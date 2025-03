"Кофеиновата кралица" почина от инфаркт на 28 години

Л юбителка на фитнеса и кофеина почина на 28-годишна възраст от сърдечен удар - съкрушената ѝ майка смята, че вината е в прекомерната употреба на кафе, добавки и енергийни напитки.

Учителката от Флорида Кейти Донъл е била отдадена на здравословния начин на живот, въпреки че често е пиела по три енергийни напитки на ден и е приемала добавка с кофеин, преди да отиде във фитнеса, спечелвайки си прозвището "кофеиновата кралица", съобщава New York Post .

„На 28 години просто не е нормално хора да умират от сърдечен удар“, казва майка ѝ Лори Баранон пред Kennedy News & Media.

