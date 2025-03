Тръмп: Русия желае край на войната, но умишлено бави мирните преговори

Р уският президент Владимир Путин може би се опитва да отложи пълното примирие с Украйна, заяви бившият президент на САЩ Доналд Тръмп във вторник. Въпреки това той подчерта, че все още вярва, че Москва в крайна сметка иска да сложи край на войната, пише Politico.

Докато САЩ се стремят да осуетят условията на мирно споразумение между Киев и Москва, Украйна и нейните съюзници обвиниха Кремъл, че забавя преговорите за прекратяване на тригодишната пълномащабна инвазия, като представя списък с допълнителни условия и изисквания.

Украйна се съгласи с първоначалното предложение за пълно и безусловно 30-дневно прекратяване на огъня по-рано този месец, но Путин бързо го отхвърли.

