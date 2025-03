Пратеникът на Тръмп: Путин не е „лош човек“

П ратеникът на Белия дом Стив Уиткоф похвали Владимир Путин като надежден. В интервю с водещия на десния подкаст Тъкър Карлсън той каза, че е започнал да смята Путин за „не лош човек“ и руският президент е „велик“ лидер, който се стреми да сложи край на смъртоносния тригодишен конфликт на Москва с Киев.

Специалният пратеник на Тръмп напусна Москва

„Харесах го. Мислех, че е прям с мен“, каза Уиткоф в интервюто, излъчено в петък. "Не смятам Путин за лош човек. Това е сложна ситуация, тази война и всички съставки, довели до нея".

U.S. Special Envoy for the Middle East, Steve Witkoff, shared during his interview with Tucker Carlson that Russian President Vladimir Putin had asked what he should do with the Ukrainian soldiers surrounded in the Kursk region. @XRepostx pic.twitter.com/uigInuJxpA