Разкриха причината за смъртта на бившия федерален прокурор Джесика Абър

Д жесика Абър, бивш федерален прокурор, която подаде оставка в деня, в който президентът Доналд Тръмп встъпи в длъжност за втори мандат по-рано тази година, вероятно е починала от „естествена смърт“, съобщи полицията.

На 22 март, събота, Абър беше открита мъртва в дома си в Александрия, Вирджиния, около 9:18 ч. сутринта местно време, като информацията беше потвърдена по-рано от полицейското управление на Александрия (APD) в официално изявление, публикувано на платформата X. Тя беше на 43 години.

На 25 март полицията направи актуализация, в която заяви във Facebook: „Разследването на смъртта на г-жа Джесика Абер продължава, като в момента детективите не са открили доказателства, които да сочат към нещо различно от естествени причини за смъртта й.“

„Разследването продължава и случаят ще остане отворен, докато Службата на главния съдебен лекар (OCME) не представи окончателно становище относно причината и начина на смъртта“, добавиха от полицията в съобщението. „Призоваваме обществеността да уважава личната неприкосновеност на семейството на г-жа Абър през този труден период. Всички бъдещи актуализации относно причината и начина на смъртта ще бъдат предоставени от OCME“, завършва съобщението.

Приятел на семейството сподели пред NBC News, че полицията счита, че Абър може да е починала вследствие на дългогодишен медицински проблем.

Тази актуализация последва отговор на полицията на сигнал за жена, която не отговаря на адрес в блок 900 на "Бевърли Драйв" в събота сутринта. Полицаите открили Абър и я обявили за мъртва на място, според данни от отделa. Не беше ясно веднага дали домът, в който властите откриха Абър, е нейна собственост или кой първоначално е подал сигнала до полицията.

Абър беше номинирана за прокурор на Съединените щати за Източния окръг на Вирджиния (EDVA) от президента Джо Байдън през август 2021 г. Тя беше единодушно потвърдена от Сената през октомври същата година, според официалната й биография от Министерството на правосъдието.

По-късно Абър подаде оставка от поста си в EDVA, в деня, когато 78-годишният Тръмп пое втори мандат като президент на САЩ.

Ерик Сийбърт, настоящият прокурор на САЩ за EDVA, беше сред тези, които отправиха почит към Абър в социалните медии, като написа в X: „Нашият офис е със сърца, разбити по начин, който не може да се опише.“

