъкър Карлсън, Уиткоф повтаряше максималистичните тези на Путин една след друга.

Уиткоф твърдеше, че украинските сили са обградени в Курск. Те не са. След това заяви, че частичното примирие относно енергийната инфраструктура е довело до „движение на Русия в посока, която никой не е смятал за възможна.“ Но такова движение няма – поне не по начин, който е от полза за Украйна или НАТО, категоричен е Тот.

Разбира се, Путин се съгласи с това. Украйна провежда серия от дълбоки удари в Русия, които унищожават нейната петролна и енергийна инфраструктура, излагайки на риск руските армии в Курск и Донбас, които може да останат без гориво. По този начин, без да осъзнава, Уиткоф помогна на Русия за сметка на Украйна. Още по-глупаво е, че Уиткоф дори не разбира, че Путин го е измамил.

Русия получава отдих, а Украйна е лишена от едно от най-ефективните си оръжия за атака, което би могло да ограничи способността на Путин да финансира войната си. Неудовлетворен от това, екипът на Путин изглежда е на път да постигне същото и в Черно море.

Руски източник заяви, че „преговорите са приключили късно в понеделник и проект на съвместно изявление е бил изпратен за одобрение в Москва и Вашингтон, като страните целят да го публикуват във вторник.“ Отново екипът на Тръмп е на ръба да се откаже от украинско преимущество, пише авторът на The Hill.

