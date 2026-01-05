Китай: Споразумението за прекратяване на огъня между Тайланд и Камбоджа се прилага постепенно

С поразумението между Тайланд и Камбоджа за прекратяване на огъня се изпълнява "постепенно". Това заяви говорителят на китайското Външно министерство Лин Цзян на редовна пресконференция, предаде Ройтерс.

Китай се надява, че двете страни ще осигурят "всеобхватно и трайно" прекратяване на огъня, подчерта той.

Тайланд е върнал 18 войници на Камбоджа, добави Лин.

Тайланд и Камбоджа сключиха споразумение в края на декември за прекратяване на огъня, с което сложиха край на продължилите няколко седмици сблъсъци по границата, които се превърнаха в най-ожесточените боеве между двете съседни южноазиатски държави от години.