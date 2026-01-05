Николас Мадуро и жена му вече са в Ню Йорк - изправят ги пред съда

П етролната рафинерия на сръбската компания NIS, която е под американски санкции заради мажоритарния дял на руския „Газпром“ в собствеността ѝ, ще бъде отворена отново на 17 или 18 януари, обяви сръбският президент Александър Вучич в неделя, 4 януари, цитиран от Ройтерс.

САЩ удължиха срока за продажба на руския дял в сръбската петролна компания NIS

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към МиNISтерството на финансите на САЩ е дала на NIS временен лиценз за работа до 23 януари, което ще позволи на рафинерията в Панчево да възобнови дейността си след 36-дневно прекъсване.

Санкциите на САЩ срещу сръбската петролна компания NIS влязоха в сила

На 1 януари Адриатическият петролопровод ЯНАФ (JANAF) също обяви, че е получил разрешение от САЩ да продължи да транспортира петрол за NIS до 23 януари.

NIS беше поставена под санкции от САЩ на 10 януари 2025 г. , които влязоха в сила на 9 октомври след като бяха отлагани 8 пъти.

Сръбската държава притежава 29,9 процента от акциите на NIS, докато основен собственик остава „Газпром нефт“ с 44,9 процента. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс“ (Intelligence), свързана с „Газпром“, придоби дела от 11,3 процента на компанията-майка „Газпром“.

САЩ дадоха на NIS срок до 24 май да се освободи от руския дял в собствеността си.